“คัดไทย มาร์เก็ต 2022” ชวนช้อปสินค้าผลผลิตของคนไทย

กูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดงาน

ตลาดนัดแห่งแรงบันดาลใจ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ไทยมีดี” ตอกย้ำความเป็นองค์กรเอกชนที่มุ่งมั่นเดินหน้าส่งเสริมสนับสนุน และช่วยยกระดับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง ชวนช้อปสินค้าผลผลิตของคนไทย คัดหลากหลายความสด คัดสรรรวมมิตรของอร่อย คัดของดีจากเกษตรกรแนวใหม่ ส่งตรงจากแหล่งผลิตที่อยากให้ทุกคนมาลิ้มลอง การันตี ความสด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มาให้เลือกชิม เลือกช้อป กว่า 250 รายการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2565 ที่ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G, ดิ เอ็มควอเทียร์

พลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เพื่อต่อยอดความสำเร็จของตลาดนัดแห่งแรงบันดาลใจ ‘คัดไทย มาร์เก็ต’ และความตั้งใจของกูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยยกระดับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ของเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการ โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ ‘ไทยมีดี’ ที่ต้องการนำเสนอสินค้าคุณภาพดี ที่ผลิตโดยคนไทย ทั้งสินค้าของสด ของอร่อย ของดี ของขึ้นชื่อ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันจากท้องถิ่นทั่วไทยให้เป็นที่รู้จัก โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งงานดังกล่าวนอกจากจะจัดขึ้นที่ ดิ เอ็มควอเทียร์ แล้ว ยังได้นำสินค้าภายในงานไปวางจำหน่ายในพื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ต กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. – 15 มิ.ย. 65 พร้อมกันนี้ยังมีการจัดตลาดนัดแห่งแรงบันดาลใจสัญจรไปยังสาขาอื่นๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ได้แก่ แกรนด์ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 65, เอ็ม อีเว้นท์ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์โตร์ ท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 มิ.ย. 65, แกรนด์ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางแค ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มิ.ย. 65 และ เอ็ม อีเว้นท์ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์โตร์ งามวงศ์วาน ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิ.ย. 65”

ภายในงานพบกับหลากหลายสินค้าไฮไลท์ที่คัดสรรจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดทั่วไทย การันตีความสด สะอาด ปลอดภัย จากไร่ออร์แกนิคที่ได้มาตรฐาน ส่งตรงสู่บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ

‘คัด’ ผลผลิตจากกลุ่ม YOUNG SMART FARMER ได้แก่ ‘ปฐมสุข’ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ที่ตั้งใจปลูก แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนา เพื่อความสุขของคนกิน สุขของคนปลูก สุขภาพดีไปด้วยกัน กับหลากหลายผลผลิตทั้งผัก-ผลไม้ต่าง ๆ และไข่ไก่, ‘WASANA MELON FARM’ พรีเมียมเมล่อนพันธุ์อิบารากิ เมล็ดพันธุ์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เนื้อเขียว เนียนนุ่ม หวานฉ่ำเนื้อหวานนุ่ม ลายนูนสวย, ‘สิริสมปอง’ มะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลไม้โบราณจากสวนเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ กับเมนูมะนาวโห่สมูทตี้โยเกิร์ต และ มะม่วงหาวมะนาวโห่ แช่อิ่ม, ESSENCE FARM ครั้งแรกกับ สตรอเบอร์รี่ญี่ปุ่น สายพันธุ์อะกิฮิเมะ ปลูกในไทย โดยเกษตรกรชาวญี่ปุ่น หัวใจไทย รสหวานฉ่ำในคำแรก และตามด้วยความอมเปรี้ยวที่จะทำให้รู้สึกสดชื่น เนื้อนุ่มฟู มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่โดดเด่น, ‘รักจัง’ ข้าวออร์แกนิค 100% จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการทำนาอินทรีย์เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย, ‘บีอินดี้ คันทรี ฟาร์ม’ ไข่ไก่ปลอดสาร จากแม่ไก่อารมณ์ดี, ‘วิสาหกิจชุมชน พิลาฟาร์ม สตูดิโอ’ เปลี่ยนสินค้าเกษตรไทย สู่แฟชั่นให้เป็น Organic Lifestyle อาทิ เทียนหอม ที่มีส่วนผสมจากสินค้าเกษตรกร สินค้าจากไม้มะขามเก่าแก่ เขียง และ Cutting Board รองเท้าแตะคีบ พร้อมด้วยผักสด หอม-กระเทียม และข้าวอินทรีย์, ‘VEGAIN PLANT-BASED’ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โพรไบโอติก ที่พัฒนาสูตรโดยคนไทย กับเมนู SUPER DRINK : PROBIOTIC SHOT จากการหมักขิง และเมนู NEW AGE organic & raw KOMBUCHA จากการหมักชาออแกนิคคุณภาพดี, ‘THORR.TH’ แบรนด์คราฟต์อีสาน ของแต่งบ้านจากงานทอมือ 100% และเป็นวัสดุธรรมชาติที่พัฒนาจากเสื่อกกสิ่งทอของไทยให้ร่วมสมัยอย่างมีสไตล์ สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชมมีทั้งเสื่อปูพื้นแทนพรม เป็นชิ้นงานตกแต่งผนัง เป็นเสื่อปูพาดประดับบนโต๊ะ รองแก้วน้ำ กระเป๋าตังค์ ฯลฯ

