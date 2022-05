รวิศรา จิราธิวัฒน์ เปิดซิกเนเจอร์แคมเปญ หยิบก่อนลดกว่า

โอลิวิเยร์ บรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มห้างสรรพสินค้า รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บมจ.โรบินสัน และกมลทิพย์ สรวยสุวรรณ ผช.กก.ผจญ.สายการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผนึกกำลังเปิดซิกเนเจอร์แคมเปญ “ROBINSON / ROBINSON LIFESTYLE SALESATION หยิบก่อนลดกว่า” ที่โรบินสันทุกสาขา โดยมี สเตฟาน จูเบิร์ท ตรีรนันท์ ลีฬหาวงศ์ นภิศ สุวรรณสาร และมิว-ศุภศิษฏ์ ร่วมคิกออฟแคมเปญ ณ ชั้น 1 โรบินสัน พระราม 9



ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เตรียมจัดงาน “The Color of Durian and Eastern Fruits @The Market Bangkok” ภายใต้โครงการจัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ภาคตะวันออกคุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิต วันที่ 11-15 พ.ค. 65 ณ ชั้น M เดอะ มาร์เก็ต บางกอก (ราชประสงค์)



ตวงรัตน์ ลิขิตพฤกษ์ แม่ทัพคนเก่งแห่งเบนซ์ บี เคเค กรุ๊ป จัดงานเปิดตัว BENZ BKK GROUP: World-Class Automotive Destination เผยโฉม SUV รุ่นใหม่ล่าสุด Mercedes-Maybach GLS600, Mercedes-EQS และThe New C-Class นำโดย ประณัย พรประภา พร้อมโชว์พิเศษจาก แต้ว ณฐพร และพบกับเมนูพิเศษจาก “เชฟเป่าเป้” 11 พ.ค.นี้ 18.30 น. ที่ BENZ BKK GROUP BANGNA บางนา-ตราด กม.4.2