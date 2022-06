เมื่อมหาเศรษฐีก่อเรื่องฉาว

ในปี 2011 จอร์จ โซรอส ในวัย 80 ถูกแฟนสาววัย 28 ฟ้องเรียกเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อหาปฏิเสธที่จะซื้อแฟลตสุดหรูให้เธอ

เอเดรียนา เฟอร์เรย์ ฟ้องมหาเศรษฐีข้อหาทำให้เธอเกิดความเครียดทางอารมณ์ โดยอ้างว่า จอร์จ สัญญาว่าจะซื้อแฟลตราคาหลายล้าน ในย่านอัปเปอร์ อีสต์ ไซด์ของนิวยอร์กให้เธอ แต่กลับไปซื้อแฟลตในฝันนี้ให้กันแฟนสาวอีกคนหนึ่งของเขาแทน

ในที่สุด ศาลได้เพิกถอนคำฟ้องของเธอในปี 2015

อัลเลน สแตนฟอร์ด ถูกตัดสินโทษจำคุก 110 ปี ในปี 2012 นับเป็นโทษที่ร้ายแรงเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ

ซีเอ็นบีซี รายงานว่า เหยื่อส่วนใหญ่ของ อัลเลน เป็นคนวัยเกษียณ ซึ่งหลงเชื่อที่เขาชักชวนให้มาลงทุนปลอมๆ จนกว่า 18,000 หมดเนื้อหมดตัว มูลค่าความเสียหายครั้งนี้ สรุปว่า อัลเลน โกงเงินผู้คนเป็นจำนวนมากเป็นอันดับสองของการโกงเงินในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ รองจากคดี เบอร์นี เมดอฟฟ์ ที่นักลงทุนสูญเงินไปรวม 7,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเหยื่อของอัลเลนส่วนใหญ่ไม่ได้เงินคืนเลย

ประธานและซีอีโอของ ชิค-ฟิล-เอ แดน เคที ลูกชายของผู้ก่อตั้งกิจการร้านขายไก่ทอดหลายสาขา ทรูเอตต์ เคที ไปมีเรื่องขัดแย้งกับกลุ่มเรียกร้องสิทธิของ LGBT หลังจากออกความคิดเห็นเรื่องนิยมการแต่งงานแบบ “ปกติ” มากกว่า

ขณะที่ ชิค-ฟิล-เอ อาจโด่งดังด้วยแซนด์วิชไส้ไก่กรอบมาก่อนหน้านี้ แต่หลังจากมีแดนเข้ามาเป็นผู้บริหาร เขาก็สร้างชื่อในด้านความคิดเห็นที่ต้านกลุ่ม LGBT ด้วย แดน เคที ที่ร่ำรวยถึง 5.2 พันล้านดอลลาร์ กลายเป็นข่าวฉาว เมื่อออกมาสนับสนุนองค์กรศาสนาคริสต์ และต่อต้านความเชื่อเรื่องเพศที่สามอย่างโจ่งแจ้ง

ในปี 2012 เขาให้สัมภาษณ์สื่อแบปติสต์ว่า เชื่อในการตีความของไบเบิลเกี่ยวกับครอบครัวว่า การแต่งงานควรจะเป็นเรื่องระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้น โดยบอกด้วยว่า นี่คือความเชื่อส่วนตัวของเขาเท่านั้น ไม่ใช่นโยบายของบริษัทแต่อย่างใด แต่ก็ไม่ทันแล้ว กลุ่ม LGBT ได้ทำการบอยคอตต์ ไม่ไปกินที่ร้านสาขาของเขาเป็นที่เรียบร้อย

เจ้าพ่ออาณาจักรแฟชันสุดหรูชาวฝรั่งเศส มีเรื่องวุ่นๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก กับอดีตแฟนสาว ลินดา อีวานเจลิสตา ในปี 2012

ฟร็องซัวส์-อองรี ปิโนลต์ มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยเป็นอันดับสองของฝรั่งเศส ต้องมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาล หลังจากถูกอดีตแฟนสาวซูเปอร์โมเดล ลินดา อีวานเจลิสตา ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร ออกันติน ที่เกิดในปี 2007 เดือนละ 46,000 ดอลลาร์ เป็นค่าเล่าเรียน ค่าพี่เลี้ยง และค่ารักษาความปลอดภัย

