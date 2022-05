หนังหรือซีรีส์เกี่ยวกับราชวงศ์ปังๆ ไม่ได้มีแค่เรื่องของ "แฮร์รี่ & เมแกน"

บางครั้งเรื่องราวในชีวิตจริงก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามมากกว่านิยายที่แต่งขึ้นมา นั่นเองทำให้มีซีรีส์และภาพยนตร์หลายเรื่องที่นำเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์มาตีแผ่

เน็ตฝลิกซ์ซีรีส์ สร้างสรรค์โดย ปีเตอร์ มอร์แกน เล่าเรื่องราวของ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท ที่ 2 ตั้งแต่เริ่มเสด็จขึ้นครองราชย์ ตลอดจนปีถัดๆ มาบนราชบัลลังก์ เริ่มด้วย แคลร์ ฟอย รับบทเป็นสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท และแมตต์ สมิท เป็นเจ้าชายฟิลิป ในขณะทรงอยู่ในวัยหนุ่มสาว สำหรับซีซัน 1 และ 2 เล่าเรื่องราวชีวิตสมรสของราชินีแห่งอังกฤษ ส่วนซีซัน 3 และ 4 เปลี่ยนตัวแสดงที่วัยวุฒิเพิ่มขึ้นมาตามเรื่องราว โดยโอลิเวียร์ โคลแมน รับบทเป็นสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท และโทเบียส เมนซีส์ เป็นเจ้าชายฟิลิป เล่าเรื่องราวระหว่างปี 1960 - 1990 ซึ่งมีบุคคลสำคัญในอังกฤษ อย่าง มาร์กาเร็ต แทตเชอร์ (จิลเลียน แอนเดอร์สัน) และเลดี ไดอาน่า สเปนเซอร์ (เอมมา คอร์ริน) ขณะที่ ซีซัน 5 และ 6 จะเป็นตอนจบของ The Crown ซึ่งจะเปลี่ยนตัวแสดงอีกครั้ง เป็น อีเมลดา สตอนตัน รับบทเป็นสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท ส่วน โจนาทาน ไพรซ์ รับบทเจ้าชายฟิลิป

สร้างจากนิยายอิงประวัติศาสตร์ของ ฟิลิปปา เกรกอรี เล่าเรื่องราวของ เอลิซาเบท วูดวิล (รีเบคกา เฟอร์กูสัน) ที่เป็นราชินีของอังกฤษ เคียงคู่กษัตริย์เอดเวิร์ด ที่ 4 (แมกซ์ ไอร์เอินส์) ในทศวรรษที่ 1400s เรื่องราวเล่าในช่วงสงครามดอกกุหลาบ และมีเนื้อหาเข้มข้นในเรื่องการเมืองมากๆ

โจดี โคเมอร์ คว้ารางวัลเอ็มมีจากบทบาท เอลิซาเบท แห่งยอร์ก พระราชธิดาของราชินีเอลิซาเบท และกษัตริย์เอดเวิร์ด ที่ 4 ซีรีส์เล่าเหตุการณ์หลังจากสงครามดอกกุหลาบจบสิ้นลง ก่อนที่พระองค์จะอภิเษกสมรสกับ กษัตริย์เฮนรี ที่ 7 (จาคอบ คอลลิน-เลวี)

ซีรีส์ปี 2019 นำแสดงโดย ชาร์ลอตต์ โฮป รับบท แคทเทอรีน แห่งอรากอน ราชินีแห่งอังกฤษ มเหสีพระองค์แรกในกษัตริย์เฮนรี ที่ 8 เรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ต่อจาก 2 ซีรีส์ที่ผ่านมา เนื้อหาเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่าง แคทเทอรีน แห่งอรากอน กับกษัตริย์เฮนรี ที่ 8 และราชบัลลังก์อังกฤษ ก่อนที่ 2 พระองค์จะอภิเษกสมรสกัน

