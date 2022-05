ไอคอนคราฟต์ จับมือ เธียเตอร์ อวดแฟชั่นเพื่อโลกที่ยั่งยืน

คอลเลกชัน Sustainable เริ่มจากแนวความคิด Slow fashion, Reuse, Recycle และ Upcycle โดยเน้นงานคราฟต์ที่นำมาสู่การสร้างสรรค์แฟชั่น 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าต้นแบบสำหรับ made to order ในแนว one of a kind ที่เกิดจากการนำเศษผ้าและวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่, สินค้า Limited Edition จากผ้าและวัสดุคงเหลือในโรงงาน โดยร่วมกับแบรนด์ KiRee ซึ่งมีจำนวนจำกัด และสินค้าที่จัดทำขึ้นเพื่อการกุศล หารายได้ช่วยสถานสงเคราะห์เด็ก Life Impact อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นเสื้อยืดพิมพ์ลาย ดอกไม้วาดโดย “กานต์ กาญจนามัย” ใช้แนวคิดการ reuse กระดาษใบเสร็จรับเงินเหลือใช้ มาเป็นพื้นในการวาดเพียง 100 ตัว และมีหมายเลขกำกับ

บริเวณงานจัดให้มีการแสดงผลงานต่างๆ เพื่อสื่อสารแนวคิดของ Sustainable เป็นภาพวาดจากกระดาษ reuse ของ “กานต์ กาญจนามัย” ทั้ง 8 ชิ้นงาน พร้อมเปิดประมูลภาพ (ราคาต่อภาพ เริ่มต้นที่ 15,000 บาท) เพื่อรวบรวมรายได้สมทบทุน บริจาค ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็ก life impact ทั้งหมด นอกจากนี้ จะมีการจัดแสดงเสื้อผ้าคอลเลกชัน Theatre 2022 งาน one of a kind ใน Exhibition ตั้งโชว์ทั้ง 10 ชุด และจำหน่ายเสื้อผ้า limited edition ในจำนวนจำกัดอีกด้วย

ภายในงานเพิ่มความพิเศษ ด้วยการจัดพื้นที่โชว์ผลงานประติมากรรมดอกไม้ ซึ่งได้ทำงาน collaboration ร่วมกับแบรนด์ Permaflora แบรนด์ดอกไม้ผ้าทำมือ ทั้งยังมีผลงานที่ร่วมกับ Eric Tobua นักประดิษฐ์งานศิลป์จากเศษขยะ ซึ่งได้จัดทำประติมากรรมที่สวมใส่ได้จากดอกแพนซีทำมือ โดย Permaflora 250 ดอก และจัดแสดงผลงานกระเป๋า tote bags ที่ได้ collaboration กับ Thais แบรนด์กระเป๋าที่ผลิตจากเศษหนังเหลือใช้จากอุตสาหกรรม