ท้ายที่สุด ศาลนัดไกล่เกลี่ยกันได้อย่างลงตัว แต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสู่สาธารณะ

ในปี 2013 แจ๊กเกอลีน มาร์ส มหาเศรษฐีเจ้าของอาณาจักรขนมขับรถไปชนรถอีกคัน ทำให้สตรีท้องแก่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่า เศรษฐีนีให้การว่า เธอหลับในระหว่างขับรถ ทำให้รถปอร์เช่ เอสยูวีของเธอ พุ่งเข้าไปชนรถแวนไครส์เลอร์ ที่แอชลีย์ แอคเกอร์ เบลคสลี นั่งอยู่ที่เบาะหลังเสียชีวิตทันที พร้อมลูกในท้อง ขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นๆ อีก 5 ราย ก็ได้รับบาดเจ็บ ถูกนำส่งโรงพยาบาล

ขณะนั้น แจ๊กเกอลีน คือสตรีที่ร่ำรวยเป็นอันดับสองของอเมริกา มีทรัพย์สินราว 20.5 พันล้านดอลลาร์ เธอยอมรับผิดทุกประการ และได้รับโทษห้ามขับขี่รถยนต์เป็นเวลา 6 เดือน รวมทั้งเสียค่าปรับ 2,500 ดอลลาร์

ครอบครัวแอคเกอร์บอกว่า พวกเขาก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นแจ๊กเกอลีนติดคุกหรอก “เราทำได้ก็แต่ให้อภัยเท่านั้น” ชารอน แอคเกอร์ มารดาของแอชลีย์กล่าว “พ่อของแอชลีย์กับฉัน ขอภาวนาให้คุณมาร์สจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด”

ตอนที่ ไอค์ บาติสตา เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในบราซิลนั้น เขามีทรัพย์สินกว่า 30 พันล้านดอลลาร์ ก่อนจะสูญเงินไปกับบรษัทน้ำมันของเขา โอจีเอ็กซ์ ที่ล้มละลายในปี 2013

ปีก่อนหน้านี้ เขายังเป็นผู้ร่ำรวยอันดับ 8 ของโลกอยู่เลย พอปีต่อมา ธุรกิจกลับไม่เป็นใจจรกผลกระทบโดยรวมของเศรษฐกิจบราซิลเอง ทำให้บริษัทของเขาถึงขั้นล้มละลาย

หลังจากนั้น เขายังถูกข้อหา ฟอกเงินและคอร์รัปชั่น ในปี 2017 และปีต่อมา ถูกตัดสินจำคุก 30 ปี จากการติดสินบนอดีตเทศมนตรีกรุงริโอ เด จาเนโร แซร์จิโอ คาบรัล

มหาเศรษฐีเจ้าอาณาจักรสื่อและอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาเลียน ซิลโว แบร์ลุสโคนี ต้องคดีซื้อบริการจากโสเภณีเด็ก ในปี 2013

อดีตนายกรัฐมนตรี 3 สมัย ของอิตาลี ถูกกล่าวหาว่า ซื้อบริการจากโสภณีที่อายุเพียง 17 ปี หลังจากนั้น ยังถูกฟ้องเรื่องการเข้าไปยุ่งกับคดี จนทำให้โสเภณีเด็กคนดังกล่าว ได้รับการประกันตัวออกมา แต่ข้อกล่าวหานี้ได้ตกไปในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ตาม เรื่องฉาวของมหาเศรษฐีอดีตนายกรัฐมนตรียังไม่หมด ในปี 2013 เขายังถูกข้อหาเรื่องโกงภาษี และถูกตัดสินจำคุก 4 ปี หลังจากนั้น ยังโดนห้ามการบริหารธุรกิจถึงปี 2019 อีกด้วย

กลายเป็นนางฟ้าตกสวรรค์ เมื่อธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการแพทย์ของเธอ เทรานอส ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเอ่ยอ้าง