เริ่มออกอากาศซีซัน 1 ในปี 2016 สร้างสรรค์โดย เดซี กูดวิน นำแสดงโดย เจนนา โคลแมน เป็นสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย เล่าเรื่องราวตั้งแต่ขึ้นเป็นราชินีตอนพระชนมายุ 19 พรรษา ในปี 1837 และเหตุการณ์สำคัญๆ ตลอดพระชนม์ชีพ Victoria สร้างออกมา 3 ซีซัน โดยซีซันแรกเล่าเรื่องในสมัยเจ้าหญิงวิคตอเรียทรงอยู่ในวัยสาว จนกระทั้งเข้าอภิเษกสมรสกับเจ้าชายอัลเบิร์ต (ทอม ฮิวจ์ส) ขณะที่ซีซัน 2 - 3 เล่าเรื่องราวในฐานะที่ทรงเป็นมเหสี พระมารดา และราชินี ที่มีเหตุการณ์สำคัญระดับนานาชาติ อย่าง เหตุข้าวยากหมากแพงในไอร์แลนด์ และความตึงเครียดระหว่างอังกฤษกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป

สร้างสรรค์โดย ไมเคิล เฮิร์สต์ มี โจนาทาน รีส เมเยอร์ส รับบท กษัตริย์เฮนรี ที่ 8 ใน 4 ซีซันเล่าเรื่องราวพระชนม์ชีพสุดดรามา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์และพระชายา 6 พระองค์ โดยแต่ละพระองค์ต่างมีเรื่องราวและมุมมองที่แตกต่างกันไป เป็นซีรีส์ที่มีนักแสดงที่โดดเด่นมากมาย ตั้งแต่ นาตาลี ดอร์เมอร์ รับบท แอน โบลีน มาเรีย ดอยล์ เคนเนดี้ รับบท แคทเทอรีน แห่งอรากอน ฯลฯ ออกอากาศตั้งแต่ปี 2007 - 2010 ตั้งแต่กษัตริย์เฮนรี ที่ 8 ขึ้นครองราชย์ จนเสด็จสวรรคต

ซีรีส์ของบีบีซี เล่าเรื่องของพระเจ้าลุยส์ ที่ 14 ตั้งแต่พระชนมายุได้ 28 พรรษา และทรงมีพระราชดำริให้เปลี่ยนที่พักล่าสัตว์ ให้กลายเป็นพระราชวังแวร์กซายล์ส เป็นซีรีส์ที่มีฉากอลังการมาก ดูเหมือนจะโดดเด่นกว่าบทและนักแสดง ทั้งเครื่องประกอบฉาก และสถาปัตยกรรม รวมทั้งสวนแบบสถานที่จริง

ซีรีส์เน้นไปที่วาระสุดท้ายในพระชนม์ชีพของสมเด็จพระราชินีแคทเทอรีน ที่ 2 นำแสดงโดย เฮเลน มีร์เรน และความสัมพันธ์ฉาวๆ ของพระองค์กับนายทหาร กรีกอรี โปเทมกิน (เจสัน คลาร์ก) บัลลังก์ของพระองค์นับว่ายาวนานมากที่สุด (ระหว่าง ปี 1762 - 1796) ในอาณาจักรรัสเซีย รวมทั้ง วุ่นวายและมีการแก่งแย่งอำนาจมากที่สุดด้วย โดยทรงขึ้นครองราชย์หลังจากกษัตริย์ปีเตอร์ ที่ 3 พระสวามี เสด็จสวรรคต แคทเทอรีน เดอะ เกรท หรือ สมเด็จพระราชินีแคทเทอรีน ที่ 2 ทรงมีบทบาทในการขยายอาณาเขตของราชอาณาจักรรัสเซีย จนกลายเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุโรป

ออกอากาศระหว่างปี 2013 - 2017 เล่าเรื่องราวด้านโรแมนติกของ แมรี ราชินีแห่งสกอตแลนด์ ที่ภายหลังกลายเป็นราชินีแห่งฝรั่งเศส ตั่งแต่ทรงพระเยาว์ เสด็จสู่ราชวังของฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าเฮนรี ที่ 2 ในพระชนม์พรรษาได้ 15 ปี (แสดงโดย อเดเลด เคน) และได้ทรงหมั้นกับเจ้าชายฟรานซิส ที่ 2 ทรงเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ไม่ทรงคิดว่า ทรงมาในฐานะตัวประกันแต่อย่างใด

