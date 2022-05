9 จังหวัดภาคตะวันออก ยกขบวนผลไม้ชวนผู้บริโภคอิ่มจุใจในงาน “The Color of Durian & Eastern fruits”

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เตรียมจัดงาน “The Color of Durian and Eastern Fruits @The Market Bangkok” (ตลาดทุเรียนหลากสายพันธุ์พร้อมผลไม้จากภาคตะวันออก) ภายใต้โครงการจัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ภาคตะวันออกคุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิต ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2565 ณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต บางกอก (ราชประสงค์) ภายในงานพบกับ

- บูธจำหน่ายผลไม้อัตลักษณ์ภาคตะวันออก จาก 9 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ยกขบวนนำเอาผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาลจากภาคตะวันออกมาจัดจำหน่าย อาทิเช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ มะม่วง เป็นต้น

- นิทรรศการให้ความรู้ ความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียน กว่า 100 สายพันธุ์ พร้อมชมผลสดของทุเรียนพื้นบ้านโบราณหาทานยาก อาทิ ทองแดง ย่ำมะหวาด กบรัศมี กบตาขำ ขุนทอง กบเจ้าคุณ กบหลังวิหาร ชายมะไฟ อีลีบ กระปุกทองดี ชะนีน้ำตาลทราย ชิมฟรี..ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองโบราณหาทานยาก จำนวน 15 สายพันธุ์ (ตามการสุกของทุเรียนที่จัดแสดง)

พิเศษ!!! กิจกรรมจากใจเกษตรกรชาวสวน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทานผลไม้คุณภาพ ในราคาสุดประหยัด กับช่วงนาทีทอง

- ชาวสวนมีน้ำใจ...จ่ายให้คนละครึ่ง ทุกวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

- อิ่มจุใจ...ขายให้พูละ 20 บาท ทุกวัน เวลา 17.00 – 18.00 น.

สนับสนุนชาวสวน...ชวนมาช้อปกันในงาน “The Color of Durian and Eastern Fruits@The Market Bangkok” (ตลาดทุเรียนหลากสายพันธุ์พร้อมผลไม้จากภาคตะวันออก) วันที่ 11 – 15 พ.ค. นี้ ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook / Instagram: themarketbangkok หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 209 5555 *หมายเหตุ พื้นที่และบริการอาจมีเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า