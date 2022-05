เคอี กรุ๊ป จับมือ ออน-ไอออน เปิดให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

เคอี กรุ๊ป โดย ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำกัด เดินหน้าขานรับเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า จับมือ ออน-ไอออน โดยมี เอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) พร้อมด้วย โทรณ หงศ์ลดารมภ์ Head of EV Charger Business บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ร่วมพิธีเปิดให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ออน- ไอออน (on-ion EV Charging Station) อย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จอง จอด จ่าย ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว” ให้บริการลูกค้าใน 6 ศูนย์การค้าของกองทรัสต์อัลไล ได้แก่ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี), เดอะคริสตัล เอกมัย- รามอินทรา, เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, เดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์, เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล และ สัมมากร เพลส รามคำแหง สามารถจองและควบคุมการใช้งานผ่าน on-ion Mobile Application รองรับทั้งระบบ Android และ iOS สะดวกในการค้นหาสถานี จอง จอด จ่าย ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว เมื่อเร็วๆนี้ ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)



พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค ส่งตรงความสดจากยอดดอย ด้วยสุดยอดผลผลิตจากโครงการหลวง ที่คัดสรรความอร่อย ส่งตรงถึงมือคุณ ในงาน Paradise Park Royal Project 2022 “The Miracle of Yod Doi” เลือกช้อปสินค้าคุณภาพดีมีประโยชน์ อาทิ “ลูกพีช” ราชินีไม้ผลเขตหนาว ผักปลอดสารพิษ ข้าวดอย เมล็ดธัญพืช และผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสุขภาพมากมาย จากร้านค้าที่มาร่วมออกบูธ และกิจกรรม “Wellness Cooling” พบกับเคล็ดลับการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ จากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะมารังสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพ ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ พิเศษ! สมาชิก MBK PLUS เพียงแสดงใบเสร็จช้อปสินค้าภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 2,000 บาท ขึ้นไป พร้อมกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน MBK PLUS รับฟรี MBK PLUS Tote Bag มูลค่า 390 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน) มาเลือกช้อปผลิตภัณฑ์และผลผลิตเพื่อสุขภาพ ใน งาน Paradise Park Royal Project 2022 “The Miracle of Yod Doi” ระหว่างวันพุธที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ลานรอยัลพาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค





ได้เวลาระเบิดความมันส์รอบใหม่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนชมและเชียร์เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการเต้น ทั้งรุ่น Junior และ Teen ในการประกวด MBK COVER DANCE 2022 เวทีการแข่งขัน Cover Dance ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย เฟ้นหานักเต้นเท้าไฟ ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

โดยจะเริ่มประชันฝีมือกันตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งรอบแรก (AUDITION) จะจัดขึ้น 2 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ ลานปทุมวัน ฮอลล์

รอบรองชนะเลิศ (SEMI-FINAL) จะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ ลานเซ็นเตอร์ ฮอลล์

รอบชิงชนะเลิศ (FINAL) จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565 ณ ลานอเวนิว โซน A