เรื่องราวของราชวงศ์โรมานอฟ ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1613 หลังจากการแต่งตั้งให้ มิคาอิล โรมานอฟ ขึ้นปกครองประเทศ The Last Czars ของเน็ตฝลิกซ์ เล่าเรื่องราวในช่วงปีสุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟ ซึ่งนำโดยพระเจ้านิโคลัส ที่ 2 ซึ่งทรงเป็นคนหัวแข็งและทรงต่อต้านไอเดียใหม่ๆ ในการปฏิรูปบ้านเมืองไปสู่ยุคก้าวหน้า ในซีรีส์ยังมีบทบาทของ รัสปูติน ที่เข้ามาในช่วงราชวงศ์โรมานอฟล่มสลาย รวมทั้ง 4 พระธิดาแห่งโรมานอฟ อย่าง โอลกา มาเทียนา มาเรีย และอนาสตาเซีย ที่การสิ้นพระชนม์ของ 4 พระองค์ยังคงเป็นปริศนามาจนทุกวันนี้

ซีรีส์ที่ แคลร์ ฟอย แสดงเอาไว้ (เป็น แอน โบลีน) ก่อนจะมารับบทใน The Crown เรื่องราวของกษัตริย์เฮนรี ที่ 8 (ดาเมียน ลิวอิส) และพระชายา 6 พระองค์ สิ่งที่ทำให้ Wolf Hall แตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นที่เล่าเรื่องราวเดียวกัน คือการเน้นไปที่บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ด้วย ตั้งแต่ โทมัส ครอมเวล (มาร์ค รีแลนซ์) ผู้อาศัยความสนิทสนมกับพระเจ้าเฮนรี ที่ 8 ในการสร้างอิทธิพลให้ตัวเอง โดยพยายามกีดกัน แอน โบลีน ออกจากกษัตริย์เฮนรี ที่ 8 เพื่อไม่ให้เธอมีอิทธิพลเหนือความคิดของพระองค์

ซีรีส์เรื่องนี้เหมือนเป็นการผสมผสานบทละครของวิลเลียม เชคสเปียร์ หลายๆ เรื่องเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ Richard II; Henry IV, Part 1; Henry IV, Part 2; Henry V; Henry VI, Part 1; Henry VI, Part 2; และ Richard III โดยซีซันแรก เหมือนนำเอา 4 เรื่องแรกข้างต้นมายำรวมกัน ส่วนซีซัน 2 เป็นเรื่องราวในช่วงสงครามดอกกุหลาบ ซึ่งก็อิงจากบทละครของเชคสเปียร์ที่เล่าเรื่องราวตอนนี้เอาไว้อีก

เรื่องราวของพระเจ้าจอร์จ ที่ 3 ในช่วงที่นักประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า ทรงเจ็บป่วยด้วยโรคประสาท หนังกำกับโดย นิโคลัส ฮีตเนอร์ เขียนบทจากบทละคร The Madness of George III โดยอลัน เบนเนท เป็นหนังตลกร้ายที่สะท้อนเรื่องราวราชบัลลังก์อังกฤษ ในปี 1788 ที่กษัตริย์ทรงป่วยเป็นโรคประสาท และทรงล้อมรอบไปด้วยผู้แก่งแย่งชิงอำนาจมากมาย เป็นยุคที่เริ่มต้นของชาติอเมริกา นำแสดงโดย ไนเจล ฮอว์ธอร์น (พระเจ้าจอร์จ ที่ 3) และเฮเลน มีร์เรน (ราชินีชาร์ลอตต์)

ภาพยนตร์ปี 2010 ที่ชนะเลิศรางวัลออสการ์ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์จอร์จ ที่ 6 (โคลิน เฟิร์ท) กับนักบำบัดการพูด ลีโอเนล โลค (เจฟฟรีย์ รัช) เรื่องราวในรัชสมัยของกษัตริย์จอร์จ ที่ 6 ที่ทรงต้องเอาชนะพระอาการติดอ่าง และต้องทรงออกมาพูดในฐานะผู้ปกครองราชอาณาจักรอังกฤษ

กำกับโดย ยอร์กอส ลันทิมอส นำแสดงโดย โอลิเวีย โคลแมน ในฐานะพระราชินีแอน ผู้ทรงปกครองอังกฤษในตันทศวรรษที่ 1700s สมทบโดย ราเชล ไวสซ์ เป็นซาราห์ เชอร์ชิล ดัชเชสแห่งมัลเบอระ และเอมมา สโตน เป็น อบิเกล มาชัม ญาติของซาราห์ ที่ต่างแก่งแย่งกันเพื่อจะเป็น “คนโปรด” ของราชวงศ์ อย่างพระราชินีแอน