เอลิซาเบท ได้ชื่อว่าเป็นดาวรุ่งนักธุรกิจสาวสวยแห่งซีลีคอน สัลลีย์ ด้วยสตาร์ทอัพทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจเช็คผลเลือด เทรานอส ที่พุ่งแรงในต้นทศวรรษที่ 2000s ด้วยการโฆษณาว่า จะมาปฏิวัติวิธีการอ่านผลเลือดของผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้การรักษาโรคต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ราวปี 2004 เทรานอส ระดมทุนได้ถึง 6 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุน ซึ่งบางคนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเอลิซาเบท และในปี 2015 เธอกล่ยเป็นสตรีที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกา จากการทำธุรกิจของตัวเอง โดยร่ำรวยถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์

ทว่า หลังจากการเข้ามาตรวจสอบเทคโนโลยีที่เทรานอสขององค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ทุกอย่างก็เริ่มจะล่มสลาย เริ่มจากการบอกศาลาของหุ้นส่วนสำคัญ ทั้งเซฟเวย์และวอลกรีนส์ ปีต่อมา ศูนย์เมดิแคร์และเมดิเคด เซอร์วิส ให้ข้อมูลว่า ผลการตรวจของเทรานอส อาจจะทำให้คนไข้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

หลังจากการขึ้นศาลหลายรอบ ในที่สุด ศาลก็ตัดสินว่า เอลิซาเบท โฮล์มส์ ทำธุรกิจหลอกลวงประชาชน เทรานอสต้องปิดกิจการลงในปี 2018 โดยเกือบต้องล้มละลาย ขณะที่เอลิซาเบท และ ซันนี บัลวานี หุ้นส่วนของเธอ ถูกฟ้องร้องเรื่องการให้บริการหลอกลวงออนไลน์ด้วย กว่าจะเริ่มคดีก็ปาเข้าไปในปี 2020 ซึ่งมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดคนทั้งคู่

ผู้ร่วมก่อตั้ง บรอดคอม ถูกกล่าวหาว่าเป็นเอเยนต์ค้ายา รวมทั้ง มียาเสพติดในครอบครอง ในปี 2018

เฮนรี ที. นิโคลัส ที่ 3 และจำเลยร่วม อย่างแอชลีย์ คริสติน ฟาร์โก ต้องโทษติดคุกด้วยกันทั้งคู่ หลังจากพบว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครอง ขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นเอเยนต์ค้ายานั้นตกไป

ลอสแองเจลิสไทม์ส รายงานว่า เฮนรี ได้เรียนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรีสอร์ตลาสเวกัส สตริป หลังจากที่ถูกแอชลีย์ล็อกห้องไม่ให้เข้า และเมื่อพังประตูเข้าไป เจ้าหน้าที่ก็พบแอชลีย์กำลังสูดไนตัส ออกไซด์ หรือ ก๊าซหัวเราะ ซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย แต่ในกระเป๋าเดินทางของพวกเขา มียาเสพติดอื่นที่ผิดกฎหมายอยู่

จำเลยให้การว่า ยาเสพติดที่พบไม่ได้เป็นของพวกเขา อาจจะมีใครเอามาใส่เอาไว้ก็เป็นได้ เพราะมีคนเข้าๆ ออกๆ ของเขาหลายครั้ง ระหว่างที่ทั้งคู่เข้าพักที่นี่

ไคลี ได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีพันล้านอายุน้อยที่สุดที่สร้างธุรกิจด้วยตัวเอง ในปี 2018 ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ว่า เธอรวยขึ้นมาได้จากอะไร

หลังจากได้ชื่อว่ารวยด้วยมือตัวเอง ทำให้เกิดการโต้แย้งว่า ไคลี น่าจะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้เพราะชื่อเสียงจากเรียลลิตี้โชว์ Keeping Up With the Kardashians และโซเชียลมีเดีย ซึ่ง คริส เจนเนอร์ แม่ของเธอน่าจะมีส่วนช่วยอย่างมาก ก่อนที่จะออกไลน์เครื่องสำอาง ไคลี คอสเมติกส์

ไคลี ยอมรับในบทสัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทม์ส ว่า เธอไม่ได้สร้างธุรกิจด้วยตัวเองคนเดียวจริงๆ นั่นแหละ “แต่ถ้าพูดทางเทคนิคแล้วก็ใช่นะ เพราะฉันไม่ได้รับมรดกตกทอดอะไรมา แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวเยอะอยู่เหมือนกัน”

