“เซ็นทรัล เอ็มบาสซี” รณรงค์ลดขยะในทะเล จัดงาน “Together for the Earth”

ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการประติมากรรมกระดาษ ในธีม “King of the Sea by Raksit Paperproject Studio” บอกเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดแห่งท้องทะเลที่ใกล้จะสูญพันธ์อย่าง วาฬ รวมถึงเต่าทะเล และแมวน้ำ ผ่านผลงานสร้างสรรค์ของ รักษิต บุญนาค เจ้าของผลงานศิลปะที่ทำจากกระดาษและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งในครั้งนี้ได้รังสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ด้วยการนำกระดาษรียูส (Reuse) และกระดาษรีไซเคิล (Recycle) มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในรูปแบบงานศิลปะเชิงอนุรักษ์ 3 มิติ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไว้ โดยนิทรรศการเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน

นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์นักชอปหัวใจสีเขียวด้วย 5 Eco shops pop-up กับหลากหลายสินค้าแนวอิโคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับ และของใช้ต่างๆ ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งมาเลือกซื้อต้นไม้เพื่อนำกลับไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านหรือที่ทำงาน ตลอดจนร่วมสนุกกับเวิร์กชอปที่น่าสนใจมากมาย เป็นการช่วยเพิ่มทักษะใหม่ๆ ตามสไตล์ผู้มีหัวใจรักษ์โลก