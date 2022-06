“เดอะ สตรีท รัชดา x ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” จัดกิจกรรม ‘Big Cleaning Day’ รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก

จากแนวทางในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา และ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ในโอกาสนี้ นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา และ นายนักรบ กุลพนิชย์ ผู้จัดการทั่วไป อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักงานเขตดินแดง พร้อมด้วยพันธมิตร สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขารัชดาภิเษก และโฮมโปร รัชดาภิเษก จัดกิจกรรม ‘Big Cleaning Day รักษ์โลก ถนนสะอาด ปราศจากขยะ 2022’ เพื่อทำความสะอาดถนน เก็บขยะ อันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา และ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อรำลึกถึงการเริ่มต้นความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อครั้งที่องค์การสหประชาชาติ มีมติให้จัดประชุมสามัญ “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมนุษย์” หรือ “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมนุษย์” ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยมีรัฐบาลสวีเดนเป็นเจ้าภาพ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญ จากการประชุมครั้งนั้น ได้มีการบรรลุข้อตกลงจำนวนหนึ่ง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลต่าง ๆ ได้ตกลงกันไว้ว่าการประชุมเพื่อจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของตน พร้อมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการพลังงาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมแยกเศษกระดาษออกจากขยะอื่น และกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา และ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม ‘Drive Thru to Clean Energy’ ลดขยะด้วยการนำไปใช้แทนเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในเตาเผาปูนซิเมนต์ เพื่อลดขยะที่ต้องไปบ่อฝังกลบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ในการต่อยอดโครงการ Care The Whale ขยะล่องหน ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา และ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เป็นพันธมิตรภาคธุรกิจที่ร่วมดำเนินงานในย่านรัชดา ซึ่งเป็นย่านนำร่องของโครงการดังกล่าว