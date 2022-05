เครื่องเพชรราคารวม 8 หลัก ของ หญิง รฐา ในวันแต่งงาน

เรียกได้ว่าสวย สง่างามสุด ๆ กับเจ้าสาว-เจ้าบ่าว ป้ายแดงล่าสุดอย่างสาว หญิง รฐา และ ตุลย์ ตุลยเทพ ที่ได้เข้าพิธีฉลองมงคลสมรสกันไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมกับที่หลายคนตั้งตารอชมกัน เพราะนอกจากชุดเจ้าสาวที่สวยสง่า ดูเรียบหรู แล้วต้องบอกเลยว่าเครื่องประดับเพชรบนตัวของเจ้าสาวคนสวยก็เปล่งประกายวิบวับ แม้จะใส่เรียบ ๆ แต่ก็เสริมลุคให้ชุดเจ้าสาวยิ่งดูสวย เปล่งประกาย แบบฉบับที่ว่าน้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ของจริง

สำหรับเครื่องประดับเพชรที่สาวหญิงเลือกใช้นั้น ก็คือ แบรนด์เพชรชื่อดังของเมืองไทยอย่าง Jubilee Diamond ที่สาวหญิง รฐา ใช้งานอยู่เป็นประจำตั้งแต่การดีไซน์แหวนหมั้นสุดเก๋สู่เครื่องประดับเพชรในวันสำคัญ โดยเครื่องประดับชุดนี้ได้ถูกรังสรรค์ความพิเศษบ่งบอกถึงรสนิยมของเจ้าสาวคนสวย เปล่งประกายที่สุดเพื่อวันสำคัญของสาวหญิง รฐา เสริมออร่าเจ้าสาว รวมมูลค่าทั้งชุดกว่า 8 หลักกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันในสายตาว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปอย่างแน่นอน เพราะความปังและเปล่งประกายงามตาขนาดนี้ กับเพชรคุณภาพที่ดีที่สุดจากเมืองแอนด์เวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม

โดยลุคแรกในช่วงแถลงข่าว สาวหญิงเลือกใส่ต่างหูเพชรรูปดอกไม้สไตล์อาร์ตเดคโค ผสมผสานรูปทรงเลขคณิตดูร่วมสมัย แมทซ์คู่กับแหวนเพชรรูปทรงเข้ากัน ให้ลุคที่ดูโฉบเฉี่ยวทะมัดแทมง และสำหรับช่วงงานเลี้ยงเย็น เสริมลุคให้ดูสวยละมุนยิ่งขึ้นด้วยต่างหูเพชรกะรัตดีไซน์ห้อยรูปทรงไข่ (Oval shape) ตกแต่งด้วยเพชรล้อมสไตล์ฮาโลแมทซ์คู่กับสร้อยข้อมือเพชรกะรัตเข้ากัน และสร้อยข้อมือประดับเพชรล้อมเป็นสี่เหลี่ยมทรงคุชชั่น โดยใส่เลเยอร์ 2 เส้นคอมพีคลุคให้ดูปังยิ่งขึ้น และที่ขาดไม่ได้กับแหวนหมั้นเพชรออกแบบพิเศษจาก Jubilee Diamond โดยเพชรมีน้ำหนัก 2.17 กะรัต ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความหมายของทั้งคู่ ดีไซน์แหวนที่เป็น Jacket Ring ออกแบบให้มีลายเส้นเรียงร้อยกันเหมือนสัญลักษณ์อินฟินิตี้เพื่อแทนความหมายความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด

และสำหรับว่าที่เจ้าสาวคนไหนที่อยากเลือกเครื่องประดับเพชรไว้ใส่เสริมความปังในวันงานแต่ยังไม่รู้ว่า เครื่องเพชรชุดไหนจะเข้ากับตัวเอง สามารถไปได้ที่ Jubilee of Siam แฟล็กชิป สไตร์ สาขาสีลม ซึ่งนอกจากจะมีเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตมากมายให้ให้เลือกแล้ว ที่นี่ยังมีห้องลองเครื่องประดับเพชรกับชุดเจ้าสาว พร้อมบริการถ่ายภาพ นำขึ้นจอให้เห็น total look กันชัด ๆ ไปเลยว่าชุดและเครื่องประดับเพชรที่เลือกนั้นมาเสริมลุคให้เป็นเจ้าสาวที่สวยมากแค่ไหน และถ้ายังไม่ถูกใจก็สามารถเลือกลองเครื่องประดับเพชรที่ใส่แล้วดูสวย สง่า เพื่อให้เหมาะสมกับวันสุดพิเศษในชีวิตได้อีกด้วย เรียกได้ว่าแค่มาลองเครื่องประดับเพชรที่ Jubilee of Siam แฟล็กชิป สไตร์ สาขาสีลมแห่งนี้ ก็สามารถฟินิชลุควันแต่งได้ครบ จบในที่เดียว