เฮเลน มีร์เรน รับบทสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท ที่ 2 เล่าเรื่องราวตอนที่เจ้าหญิงไดอาน่าสิ้นพระชนม์ในอุบัติเหตุรถยนต์ ในปี 1997 ซึ่งสำนักพระราชวังอังกฤษไม่ได้เห็นว่า นี่คือการสิ้นพระชนม์ของราชวงศ์ระดับสูง ซึ่งทำให้ประชาชนชาวอังกฤษไม่ค่อยพอใจสักเท่าไร แม้ว่านายกรัฐมนตรีขณะนั้น อย่างโทนี แบลร์ (ไมเคิล ชีน) และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ (อเล็กซ์ เจนนิง) จะต้องการให้มีการไว้อาลัยในระดับชาติ สมเด็จพระราชินีทรงดูเหมือนจะเรียนรู้อย่างช้าๆ ว่า ประเทศชาติได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ และประชาชนรักเจ้าหญิงไดอาน่าขนาดไหน

เรื่องราวของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท ที่ 1 กำกับโดย เชคการ์ คาปูร์ เขียนบทโดย ไมเคิล เฮิร์สต์ มีเคต บลันเชต มารับบทนำ หนังเล่าเรื่องการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท ที่ 1 หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีแมรี ที่ 1 ในช่วงปีแรกๆ ที่พระราชบัลลังก์สั่นคลอนด้วยการทรยศหักหลัง รวมทั้งการศึกสงครามทั่วยุโรป

หนังจากปี 1969 นำแสดงโดย เจเนวิเยฟ บูโชลด์ รับบท แอน โบลีน โดยมี ริชาร์ด เบอร์ตัน เป็นกษัตริย์เฮนรี ที่ 8 เล่าเรื่องราวของกษัตริย์เฮนรี ที่ 8 ที่ทรงหลงรักแอน โบลีน และทรงพยายามอาศัยอิทธิพลของพระองค์เพื่อที่จะได้เธอมาครอบครอง แม้ว่า แอน จะไม่ได้มีใจให้กษัตริย์เฮนรี ที่ 8 สักเท่าไร แต่เธอก็มีความสุขกับสิทธิพิเศษ และการที่เป็นคนโปรดของกษัตริย์อังกฤษ หลังจากที่เธอจะกาศว่าจะไม่ยอมเป็นพระชายารองของพระองค์ กษัตริย์เฮนรี ที่ 8 ก็ทรงหย่าขาดจากแคทเทอรีน แห่งอรากอน และมาอภิเษกสมรสกับแอน ซึ่งทำให้ชีวิตของเธออยู่บทเส้นทางที่ย่ำแย่ลงกว่าเดิม

ละครของวิลเลียม เชคสเปียร์ มีบทบาทสำคัญในยุคสมัยของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท ที่ 2 ในหนังเรื่องนี้มี จูดี เดนช์ รับบท สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท ที่ 2 โจเซฟ ไฟน์ส รับบท วิลเลียม เชคสเปียร์ ส่วนกวินเนธ พัลโทรว์ เป็น วิโอลา เดอ เลสเซปส์ สาวไฮโซที่มาหลงรักเชคสเปียร์ เรื่องราวโฟกัสที่คู่รักที่มีอิทธิพลต่อบทละครที่แสดงถวายสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท ที่ 2 จุดเปลี่ยนของเรื่องราวคือการแบนนักแสดงหญิง ทำให้วิโอลาต้อวปลอมตัวเป็นผู้ชาย

สำหรับนักแสดงและผู้กำกับ อย่าง เคนเนท บรานาห์ เป็นที่รู้จักกันดีว่า รับบทในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากบทละครของวิลเลียม เชคสเปียร์หลายเรื่อง ตั้งแต่ Hamlet (1996), Much Ado About Nothing (1993) รวมทั้ง Henry V (1989) ขณะที่บทละครหลายๆ เรื่องเป็นเรื่องที่อาศัยจินตนาการแต่งขึ้น แต่อีกหลายเรื่องก็เล่าเรื่องราวของราชวงศ์อังกฤษ อย่าง Henry V ที่เล่าเรื่องสมัยสงครามร้อยปี ที่พระเจ้าเฮนรี ที่ 5 ทรงออกรบและพาชัยชนะมาสู่อังกฤษ และทรงปกครองทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสในขณะนั้น