‘คัด’ ของสด ของดีไทยแท้ ได้แก่ ‘อินชา บีฟ’ เนื้อโคขุนมาตรฐานส่งออก อันดับหนึ่งในประเทศไทย เนื้อวัวนุ่ม หอม มีไขมันแทรกสวย และถูกปากคนไทยที่สุด จากวัว 3 สายพันธุ์ที่อินชาคัดสรรมาแล้ว อย่าง ชาโรเลย์ (ไทย-ฝรั่งเศส) แองกัส (ไทย-อเมริกัน) และ วากิว (ไทย-ญี่ปุ่น), ‘พรีเมี่ยม บีฟ’ เนื้อโคขุน Dry Aged คุณภาพดี รสชาติเข้มข้นรวมทั้งมีกลิ่นหอมเฉพาะที่ได้จากการบ่ม ที่พัฒนาสายพันธุ์โดยคนไทย จนได้เนื้อวัวคุณภาพสายพันธุ์ใหม่ Beef Master เกิดจากการผสมพันธุ์ของโคเนื้อ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ โคบราห์มัน 50% เฮียร์ฟอร์ด 25% และชอร์ดฮอร์น 25%, ‘ฟาร์มคลองไผ่’ ไก่เบบี้ ที่ถูกเลี้ยงแบบ free range ให้ไก่อาศัยตามธรรมชาติ และกินอาหารออร์แกนิก จึงได้ไก่ที่มีรสชาติดี เนื้อแน่น พร้อมเมนูพิเศษที่รังสรรค์จากเชฟเติ้ล โดยนำไก่เบบี้มาเซียร์จนหอม เสิร์ฟในครีมรากต้นขึ้นฉ่ายฝรั่ง และซอสไก่สูตรเข้มข้น หอมกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆ กินกับมะเขือเทศซันดราย ผักโขมผัด โรยหน้าด้วยแคปหมู ซึ่งใช้วัตถุดิบออร์แกนิกทั้งหมด, ‘ปลากุเลาทองแม่แป้นตากใบ จังหวัดนาราธิวาส’ ราชาแห่งปลาเค็ม สุดยอดความอร่อย ที่หาทานได้ยาก รับรองมาตรฐาน OTOP 5 ดาว ผลิตอย่างพิถีพิถันสูตรเฉพาะของ “กุเลาทองแม่แป้นตากใบ” ทำให้รสชาติของปลามี 3 รสในปลาตัวเดียว คือ รสเค็ม หวาน และมัน, ‘TANAA FRUITS’ คัดสรรทุเรียนพันธุ์หายากเกรดพรีเมียมคุณภาพสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น พันธุ์เม็ดในยายปราง พันธุ์ทองย้อยฉัตร พันธุ์กะเทยขั้วสั้น พันธุ์ชมพูศรี พันธุ์กบหน้าศาล, ‘SIAM GOLDEN FRUIT’ คัดสรรทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียม คัดเอาเฉพาะพลูที่ดีที่สุดจากสวนทั่วประเทศ, ‘บ้านไร่ท้ายบ้าน’ กลุ่มเกษตรกรที่มีแนวความคิดที่จะผลิตสินค้าที่ปลอดภัย โดยใช้วิธีการผลิตแบบเกษตรพื้นบ้าน (Homegrown)และการทำเกษตรแบบดั้งเดิม พบกับ แตงโมเกาะสุกร เป็นแตงโมที่ปลูกบนชายหาด (สายพันธุ์โบอิ้ง) เนื้อแน่นกรอบ สีแดงสด รสหวาน จาก อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และ ชมพู่เพชรคลองหาด ผลใหญ่สีแดงมันวาวตลอดทั้งผล เนื้อแน่น รสหวานกรอบ จาก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว, ‘สวนศุภสุขไพศาล’ ส้มโอทับทิมสยามหวานฉ่ำ อัญมณีกินได้แห่งลุ่มน้ำปากพนัง

