“แหวนแหวน ปวริศา” บุกซานโตรินี! ใส่เดรสขาวสุดเซ็กซี่ถ่าย pre birthday

ไหนๆ ก็มาพักที่โรงแรมแถวซานโตรินี ประเทศกรีซ ซึ่งมีความสวยงามทั้งในด้านสถาปัตยกรรม วิวทิวทัศน์ ที่หลายคนอยากจะมาพักสักครั้งหนึ่งทั้งที สาวแหวนจึงจัดเต็มจ้างช่างภาพท้องถิ่น ถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้ดูให้หนำใจ กับเดรสฉลองวันเกิดตัวยาวสายเดี่ยวสีขาว เว้าหน้าเว้าหลังชวนให้เซ็กซี่ ฝีมือการตัดเย็บของดีไซเนอร์ชื่อดัง “ข้าวโพด-มัญชุมาศ นำเบญจพล” แห่งแบรนด์ Munchu’s

พร้อมสาธยายไว้ว่า “ธรรมดาไปเที่ยวไหน ก็จะชอบจองโรงแรมวิวสวยอยู่ใจกลางเมือง แต่ไม่มีที่ไหนประทับใจเท่าโรงแรมนี้ อยู่ใจกลาง 3 blue domes of santorini แบบแทบจะขึ้นไปนอนบนโดมแล้ว! ที่กว่าจะเข้าโรงแรมต้องฝ่าฝูงชนเข้าไป เพราะเป็นจุดถ่ายรูปที่ฮิตที่สุดของเมือง (ถ้าไม่ใช่แขกโรงแรมถ่ายรูปได้แต่ด้านนอก นอกจากแอบปีนเข้ามา) และวิวสวยแบบราคาหลักล้าน จนต้องไปหาจ้างตากล้องมาถ่ายรูป! แต่ราคาจริงไม่ได้แรงอย่างที่คาดไว้เลย ห้องก็สวย ใหญ่โต บริการดีมากๆๆๆ อาหารเช้าก็อร่อย แถมเจ้าของโรงแรมน่ารักที่สุดใน 10 โลก add whatsapp มาคุย จัดการเตรียมการอะไรให้หมด ประหนึ่งมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ santorini แถมให้การต้อนรับดีมากๆ บอกว่าให้ยูรู้สึกเหมือนเป็นบ้านเล็กๆ ของยูเองที่ Santorini! เสียดายมาก เพราะมีแค่ 5 ห้อง เลยจองเต็มข้ามปี หลุดจองมาได้แค่คืนเดียว! พนักงานทุกคนก็น่ารัก ขนาดเรา late check out จนแขกอื่นเข้ามาแล้ว ยังอุตส่าห์เปิดห้องข้างๆ ให้เราพักรอ check in โรงแรมต่อไป ถ้ามีโอกาสไป Santorini จะต้องขอกลับไปพักที่โรงแรมนี้ให้ได้!” แถมยังบอกอีกว่า โรงแรมไม่ได้สปอนเซอร์ให้ เธอจ่ายเองเต็มราคา แต่ประทับใจมาก จนต้องมารีวิวให้ฟรีๆ จ้า

ทริปนี้ของเธอไม่เหมือนใคร กลับเป็น pre birthday trip ที่เธอไปเมื่อเดือนที่แล้ว ก่อนวันเกิดของเธอ แทนที่จะเป็น pre wedding trip ตามที่หลายคนลุ้นกัน ก็เพราะเธอลากหวานใจฝรั่งหนุ่มตาน้ำข้าว “Filo Chinon” มาด้วยคร่า “ขอบคุณพี่หนวดที่ยอมมาเป็นพร็อพให้ดิฉันถ่ายรูป! acting เก่งมาก ดูประหนึ่งรักดิฉัน แต่ใจจริงคืออยากถีบตกบันได (ดูได้จากความเต็มใจบนสีหน้า)! อยากไปเที่ยวไหน นางต้องตามใจ ยอม(โดนบังคับให้)พาไป หาจองโรงแรม หาร้านอาหาร ต้องช่วยถ่ายรายการ ถือ tripod เดินตามถ่ายวันละ 8 ชั่วโมงจนตระคริวกินแขน ถ่ายรูปไม่จบไม่สิ้น แบกกระเป๋า ช่วยเก็บของ ของใช้ของดิฉัน อุปกรณ์ถ่ายทำ นางก็ต้องใส่เป้แบกไปด้วยทุกที่ ขับรถ ทำทุกสิ่ง ไม่ได้ดั่งใจดิฉันก็เหวี่ยง! 6 ปีที่แล้วตอนเจอกันครั้งแรกที่ Harvard ยังหล่อ มาตอนนี้สภาพหงอกยันเครา! ในใจนางคงแอบคิดอยากให้ตกเขาตายเร็วๆ มิน่าชวนไปปีนเขาทุกวัน แต่ดิฉันก็อึดตายยากตายเย็น เขาชันอย่างไรก็ไม่ตกลงมาตายซักที!…อดทนต่อไปนะ ชาติที่แล้วคงทำกรรมกับดิฉันไว้เยอะ ชาตินี้ก็จงชดใช้กรรมไปนะพี่หนวด! ฮึๆๆๆๆ”

ก็คนเขารักของเขาจึงต้องตามใจ…ว่าแต่เมื่อไหร่จะ wedding สักทีหล่ะเจ้าคะ รอแสดงความยินดีอยู่น๊า!

#celebonline #celeb #gossip #ปวริศาเพ็ญชาติ #ซานโตรินี #กรีซ #ท่องเที่ยว

Cr.Whanpavarisa