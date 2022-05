“อาชิเลียส-อันเดรียส” เจ้าชายสองแผ่นดิน แห่งราชวงศ์กรีซและเดนมาร์ก

ดูอย่าง เจ้าชายอาชิเลียส-อันเดรียสแห่งกรีซและเดนมาร์ก วัย 21 ชันษา แห่งราชวงศ์กรีซและเดนมาร์ก เพียงแค่อินสตาแกรมของพระองค์ ก็แสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ไม่ธรรมดา

เจ้าชายอาชิเลียส-อันเดรียส ทรงเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสันตติวงศ์ของ 2 ราชวงศ์ด้วยกัน คือกรีซและเดนมาร์ก เนื่องจากพระบิดาของพระองค์ เจ้าชายปาฟลอส มกุฎราชกุมารแห่งกรีซ ทรงเป็นสมาชิกของทั้ง 2 ราชวงศ์ โดยพระบิดาของพระองค์คือ กษัตริย์คอนสแตนติน ที่ 2 แห่งกรีซ กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของกรีซ ก่อนที่ราชบัลลังก์จะถูกยกเลิก ในปี 1973 ส่วนพระมารดาคือ เจ้าหญิงมารี-ฌองตาล มกุฎราชกุมารีแห่งกรีซและเจ้าหญิงแห่งเดนมาร์ก

หากกรีซยังปกครองด้วยระบบกษัตริย์ เจ้าชายอาชิเลียส-อันเดรียส ก็จะทรงอยู่ในลำดับผู้สืบสันตติวงศ์อันดับ 3 โดยพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในทายาทของเจ้าชายปาฟลอส และเจ้าหญิงมารี-ฌองตาล ประสูติในปี 2000 ทรงเป็นพระโอรสพระองค์กลาง ในจำนวน 5 พระองค์

พระเชษฐาของพระองค์ เจ้าชายคอนสแตนติน อเล็กซิออสแห่งกรีซและเดนมาร์ก ทรงเป็นผู้สืบสันตติวงศ์อันดับ 2 ของบัลลังก์กรีซ ที่ไม่มีอีกต่อไปแล้ว ขณะที่ พระบิดาของพระองค์คือผู้สืบสันตติวงศ์อันดับหนึ่ง

เรื่องราวของฝั่งพระมารดาก็ไม่ธรรมดา เจ้าฟ้าหญิงมารี-ฌองตาล ประสูติในลอนดอนและทรงไปเติบโตที่ฮ่องกง ทรงเป็นธิดาของ โรเบิร์ต วอร์เรน มิลเลอร์ นักธุรกิจพันล้าน ผู้ก่อตั้งร้านค้าปลอดภาษี ดีเอฟเอส ของฮ่องกง

เจ้าฟ้าหญิงมารี-ฌองตาล ทรงอยู่ในแวดวงสังคมไฮโซ ทรงสนิทสนมกับศิลปินและคนในแวดวงสังคมชั้นสูง อย่าง คีท แฮริง, คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ และแอนดี วอร์ฮอล

นอกจาก พระองค์แล้วลูกๆ คนอื่นๆ ของ โรเบิร์ต มิลเลอร์ ก็ล้วนได้ดิบได้ดี อย่าง เปีย สมรสกับ คริสโตเฟอร์ อาร์. เก็ตตี แห่งครอบครัวเก็ตตี ส่วน อเล็กซานดรา เสกสมรสกับ เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฟูร์สเตนเบิร์ก

นอกจากเจ้าชายอาชิเลียส-อันเดรียส จะเป็นเจ้าชายแห่งกรีซแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นนักแสดงอีกด้วย ในปี 2017 ทรงแสดงละครเรื่องแรก The Bold and the Beautiful ซึ่งพระมารดาทรงปลื้มปีติมาก ทรงโพสต์ภาพเจ้าชายอาชิเลียส-อันเดรียส ที่ฉายคู่กับเพื่อนนักแสดงลงในอินสตาแกรมของพระองค์ หลังจากนั้นไม่นาน เจ้าชายก็ได้เป็นแบบให้แคมเปญโฆษณาของแบรนด์หรู อย่าง ซาดิก แอนด์ วอลแตร์ พระองค์ทรงรักการท่องเที่ยวผจญภัย ในอินสตาแกรมของพระองค์มักจะโพสต์ภาพที่ทรงทำกิจกรรมต่างๆ ในทั่วทุกมุมโลก

ทรงเป็นประชากรของโลกโดยแท้ นอกจากจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์กรีซและเดนมาร์กแล้ว ยังประสูติที่นิวยอร์ก ก่อนที่ทั้งครอบครัวจะทรงย้ายมายังลอนดอน และปัจจุบันทรงย้ายกลับไปยังสหรัฐฯ ด้วยกันอีกครั้ง