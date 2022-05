อัปเดตหัวบันไดบ้าน “คาร์เดเชียน-เจนเนอร์” แต่ละหลังไม่เคยแห้ง!

บ้านไหนจะมีสาวแซบมากมายเท่ากับ “ครอบครัวคาร์เดเชียน & เจนเนอร์” ไม่มีอีกแล้ว มาดูกันว่า แฟนหนุ่มและสามีคนปัจจุบันของพวกเธอเป็นใครกันบ้าง?

ขณะที่ แฟนๆ เรียลลิตีโชว์ Keeping Up With the Kardashians กำลังจับจ้องไปที่สามีหมาดๆ ของ คอร์ตนีย์ คาร์เดเชียน อย่าง ทราวิส บาร์คเกอร์ ที่เพิ่งไปแต่งงานกันที่อิตาลีเมื่อไม่นาน แต่คิมก็ได้โพสต์บอกความในใจเป็นรูปเล็บสีชมพูที่ตกแต่งคริสตัลที่นิ้วนาง เป็นอักษรรูปตัว P ซึ่งหมายถึง พีท เดวิดสัน นักแสดงหนุ่มวัย 28

ความรักทำให้คนตาบอดและทำพฤติกรรมแปลกๆ แฟนๆ บอกว่าการบอกรักแฟนหนุ่มแบบนี้ ดูเหมือนเด็กนักเรียนเกรด 8 ไปหน่อย

พีท เดวิดสัน เป็นนักแสดงตลกอเมริกันที่รู้จักกันดีในซีรีส์ของเอ็นบีซี Saturday Night Live เขาเกิดและเติบโตในนิวยอร์ก เริ่มอาชีพด้วยการเป็นนักแสดงรับเชิญใน Brooklyn Nine-Nine, Friends of the People, Guy Code และ Wild 'n Out

พี่ใหญ่ของบ้านคาร์เดเชียน เริ่มเดทกับ ทราวิส บาร์คเกอร์ ตั้งแต่ต้นปี 2021 โดยปาปารัสซีจับภาพระหว่างทั้งคู่กำลังดินเนอร์ในลอสแองเจลิส ทำให้แฟนๆ เริ่มส่องทันทีว่า ความสัมพันธ์นี้มันเริ่มเมื่อไหร่ มีที่มาที่ไปอย่างไร?

ทราวิส บาร์คเกอร์ เป็นมือกลองวงร็อก นอตีส์ โดยเขาและอดีตภรรยาของเขารวมทั้งลูกๆ เคยมีเรียลลิตีโชว์ Meet the Barkers เรื่องราวชีวิตของครอบครัว ออกอากาศทางเอ็มทีวี

คอร์ตนีย์ไม่เคยปกปิดเรื่องความสัมพันธ์ เธอโพสต์ลงโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นตอนหมั้น หรือแต่งงานที่เพิ่งจัดไป

อาการรักๆ เลิกๆ กับ ทริสตัน ทอมป์สัน ยังอยู่กับ โคลเอ คาร์เดเชียน ทั้งที่ตอนแรกที่เลิกรากัน เธอออกมาให้สัมภาษณ์ว่า พร้อมที่จะลืมอดีตและเริ่มต้นใหม่ หลังจากที่ทริสตันออกมายืนยันว่า เขาเป็นพ่อของลูกชายที่เกิดกับ มาราลี นิโคลส์ โคลเอกำลังเตรียมกลับสู่ระบบของการเดท หาหวานใจคนใหม่ และมีความสุขกับชีวิต โดยมีครอบครัวคอยสนับสนุนให้เธอมองไปข้างหน้า และรู้สึกดีใจที่เธอมีความกล้าที่จะหันหลังให้ทริสตันอย่างถาวร

เดวิน บุกเกอร์ เริ่มเดทกับ เคนดัล เจนเนอร์ ตั้งแต่มิถุนายน 2020 แต่เขาไม่เคยเปิดปากพูดถึงความสัมพันธ์จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ “ตอนนี้ผมกำลังมีความสุขกับชีวิต ผมรักครอบครัว รักคนรอบข้าง ความรักส่งอิทธิพลมากในชีวิตของเรานะ”

ด้าน เคนดัล มักจะเก็บความสัมพันธ์ของเธอไว้เป็นเรื่องส่วนตัว ก็เพิ่งมาพูดถึงเรื่องราวของเธอกับเดวิน ในเรียลลิตีโชว์ว่า ไคลีกับฉันมีโอกาสได้เฝ้ามองพี่ๆ ของเราผ่านการแต่งงานและมีความสัมพันธ์มากมาย รวมทั้งการเลิกราด้วย ส่วนใหญ่พวกเธอก็จะตกเป็นข่าวทั้งนั้น

“ฉันคิดว่าชีวิตของฉันจะง่ายกว่า และความสัมพันธ์คงจะดีกว่า ถ้าเราเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ให้ใครมาคอยส่อง หรือคอยตัดสินเรา”

แร็ปเปอร์ นักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน ทราวิส สกอตต์ เริ่มเดทกับ ไคลี เจนเนอร์ ตั้งแต่ปี 2017 พอเดือนกุมภาพันธ์ 2018 พวกเขาก็มีลูกสาวด้วยกัน 1 คน ทั้งคู่เลิกรากันในปี 2019 แต่ต้องกักตัวอยู่ด้วยกันช่วงโควิด-19 เพราะเห็นแก่ลูกสาว ในที่สุดก็ได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ขึ้นใหม่ และเมื่อเดือนกันยายน ปี 2021 ไคลีก็ออกมาประกาศว่า เธอและทราวิสกำลังมีลูกคนที่ 2 แล้วเธอก็คลอดลูกชายออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ที่ผ่านมา