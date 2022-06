หรือว่าโครงการของ "เจ้าชายแฮร์รี่&เมแกน" อาจล้มไม่เป็นท่า?

นับตั้งแต่ เมแกน มาร์เคิล และเจ้าชายแฮร์รี ทรงย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทั้งคู่ก็ทรงมีโครงการต่างๆ เสนอเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะจากเน็ตฝลิกซ์ ไปจนถึงสปอร์ติฟาย ฯลฯ

หลายๆ โครงการของดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ควรที่จะได้เริ่มออกมาสู่สายตาประชาชนในปีนี้ และพวกเขาจะได้เจิดจรัสท่ามกลางสปอตไลต์ของฮอลลีวูด แทนทีจะอาศัยชื่อเสียงเดิมๆ ในฐานะสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะขอลงจากฐานันดรศักดิ์มาได้ 2 ปีแล้ว แต่ทั้งคู่ยังทรงมีแผนการที่จะเดินทางกลับมาอังกฤษ เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีเถลิงถวัลย์ราชบัลลังก์ครบ 70 ปี ของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท ที่ 2

ทว่า ดูเหมือนช่วงนี้ หลายๆ อย่างช่างไม่เป็นใจกับเมแกนและเจ้าชายแฮร์รีเอาเสียเลย

ตั้งแต่การที่เน็ตฝลิกซ์ขอยกเลิกสัญญาซีรีส์ Pearl ของเมแกน ซึ่งเซ็นกันเอาไว้ที่ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยวางแผนไว้ว่าเมแกนจะเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับสามีของ เอลตัน จอห์น อย่า เดวิด เฟอร์นิช

Pearl น่าจะเป็นซีรีส์แอนิเมชันชุดแรกของเน็ตฝลิกซ์ ที่เล่าเรื่องเด็กหญิงวัย 12 ที่ศึกษาเรื่องราวชีวิตของสตรีคนสำคัญในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของเน็ตฝลิกซ์กับอาร์คเวลล์ โปรดักชันส์ ของเมแกนและแฮร์รี ที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2020 เพื่อที่จะเขียนบทซีรีส์ สารคดี และรายการทีวีสำหรับเด็ก

อย่างไรก็ตาม เน็ตฝลิกซ์ ได้ขอยกเลิกซีรีส์ดังกล่าวกลางคัน รวมทั้งซีรีส์อีกหลายเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะของเมแกนเท่านั้น โดยอ้างว่า เพื่อลดค่าใช้จ่าย หลังจากพวกเขาประสบปัญหาเรื่องการขยายฐานสมาชิกทั่วโลก

รายงานข่าวว่า อาร์คเวลล์ โปรดักชันส์ ยังคงดำเนินกิจการต่อไป โดยตอนนี้กำลังถ่ายทำสารคดีรายการแข่งกีฬาในหมู่ทหารผ่านศึกของเจ้าชายแฮร์รี Heart of Invictus รวมทั้งดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ทรงเตรียมที่จะออกรายการเรียลลิตีโชว์คล้ายๆ รายการ Keeping up with the Kardashians โดยสื่ออังกฤษคาดว่า พวกเขาจะตั้งชื่อเลียนแบบกันด้วยว่า Keeping up with the Sussexes

ความโชคร้ายของเมแกนยังไม่จบ นอกจากโดนดรอปแอนิเมชัน Pearl ของเน็ตฝลิกซ์แล้ว ความปรารถนาที่จะเปิดตัวเว็บบล็อก The Tig ของเธอขึ้นมาอีกครั้งก็ยังไม่เป็นจริงด้วย

The Tig เปิดตัวครั้งแรกในปี 2014 โดยเมแกนนำชื่อไวน์ที่เธอชื่นชอบ ทิกกาเนลโล มาตั้งเป็นชื่อเว็บไวต์แนวไลฟ์สไตล์ของเธอ ที่เนื้อหาเป็นการแบ่งปันเรื่องราวอาหารการกิน สถานที่ท่องเที่ยว เคล็ดลับความงามและสุขภาพ รวมทั้งสไตล์ และอื่นๆ