ภาพยนตร์ของเน็ตฝลิกซ์ในปี 2019 มีทิโมเท ชาลาเมต์ มารับบทพระเจ้าเฮนรี ที่ 5 เรื่องราวจากบทละครของวิลเลียม เชคสเปียร์ เรื่อง Henriad เล่าเรื่องราชบัลลังก์อังกฤษสมัย 1300s ที่พระเจ้าเฮนรี ที่ 5 ทรงขึ้นครองราชย์อย่างไม่เต็มพระทัย หลังจากพระราชบิดาเสด็จสวรรคต ในเรื่องยังมี โรเบิร์ต แพททินสัน แสดงเป็น ลุยส์ โดแฟงแห่งเวียนนัวส์ พระโอรสในพระเจ้าชาร์ลส์ ที่ 6 แห่งฝรั่งเศส ที่สิ้นพระชนม์ในสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสด้วย

บทบาทที่ทำให้แคทเทอรีน เฮปเบิร์น ชนะรางวัลออสการ์เป็นสมัยที่ 3 กับบทเอเลนอร์ แห่งอกีแตน ราชินีแห่งฝรั่งเศส ก่อนที่จะอภิเษกสมรสกับกษัตริย์ลุยส์ ที่ 7 และหย่าในปี 1152 และทรงไปอภิเษกกับกษัตริย์เฮนรี ที่ 2 ของอังกฤษ หนังโฟกัสไปในขวบปีหลังอภิเษกสมรสกับกษัตริย์เฮนรี ที่ 2 ซึ่งเอเลนอร์ ถูกขังคุก หลังจากพยายามผลักดันพระโอรสของตัวเองขึ้นครองบัลลังก์ ภายหลังกษัตริย์เฮนรีทรงปล่อยตัวเอเลนอร์ และทรงให้กลับไปยังบ้านเกิด หนังเต็มไปด้วยดรามา เป็นเรื่องที่ แอนโทนี ฮอปกินส์ ได้บทเด่นเป็นเรื่องแรกๆ กับบท ริชาร์ด เดอะ ไลออน ฮาร์ท พระโอรสที่เอเลนอร์พยายามผลักดันให้ครองบัลลังก์

หนังปี 2009 ของ ฌอง-มาร์ก วาลเล มีเอมีลี บลันต์ มารับบทราชินีวิคตอเรีย เขียนบทโดย จูเลียน เฟลโลว์ส คนเขียนบท Downton Abbey เรื่องราวของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียสมัยเพิ่งทรงขึ้นเป็นราชินีแห่งอังกฤษ ที่มีแต่คนที่พยายามจะมามีอิทธิพลเหนือความคิดของราชินีผู้ทรงพระเยาว์

แม้จะชื่อเรื่อง Mary Queen of Scots แต่บทบาทหลักๆ คือเอลิซเบท ที่ 1 ทำให้แมรีแห่งสกอตแลนด์ หรือ แมรี สจวร์ต ถูกมองข้ามในประวัติศาสตร์เหมือนเรื่องราวจริงๆ เซอร์ชา โรแนน รับบทแมรีแก่งสกอตแลนด์ ส่วนมาร์โกต์ รอบบี รับบท เอลิซาเบท ที่ 1 เรื่องราวเล่าตอนที่แมรี สจวร์ต เดินทางกลับบ้านในสกอตแลนด์ หลังจากสามีคนแรกสิ้นพระชนม์ พระองค์ถูกผลักดันให้ครองบัลลังก์ทั้งอังกฤษและสกอตแลนด์ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาในราชวงศ์ยุโรป ทำให้พระองค์ต้องสู้รบปรบมือกับราชินีเอลิซาเบท ที่ 1 ในบัลลังก์อังกฤษ หนังสวยๆ ที่เล่าเรื่องราวของ 2 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ

เรื่องราวของกษัตริย์เฮนรี ที่ 8 กับพระชายา 6 พระองค์ โดยเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของพระองค์กับแมรีและแอน โบลีน หนังเล่าเรื่องของแมรี ที่เป็นหญิงสาวที่ขี้อ่ยและไร้เดียงสา นำแสดงโดย สคาร์เลต โยฮันสัน และแอน ที่เป็นสาวจอมบงการและชอบมีอำนาจในมือ แสดงโดย นาตาลี พอร์ตแมน หนังเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก ดรามาเข้มข้นสุดๆ