‘คัด’ ของอร่อย ได้แก่ ‘ชาฟุ้ง’ จากชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ชาทุกตัวต้องใช้เวลาทำนาน เป็นเดือนๆ เพราะทุกขั้นตอนทำแบบ ภูมิปัญญาชาวบ้าน นวดด้วยมือ คั่วด้วยไฟจากฟืน จนได้รสชาตินุ่มนวล เทียบเท่าชาไต้หวัน ภายในงานอร่อยกับเมนู Signature ชานมหอมฟุ้ง ที่จะได้สัมผัสรสชาติหอมของชาจริงๆ ไม่ใช่แค่ดื่มน้ำตาลสีชา เพราะทางร้านใช้ใบชาป่า เบลนกับฝาง ทำให้ได้สีสันเหมือนชาไต้หวัน, ‘ปิ้งไฟ By เนื้อแคมป์ไฟ’ เนื้อโคขุน ข้าวเหนียวพริกเกลือ เนื้อเสียบไม้รสชาติกลมกล่อม จากแบรนด์ของน้องฟิจิ หนึ่งในผู้เข้าร่วมแข่งขันมาสเตอร์เชฟจูเนียร์ ซีซั่น 2

นอกจากนี้ภายในงานยังมีสินค้าของดี ของอร่อย จากเกษตรกรและร้านค้าอีกมากมายให้เลือก อาทิ ศิริคุณ ซีฟู้ด, ร้านบอย อาหารทะเลแปรรูป จ.สมุทรสงคราม, สับปะรดพันธุ์ศรีราชาตาดำ จากร้านคุณนายหวานฉ่ำ, มะเขือเทศราชิ รสชาติหวาน กรอบ อร่อย จากแบรนด์แม่ฉุ่ย, รักคนกินผัก, ฟงหยิน เกาลัดคั่วจัสกรีน, เจ้าพระยาป่าสัก, UNIVERSAL COCO, ร้านผัดไทยไฟทะลุ, ร้านคั่วกลิ้ง ผักสด, ร้าน NARA THAI CUISINE, กาละแมรามัญ จังหวัดปทุมธานี, ร้านฟู่น้ำแตงโม, ร้านลงกา ขนมครก หอม มัน กรอบนอกนุ่มใน ขนมไทยสไตล์ฟิวชั่น, ร้านสวนสนน้ำมะพร้าว เค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนอบควันเทียน พร้อมคาราเมลน้ำตาลโตนด, ขนมบ้าบิ่น จากเพลินวานพาณิชย์, ร้านหยกสด, ร้านลุงเงินกาแฟหม้อดิน, ทองย้อย คาเฟ่, WONDER FOOD, ร้านน้ำข้าวโพด FEEL FRESH, ก้องน้ำตาลสด, มะม่วงอบแห้ง คลุกกะปิ จังหวัดสมุทรสาคร จากแบรนด์ตวงรัก, ร้านแซ่บเวย์, ขนมเปี๊ยบ้านคุณฉุย, ร้านบ้านท่านขุน จังหวัดอ่างทอง, LITTLE TREE FACTORY ต้นไม้ฟอกอากาศ ไม้ดอกพืชผัก ออร์แกนิค อุปกรณ์ปลูกครบวงจร, ฯลฯ พร้อมกันนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง และเห็นคุณค่าของการนำขยะกลับมาใช้เป็นทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดความคุ้มค่า ส่งเสริม วินัยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะที่ต้นทาง ภายในงานได้จัดพื้นที่ คัด แยกขยะในพื้นที่จัดงาน ตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste Management) ตามหลัก 3R คือ Reduce, Reuse and Recycle และทำให้มูลฝอยเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือ (Residue)