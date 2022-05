แลคตาซอยร่วมกิจกรรม “World Milk day วันดื่มนมโลก @ Big C บิ๊กซี…สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี”

บจก.แลคตาซอย นำโดย พรรวนา มหาทรัพย์ ผจก.ฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์ และทีมงาน ร่วมกิจกรรม “World Milk day วันดื่มนมโลก @ Big C บิ๊กซี…สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” รณรงค์ให้คนไทยดื่มนมเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาส “วันดื่มนมโลก” โดยแลคตาซอยได้นำผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองที่มีคุณภาพและประโยชน์ต่อร่างกายมาออกบูธแจกให้กับผู้ร่วมงานได้ดื่มด้วย



มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กก.ผจญ.บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, สนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา และสุรศักดิ์ สุทองวัน รอง กก.ผจญ.บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แถลงข่าวกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022” คอนเซ็ปต์ “Pushing the limits to race your ambition” ผ่านการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซที่มีเงินรางวัลรวมสูงทั้ง 4 รุ่น ใน 5 สนาม ณ TOYOTA ALIVE ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 3 กรุงเทพฯ



บูติคนิวซิตี้ฯ ปล่อยคอลเลกชันแฟชั่นเสื้อคู่แนวใหม่ GSP Pet's Collection เอาใจคนรักสุนัข พร้อมผ้าพันคอ เสื้อเชิ้ต ทีเชิ้ตคอกลม และเสื้อฮู้ดผ้ายีนส์ เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดกับลายเสือสุดฮอต Jungle Jaguar และลายริ้วแดง-ดำที่ใส่อินเทรนด์ได้ตลอด ให้สัตว์เลี้ยงสุดเลิฟได้แต่งตัวเหมือนเจ้าของ ใส่ได้ทั้งมะหมาพันธุ์เล็กและใหญ่ พร้อมออกผจญภัยกับโลกใบกว้าง ได้ที่ ไลน์แอค @GSP pet lovers และ https://www.facebook.com/Gspth