หนังปี 2011 กำกับโดยมาดอนนา เล่าเรื่องราวสองเรื่องที่เป็นคู่ขนานกัน เรื่องแรกเป็นเรื่องราวของสาวชาวนิวยอร์ก วอลลี วินธอร์ป (แอบบี คอร์นิช) ที่กำลังศึกษาเรื่องราวของกษัตริย์เอดเวิร์ด ที่ 8 (เจมส์ ดาร์ซี) ที่ทรงสละราชสมบัติในปี 1936 ระหว่างที่เธอทำวิจัยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ หนังก็เล่าอีกเรื่องย้อนไปในทศวรรษที่ 1930s ที่กษัตริย์เอดเวิร์ด ทรงตกหลุมรักสาวอเมริกัน วอลลิส ซิมป์สัน (แอนเดรีย ไรส์เบอระ) และชีวิตของทั้งคู่หลังการสละราชสมบัติ อีกด้านหนึ่งก็เล่าความสัมพันธ์ระหว่างวอลลีกับ อีฟเจนี (ออสการ์ ไอแซค) ชายหนุ่มที่เธอพบในนิวยอร์ก มาดอนนาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของ 2 คู่ โดยเน้นเล่าเรื่องของหญิงสาว 2 คนที่หนีจากการแต่งงานที่แย่ๆ มามีความสัมพันธ์ที่อิสระเสรี

จูดี เดนช์ รับบทสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย ในเรื่องที่เล่าความสัมพันธ์ของพระองค์กับ อับดุล คาริม (อาลี ฟาซาล) ในช่วงที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี อับดุล ได้เดินทางมาจากอินเดียเพื่อถวายของขวัญให้ราชินีแห่งอังกฤษ สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียทรงประทับใจในความเฉลียวฉลาดของหนุ่มอินเดีย ถึงขนาทรงแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ นอกจากนี้ ยังทรงสนพระทัยในวัฒนธรรม ครอบครัว และทุกสิ่งที่อับดุลสนใจ เวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆ ยังความไม่พอใจในข้าราชบริพารรายอื่นๆ แต่สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียทรงปกป้องและทรงสนับสนุนอับดุลตลอดพระชนม์ชีพ

ภาพยนตร์รางวัลจากบทละครชื่อเดียวกันของวิลเลียม เชคสเปียร์ มีเอียน แมคเคลเลน มารับบทกษัตริย์ริชาร์ด ที่ 3 ที่ระบอบฟาสซิสต์เข้ามามีอิทธิพลและพยายามล้มล้างระบอบกษัตริย์สมัยพระเชษฐาของพระองค์ กษัตริย์เฮนรี ที่ 7 ก่อนที่กษัตริย์ริชาร์ด ที่ 3 จะขึ้นครองบัลลังก์ โดยทรงสร้างศัตรูไว้มากมาย Richard III นับเป็นหนังจากบทละครของเชคสเปียร์ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง ทั้งการออกแบบโปรดักชัน เครื่องแต่งกาย การกำกับศิลป์ และองค์ประกอบอื่นๆ ล้วนลงตัวไปหมด

หนังปี 2015 กำกับโดย จูเลียน จาร์โรลด์ ที่เล่าเรื่องสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท ที่ 2 ก่อนจะทรงขึ้นครองราชบัลลังก์ มีซาราห์ กอร์ดอน แสดงเป็นเจ้าหญิงเอลิซาเบท ในวัยทีน เรื่องราวเล่าคืนวัน VE Day 8 พฤษภาคม 1945 หรือวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุโรป เจ้าหญิงเอลิซาเบท และพระขนิษฐา เจ้าหญิงมาร์กาเรต (เบล พาวลีย์) ทรงออกไปฉลองร่วมกับประชาชนชาวลอนดอนด้วยพระองค์เอง ทว่า ค่ำคืนอันผาสุขไม่ได้ผ่านไปแบบง่ายๆ ทั้งสองพระองค์ทรงหลงกัน และต่างต้องทรงมีเรื่องราวผจญภัยเล็กๆ ของแต่ละพระองค์เอง