เมแกน ไม่ใช่ดาราคนเดียวที่มีเว็บปล็อกส่วนตัว เธอทำตามบรรดานักแสดง เอ-ลิสต์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น กวินเน็ท พัลโทรว์ ที่มีเว็บบล็อกที่ประสบความสำเร็จอย่าง Goop หรือเบลค ไลฟ์ลี Preserve รวมทั้ง คอร์ทนีย์ คาร์ดาเชียน Poosh

ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ปิดเว็บบล็อก The Tig ในปี 2017 หลังจากที่หมั้นกับเจ้าชายแฮร์รีไม่นาน และปีที่ผ่านมา มีข่าวว่า เธอจะเปิดทำการเว็บบล็อกดังกล่าวอีกครั้ง หากถูกติงว่า คำบรรยายเกี่ยวกับเว็บของเธอมันดูกว้างเกินไป ทำให้เมแกน ต้องรออีก 6 เดือนเพื่อที่จะยื่นดำเนินเรื่องอีกครั้ง นอกจากนี้ การยื่นเรื่องสำหรับอาร์คเวลล์ โปรดักชันส์ ก็ประสบปัญหาเดียวกัน

นอกจากนี้ หลายๆ สื่อยังรายงานอีกว่า สุขภาพของ โทมัส มาร์เคิล บิดาวัย 77 ปีของเมแกน ไม่สู้จะดี หลังจากหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยตอนที่นำส่งโรงพยาบาลซานดิเอโก เขาถึงกับพูดไม่ได้ และยังเกิดอาการหัวใจวายอีก 2 ครั้งด้วยกัน ลูกพี่ลูกน้องของเมแกน อย่างซาแมนทา ยังออกมาต่อว่าดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ว่าไม่ใส่ใจสุขภาพของบิดาแท้ๆ เอาเสียเลย

เมแกน ไม่ได้พูดกับพ่อของเธอตั้งแต่ปี 2018 หลังจากที่เขานำเอาภาพถ่ายของเธอไปขายให้ปาปาราซซีช่วงก่อนพระราชพิธีอภิเษกฯ ของเธอกับเจ้าชายแฮร์รี หลังจากนั้น ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มร้าวฉาน ทั้งเจ้าชายแฮร์รีและลูกๆ ของเมแกน ไม่เคยได้พบกับคุณตาเลย แต่หลังจากที่เขาหัวใจวาย เธอก็เริ่มกลับไปดูแลบิดาแท้ๆ บ้างแล้ว

ด้านเจ้าชายแฮร์รี ที่มีสัญญาทำหนังสืออัตชีวประวัติของพระองค์เองกับเพนกวิน แรนดอม เฮาส์ โดยวางแผนจะออกวางแผงทั่วโลกในปลายปี 2022 แต่สื่ออังกฤษรายงานว่า อาจจะทรงเกรงจะ ‘โขมยซีน’ พระราชพิธีเถลิงถวัลย์ราชบัลลังก์ครบ 70 ปี ของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท ที่ 2 เลยคาดว่าจะเลื่อนไปก่อน

ขณะที่ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ทรงเตรียมจะเดินทางมาทรงร่วม พระราชพิธีเถลิงถวัลย์ราชบัลลังก์ครบ 70 ปี ของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ โฆษกของบริษัท อาร์คเวลล์ โทยา โฮลเนสส์ ที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์ของอาร์คเวลล์ทั่วโลก ได้ขอลาออกจากบริษัท

โทยา เริ่มงานกับอาร์คเวลล์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 ทำหน้าที่เป็นทั้งโฆษกและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่างแข็งขัน เธอได้ชื่อว่าเป็น ‘เงาของเมแกน’ ด้วยสไตล์ของแฟชันที่ดูคล้ายๆ กัน ซึ่งนอกจากโทยาแล้ว ยังมีผู้ช่วยคนสำคัญอีก 12 รายที่ลาออกพร้อมกันด้วย

การลาออกของ โทยา ไม่ใช่เรื่องปกติ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่ว สื่อแคลิฟอร์เนียเขียนแซวในทวิตเตอร์ ทำนองว่า พวกเขาใช้งานโทยาหนักเกินไป “โฆษกคนใหม่ระวังตัวให้ดี โฆษฏคนเก่าทำงานระดับโลกใช่มั้ย แต่ท่านอาจจะต้องสื่อสารข้ามดวงดาวเลยนะ จะบอกให้”