Swatch เลือก “นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล” อวดผลงานศิลปะที่อิตาลี

นาวิน จัดแสดงผลงาน THE DESCRIPTION OF THE WORLD นำเสนอมุมมองของความหลากหลายของผู้คนในเวนิส โดยเชื่อมโยงถึงตำนานการเดินทางของมาร์โค โปโล ผ่านเรื่องเล่าและค้นคว้าผ่านหนังสือมากมาย โดย นาวินในฐานะศิลปินที่ได้จัดแสดงผลงานที่ Giardini จะเป็นผู้รังสรรค์นาฬิการุ่นพิเศษให้กับ Swatch ซึ่งจะเปิดตัวภายหลังในปี 2022 ที่ Biennale Arte ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีคอลเลกชัน BIENNALE SPECIAL ที่มากับนาฬิกา BLACK MILK BY SWATCH ในโมเดล NEW GENT ขนาด 41 มม. ตัวเรือนพลาสติกสีดำด้านและสายรัดแบบซิลิโคนสีดำด้าน หน้าปัดสะท้อนแสงสีดำพร้อมเข็มแบบ Swatch Glow สีขาว และนาฬิกา WHITE DREAM BY SWATCH ในโมเดล GENT ขนาด 34 มม. ตัวเรือนพลาสติกสีขาวและสายรัดแบบซิลิโคนสีขาวด้าน เหมาะสำหรับธีมงาน Biennale Arte ปีนี้ หน้าปัดสีขาวพร้อมลายพิมพ์สีดำและเข็มแบบ Swatch Glow