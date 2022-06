15 คู่รักสีรุ้งชื่อดังระดับโลก ควง-อยู่กินเปิดเผยแบบไม่แคร์ใคร!

เมแกน ราปิโน & ซู เบิร์ด



ไม่มีคู่รักนักกีฬา LGBT คู่ไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่า คู่รักโอลิมปิกแห่งอเมริกาอีกแล้ว โดย “เมแกน ราปิโน” กัปตันทีมฟุตบอลหญิงของสหรัฐฯ เจ้าของ 2 แชมป์ฟุตบอลโลกและเหรียญทองโอลิมปิก กับ “ซู เบิร์ด” นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง WNBA เจ้าของ 5 เหรียญทองโอลิมปิก พบรักกันตอนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกที่ริโอเดอจาเนโร เมื่อปี 2016 และเข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา ทั้งคู่ถูกยกให้เห็นคู่รักที่ทรงพลังที่สุดในวงการกีฬาหญิง เพราะทั้งสองฝ่ายทางเป็นตำนานของวงการ การันตีได้ทั้งจากฝีมือและผลงาน

คู่รักหมายเลขหนึ่งของลักเซมเบิร์ก “เซเวียร์ เบตเทิล” นายกรัฐมนตรีลักเซมเบิร์ก ได้เข้าพิธีแต่งงานกับ “โกธิเยร์ เดส์เตอเนย์” สถาปนิกชาวเบลเยี่ยม ในเดือนพฤษภาคมปี 2015 ทำให้เขากลายเป็นสุภาพบุรุษหมายเลขหนึ่งอย่างเป็นทางการ และได้เข้าร่วมเวทีระดับโลกกับเหล่าคู่แต่งงานของผู้นำในงานประชุมสุดยอดนาโต้

นักแสดงหนุ่มชื่อดัง “นีล แพททริก แฮร์ริส” กับสามี “เดวิด เบิร์ตกา” ที่เป็นเชฟมีชื่อ ทั้งคู่คบกันมาอย่างนานนับเป็นทศวรรษแล้ว แต่เพิ่งจะได้เข้าพิธีแต่งงานเมื่อปี 2014 นี่เอง โดยนีลเคยโพสต์ถึงคนรักว่า “ผมรู้สึกปลาบปลื้มจริงๆ ที่ชายหนุ่มรูปงามคนนี้มอบหัวใจรวมทั้งหัวไหล่ให้ซบ และยังมอบความเข้มแข็ง ความสุข เสียงหัวเราะ และความทะเยอทะยาน” เรียกได้ว่าหยอดหวานในโซเชียลมีเดีย เนื่องในโอกาสฉลองครบ 15 ปีที่พบกัน

ราชาเพลงป๊อปละติน “ริกกี้ มาร์ติน” กับ “ยวาน โยเซฟ” สามีจิตรกรพบกันบนพรมแดงเมื่อปี 2016 ก่อนจะแต่งงานกันในปี 2018 แม้ว่าพวกเขามักจะเก็บเรื่องความสัมพันธ์เอาไว้เป็นเรื่องลับส่วนตัว แต่เราก็แอบไปรู้มาว่า ทั้งคู่รู้จักกันผ่านบัญชีอินสตาแกรมของยวาน ที่ริกกี้ปิ๊งในทันทีที่เห็น และติดต่อกันผ่านข้อความส่วนตัว ก่อนจะเจอกันตัวเป็นๆ ตอนนี้พวกเขายังอุปการะเด็กกำพร้าด้วยกัน 4 คน

ไม่ว่าคุณจะชอบเรื่องการเมืองหรือไม่ แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า คู่ของอดีตนายกเทศมนตรี “พีท บัทติกีก” นักการเมืองเกย์คนแรกที่เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กับสามีครูมัธยม “แคสเทน บัทติกีก” นั้นดูน่ารักดี ทั้งสองพบกันผ่านแอปฯ หาคู่ ฮิงจ์ ก่อนจะแต่งงานกันในปี 2018 ตอนที่ไม่ต้องช่วยพีทหาเสียง พวกเขาจะแชร์เรื่องตลกๆ และแสดงความรักกันอย่างน่าอิจฉา

