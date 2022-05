นิทรรศการถอดรหัสไทย เชื่อมโยงวัฒนธรรมประชาคมโลก

นิทรรศการถอดรหัสไทย มีการจัดทำระบบ AUDIO GUIDE ทั้งหมด 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และล่าสุดภาษายูเครน เป็นภาษาที่ 7 โดยจะนำพาไปเรียนรู้ทุกมุมมองความเป็นไทย และพัฒนาการความเป็นไทยผ่านการจัดแสดงทั้งหมด 14 ห้อง วันนี้-29 พ.ค. 65 เวลา 10.00-18.00 น.

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ชื่อชุดว่า “Diverse Ukraine” เป็นนิทรรศการเกิดจากการเวิร์กชอป “Треті Півні” (treti pivni translated from Ukrainian folklore as "time before dawn" เวลาก่อนรุ่งอรุณ) เป็นการรวมตัวกันของช่างภาพ ช่างแต่งหน้า และผู้สนับสนุนส่งเสริมต่อยูเครน โดยสไตลิสต์ผู้ก่อตั้งเวิร์กชอปนี้ คือ โดมินิก้า ไดก้า ได้สร้างรูปลักษณ์แบบโบราณขึ้นมาใหม่ ด้วยการแต่งกายผู้คนในชุดประเพณีของยูเครน ด้วยเครื่องประดับศีรษะที่งดงาม เพื่อแสดงถึงประเพณีและชุดแต่งกายเก่าแก่