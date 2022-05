อาบน้ำให้หอมแบบ “เบลล่า”...บีไนซ์ ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่อัปเกรดผิวชุ่มชื้นขึ้นถึง 12 เท่า

ล่าสุดร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการบำรุงผิวอีกระดับกับ “BENICE NATURAL SERIES” ในธีม INDULGE YOUR SKIN WITH BENICE, THE NATURAL BEAUTY DESTINATION แนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “บีไนซ์ เนเชอรัล สกิน ทรีทเม้นท์” ชวนสาว ๆ สัมผัสมาตรฐานใหม่ของผิวนุ่มชุ่มชื้นจากธรรมชาติผ่านบรรยากาศที่รวบรวมเอาดอกไม้และผลไม้ที่เป็นตัวแทนทั้ง 2 สูตรปรนนิบัติผิวสวย และเพื่อทำความรู้จักกับหลากหลายผลิตภัณฑ์อัปเกรดผิวสวยจากบีไนซ์ ด้วยการชวนทุกคนมาถ่ายภาพสุดเก๋กับ BeNice Photo Booth ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ และสะท้อนเอกลักษณ์ความสวย ความสดชื่นจากผลไม้ และความสดใสจากธรรมชาติ พร้อมพบกับ “เบลล่า” ราณี แคมเปน แบรนด์แอมบาสเดอร์สาวสวย ตัวแทนของผู้หญิงผิวสวยที่ใส่ใจดูแลตัวเอง ท่ามกลางบรรยากาศสวนสวยสุดหรู ณ The Glass House (Nai Lert Park) ซอยสมคิด

ด้าน “เบลล่า” ราณี แคมเปน แบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย บีไนซ์ กล่าวว่า “เป็นเวลากว่า 3 ปีที่เบลล่ารับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ ตรงนี้กล้าพูดเพราะเราพิสูจน์มาแล้ว ความที่เบลล่าร่วมงานกับบีไนซ์มานานก็เป็นความผูกพันกันไปแล้ว อย่างล่าสุดเบลล่าเองก็มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลในการดูแลผิวพรรณ อีกทั้งยังเคยร่วมคัดเลือกกลิ่นน้ำหอม ในกลุ่มเจลอาบน้ำ BeNice X Bella Series Love me Peach อีกด้วย”

“ปกติเบลก็ใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำของบีไนซ์มาตลอดอยู่แล้ว รู้สึกว่าผิวกระชับ นุ่มชุ่มชื้น ดูเปล่งปลั่งขึ้น อย่างผลิตภัณฑ์อาบน้ำ บีไนซ์ เนเชอรัล สกิน ทรีทเม้นท์ ก็เป็นกลุ่มคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ที่คัดสรรจากสารสกัดธรรมชาติ (Natural Extract) ไร้สารตกค้าง นอกจากอ่อนโยนต่อผิวแล้ว ยังทำให้ผิวนุ่มคงความชุ่มชื้นไว้ได้ตลอดทั้งวัน และยังมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย เบลใช้แล้วติดใจมากๆ โดยเฉพาะสูตรอิงลิชแพร์แอนด์ฟรีเซีย ต้องขอบอกต่อในความหอมที่เหนือกว่าจริงๆ”