เกิดมาเป็น อีลอน มัสก์ มีเรื่องกล่าวหาเขามากมาย รวมทั้งถูกฟ้องจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC)

ไม่เพียงถูกฟ้องเรื่องไลฟ์สูบกัญชาในทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ก่อตั้งเทสลาและสเปซเอ็กซ์ยังถูกฟ้องจาก SEC ในปี 2018 เรื่องฉ้อโกงหุ้น หลังจากมูลค่าของหุ้นเทสลาตกลงมามากกว่า 13% อีลอน ทวีตข้อความว่า จะซื้อหุ้นของ Tesla คืนในราคาหุ้นละ 420 เหรียญสหรัฐ พร้อมถอนบริษัทออกจากตลาดหุ้นสหรัฐ ก่อนที่จะล้มเลิกแผนการดังกล่าว ทำให้ราคาหุ้นของเทสลา พุ่งทะยานสูงขึ้น จนต้องระงับการซื้อขายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งการกระทำดังกล่าว SEC มองว่า เป็นความผิดฐานฉ้อโกง จึงยื่นเรื่องต่อศาล ศาลมีความเห็นว่า อีลอน มัสก์ จะต้องพ้นสภาพในการเป็นประธานบริหารของเทสลาภายใน 45 วัน พร้อมทั้งห้ามลงสมัครชิงตำแหน่งคืนภายใน 3 ปี และยังถูกปรับเป็นเงินมูลค่ากว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วย

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอเมตา ต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังออกความเห็นเกี่ยวกับผู้ไม่ยอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเฟซบุ๊ก และข้อมูลได้รั่วไหลออกไปจากแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดียของเขาแบบผิดๆ

ทั้งเฟซบุ๊กและตัวมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ต้องเก้าอี้ร้อน ก่อนที่จะมีการเข้าเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย หลังจากที่เขาออกความคิดเห็นว่า ไม่ควรที่จะลบกลุ่มคนที่ไม่ยอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิวออกไปจากเฟซบุ๊ก เพราะเขาไม่คิดว่า คนในกลุ่มจะตั้งใจให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด

หลังจากถูกเอาไปแชร์ต่อโดยให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนในแพลตฟอร์มอื่น มาร์ก ออกมาบอกว่า จริงๆ โดยส่วนตัวแล้ว เขาเห็นว่า คนที่ไม่เชื่อเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว กระนั้น ผมก็ไม่ได้มีความคิดที่จะไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อของพวกเขาหรอกนะ”

หลังจากนั้น หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ ยังรายงานว่า เฟซบุ๊ก ถูกฟ้องด้วยข้อหาต่อต้านการผูกขาดตลาดในสหรัฐ โดยคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FTC) ได้ทำการตรวจสอบว่า เฟซบุ๊กดำเนินธุรกิจในลักษณะที่ปิดกั้นการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้เขาต้องจ่ายเงินค่าปรับสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อยุติการสอบสวนของ FTC ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทในด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

มหาเศรษฐี เจฟฟรีย์ เอปสไตน์ ถูกจับในข้อหาค้ามนุษย์ และกลายเป็นข่าวพาดหัวทั่วโลก เมื่อฆ่าตัวตายในคุกเมื่อปี 2019

นายแบงก์มหาเศรษฐีถูกจับกุมตัวในปี 2019 โดยแจ้งข้อกล่าวหา เป็นนายหน้าค้ากามโสเภณีอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด โดยก่อนหน้านี้ เขาเคยทำผิดในข้อหาอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีมาแล้วในปี 2007

หลังจากตกลงอย่างลับๆ กับนักกฎหมาย อเล็กซานเดอร์ อคอสตา เขาก็รอดจากการดำเนินคดีอนาจารเด็ก แต่ไม่รอดคดีจัดหาและค้าบริการโสเภณีเด็ก ถูกตัดสินจำคุก 13 เดือน แม้ประธานาธิบดีคนสนิท อย่าง โดนัลด์ ทรัมป์ หรือบิล คลินตัน ก็ช่วยไม่ได้ ในที่สุด เขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองระหว่างอยู่ในคุกที่แมนแฮตตัน