“ประณัย พรประภา” นำทีมคนดัง! ชมโฉม Mercedes-Benz Experience Center

ตวงรัตน์ ลิขิตพฤกษ์ กก.ผจก.บจก.บริษัท เบนซ์ บี เคเค กรุ๊ป เผยว่า งานนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Mercedes-Benz Experience Center ที่จะเป็นเวิลด์คลาสออโตโมทีฟแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ย่านบางนา-ตราด บนถนนเทพรัตน์ (บางนา-ตราด) กม.ที่ 4.2 อลังการด้วยพื้นที่ใช้สอยกว่า 50,000 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่โชว์ยานยนต์กว่า 6,000 ตร.ม. รองรับการให้บริการหลังการขายได้มากกว่า 1,500 คัน/เดือน โดดเด่นด้วยโชว์รูม 3 มิติ โถงสูงกว่า 15 เมตร เชื่อมต่อกัน 3 ชั้น ด้วยบันไดเลื่อน ซึ่งจะเป็นเดสติเนชั่นแห่งใหม่ ที่จะมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่เหนือกว่า ด้วยการเนรมิตพื้นที่พักผ่อนสุดหรูไม่ต่างจากคลับเฮาส์ กว่า 2,000 ตร.ม. เพื่อรองรับเทรนด์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่

“Mercedes-Benz Experience มีแฟซิลิตีสุดเอ็กซ์คลูซีฟและบริการที่มารองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ได้ทุกกลุ่ม ทุกเจนเนอเรชัน โดยตั้งเป้าให้เป็น ไอคอนนิคบิลดิ้ง เข้าสู่บางนา New CBD แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก”

สำหรับการเผยโฉม Mercedes-EQS รถยนต์ไฟฟ้าคันแรก ภายใต้แบรนด์ Mercedes-EQ ได้ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ประณัย พรประภา มาเป็นตัวแทนของรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต และร่วมค้นพบมิติใหม่ของ “Comfort zone” กับ The new C-Class พร้อมโชว์สุดพิเศษ จาก แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์ และ Mercedes-AMG GT C Roadster ที่มาพร้อมแรปเปอร์ชื่อดัง “เจ-เจตริน วรรธนะสิน” คับคั่งด้วยเหล่าคนดังตบเท้าร่วมงาน อย่าง พล.ต.ต สันต์–ยุวเรต ศรุตานนท์, ปิยะเลิศ-สุนทรี ใบหยก, นภัสดล หวั่งหลี, คุณาคม-นันทวิมล พลพานิช และสยาม-คริสตินา เศรษฐบุตร