“แอบบี วอมบัค” นักฟุตบอลหญิงทีมชาติอเมริกา ที่ได้รับรางวัลนักฟุตบอลแห่งปีมาแล้ว 6 ครั้ง กับแฟนสาว “เกลนนอน ดอยล์” นักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ดูเหมือนจะมีไลฟ์สไตล์แตกต่างและหาจุดร่วมกันแทบไม่ได้เลย แต่ทั้งคู่ก็เข้ากันได้ดี แถมหลังจากแต่งงานกันไปเมื่อปี 2017 ก็ยังรักกันอย่างมั่นคง และตอนนี้ แอบบี เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่ผันตัวมาเป็นโค้ช ก็ก้าวมาเป็นนักเขียนออกผลงานหนังสือแข่งกับแฟนสาวบ้างแล้ว

ดูเผินๆ แล้ว “รูพอล” กับสามี “จอร์จ เลอบาร์” มีชีวิตที่แตกต่างกันมาก ขณะที่ รูพอลทำรายการทีวี และไปปรากฏตัวในหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ ส่วนจอร์จนั้น ทำฟาร์มอยู่ในไวโอมิง แต่พวกเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยุค 90’s และแต่งงานกันลับๆ เมื่อปี 2017

คู่รักคนดังที่ทำเอาหลายคนอิจฉา “เจสซี ไทเลอร์ เฟอร์กูสัน” นักแสดงจอแก้วคนดังของอเมริกา กับ “จัสติน มิกิตา” โปรดิวเซอร์ไฟแรง ที่แม้จะแต่งงานกันมาตั้งแต่ปี 2013 แล้ว แต่ความหวานก็ยังไม่แผ่ว พวกเขาทั้งไปร่วมเป็นตัวเอกในมิวสิควิดีโอของเพื่อนสนิท อย่าง เทย์เลอร์ สวิฟต์ ในเพลง You need to calm down ออกงานเดินพรมแดง โทนี อวอร์ดส ด้วยการสวมชุดดีไซเนอร์เหมือนกัน หรือสวีทหวานขนาดลงทุนเชิญ จอห์น เลเจนด์ มาร้องเพลงให้แฟนฟังในวันเกิด

คู่รักหญิง-หญิง ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิก LGBTQAI+ ของวงการฮอลลีวู้ด อย่าง “ลิลี่ ทอมลิน” ดาราคนดังยุค ’60 กับ “เจน วาร์กเนอร์” เบื้องหลังคนดัง เป็นทั้งนักแสดง โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับ โดยคู่รักคู่นี้รักกันยาวมากว่า 5 ทศวรรษ! ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นในทศวรรษที่ 1970s และยังคงมั่นมาจนกระทั่งตัดสินใจแต่งงานกันในปี 2013 หลังจากอยู่ด้วยกันมาถึง 42 ปี

คู่รักสุดเพอร์เฟกต์ของโลกดีไซน์ “เนต เบอร์คัส” นักตกแต่งคนดัง แขกเจ้าประจำของรายการโอปราห์ ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งบ้าน กับ “เจเรไมอาห์ เบรนต์” อินทีเรียดีไซเนอร์คนเก่ง โดยทั้งคู่ต่างมีบริษัทออกแบบเป็นของตัวเอง และตอนนี้ก็ได้มาร่วมกันทำรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการตกแต่งภายในด้วยกัน โดยเนตเคยเสียคนรัก แฟนหนุ่มช่างภาพชื่อดัง ที่โดนคลื่นสึนามิพัดหายไปตอนเที่ยวพักผ่อนที่ศรีลังกาด้วยกัน ก่อนจะมาสปาร์ครักกับเจเรไมอาห์ ที่อายุน้อยห่างกัน 1 รอบ เมื่อปี 2012 ผ่านการแนะนำของเพื่อน เรเชล โซอี แล้วพวกเขาก็เริ่มเดทกัน และแต่งงานกันในปี 2014 ตอนนี้มีลูกด้วยกัน 2 คน

