ราโดอวดเรือนเวลาไฮไลต์แห่งปี

จัดแสดงนาฬิกาประจำปี

เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ นำเสนอความท้าทายครั้งใหม่ด้วยความโดดเด่นสง่างามและแตกต่าง ณ CaveIO ทองหล่อ โดยมี เซบาสเตียน อิสชิ รองประธานบริหารด้านการขาย Rado Switzerland และสายหยุด วิศัลยางกูร ผู้บริหารแบรนด์นาฬิกา RADO ประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับคนดัง ภายใต้แคมเปญ Feel it

คอลเลกชันใหม่ประกอบด้วย Captain Cook High-Tech Ceramic Diver นาฬิการุ่นใหม่ล่าสุด 6 โมเดล, Captain Cook Over Pole นาฬิการุ่นเด่นจากยุค 60 สู่การพัฒนาใส่กลไกการเดินแบบไขลานคุณภาพสูง รวมทั้งปรับลักษณะเฉพาะของ “Over–Pole Worldtimer” รุ่นดั้งเดิมให้ทันสมัยขึ้น ด้วยการแทรกไฮเทคเซรามิกไว้บนขอบตัวเรือน ใช้เลเซอร์สลักลวดลาย และใช้กรอบคริสตัลแซฟไฟร์ โดยยังคงรูปลักษณ์สไตล์วินเทจไว้ด้วย และหลากหลายไฮไลท์ที่หลายคนถูกใจ อย่าง True Great Garden of the World อีกด้วย