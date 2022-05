เคทีซีร่วมกับโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท จัดโปรบุฟเฟต์กุ้งแม่น้ำไม่อั้น

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท มอบโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า ให้อิ่มอร่อยสุดคุ้มกับเทศกาล “บุฟเฟต์กุ้งแม่น้ำ All You Can Eat” ” ที่คัดสรรกุ้งแม่น้ำคุณภาพและขนาดใหญ่มาเสิร์ฟให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า แบบไม่จำกัดจำนวน (ปกติจำกัดจำนวนกุ้งแม่น้ำที่ 4 ตัวต่อ 1 ท่าน) อาหารทะเลอื่นๆ ประกอบด้วย หอยแมลงภู่เสิร์ฟบนน้ำแข็ง ปลาหมึก และปลากะพง พิเศษ! เนื้อวัวคุณภาพสุดพรีเมี่ยมจากประเทศออสเตรเลีย รวมถึงเมนูไฮไลท์อาหารไทยรสเด็ด อาทิ แกงกุ้งใบชะพลู ข้าวผัดน้ำพริกดำ และต้มส้มปลากะพง “บุฟเฟต์กุ้งแม่น้ำ All You Can Eat” ที่ห้องอาหารมาร์เก็ต คาเฟ่ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เปิดให้บริการทั้งมื้ออาหารกลางวันและค่ำ โดยราคาสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า วันจันทร์ - วันศุกร์ ราคา 1,299 บาทสุทธิต่อท่าน (ราคาปกติ 1,411 บาท) และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 1,599 บาทต่อท่าน (ราคาปกติ 1,764 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th สมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคลิกลิงค์ได้ที่นี่: http://bit.ly/apply-ktc