“ทอม ดาลีย์” แชมป์กระโดดน้ำโอลิมปิกชาวอังกฤษ ประกาศการหมั้นของเขากับนักเขียนบทชาวอเมริกัน “ดัสติน แลนซ์ แบล็ก” ในหนังสือพิมพ์ ไทม์ ออฟ ลอนดอน ในปี 2015 เป็นข้อความว่า “ขอประกาศการหมั้นระหว่าง ทอม ลูกชายของโรเบิร์ตและเดบรา ดาลีย์ จากเมืองพลีมัธ และแลนซ์ ลูกชายของ เจฟฟ์ บิสช์จากฟิลาเดลเฟีย และแอนน์ บิสช์ จากเลค โพรวีเดนซ์” ทั้งคู่เริ่มเดทกันในฤดูร้อน ปี 2013 เมื่อทอมออกมาประกาศในช่องยูทูบของเขาว่า เป็นไบเซ็กชวล ที่ทำเอาแฟนๆ ช็อกกันไปทั่วโลก

ผู้สร้างสรรค์ซีรีส์ชื่อดัง อย่าง Glee “ไรอัน เมอร์ฟี” ประกาศว่า เขาหมั้นกับ “เดวิด มิลเลอร์” ในปี 2011 ในรายการวิทยุ ซีเครสต์ ของเขาเอง โดยบอกว่า “ตอนนี้ผมใช้ชีวิตอยู่กับผู้ที่แสนดีคนหนึ่ง ที่รู้จักกันมานานถึง 15 ปี และเราเพิ่งหมั้นกัน ผมตื่นเต้นมากๆ เลย!” ทั้งสองแต่งงานกันเงียบๆ ในปี 2012 และมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคน

อีกหนึ่งคู่รักรุ่นใหญ่ของฮอลลีวู้ด “จอร์จ ทาเคอิ” นักแสดงรุ่นเก๋าจากภาพยนตร์เรื่องดัง สตาร์เทรค กับสามี “แบรด อัลต์แมน” ที่แต่งงานกันตั้งแต่ปี 2008 โดยย้อนไปในปีนั้น พวกเขาถือเป็นคู่รักเพศเดียวกันคู่แรก ที่ได้หนังสือรับรองการแต่งงานในฮอลลีวู้ดตะวันตก

“ไมเคิล คอร์ส” ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ดัง ประกาศการหมั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะเข้าพิธีแต่งงานในเดือนสิงหาคม 2011 กับ “แลนซ์ เลอแปร์” แฟนหนุ่มที่รู้จักกันมาตั้งแต่ที่ฝ่ายหลังมาเป็นเด็กฝึกงาน ที่บริษัทของไมเคิล “แลนซ์และผมตื่นเต้นมาก ที่ในที่สุดก็มีโอกาสแต่งงานกันในรัฐของเรา หลังจากอยู่ด้วยกันมานานหลายปี เราไม่ได้เตรียมงานใหญ่โตแต่ไปแต่งกันเล็กๆ เงียบๆ”

“อนา เบอร์นาบิช” นายกรัฐมนตรีของเซอร์เบีย กับ “เมลิกา เดิร์จดจิก” คู่รักของเธอ ได้คลอดลูกชาย “อิกอร์” ที่มาจากการผสมเทียมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ทำให้ทั้งคู่ได้รับการจารึกว่า เป็นคู่ผู้นำรักร่วมเพศคู่แรกของโลก ที่คลอดลูกขณะยังดำรงตำแหน่ง แถมทั้งคู่ยังเคยเข้าร่วมพาเหรดสีรุ้งที่เมืองเบลเกรด ซึ่งก็เป็นการเข้าร่วมงานครั้งแรกของผู้นำระดับโลก