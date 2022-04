“แหวนแหวน ปวริศา” กับสถาปัตย์เก่าแก่ที่สเปน แค่เห็นก็อยากจะตามรอย!

ช่วงนี้ หลายคนต่างวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศกันยกใหญ่ “สาวแหวนแหวน-ปวริศา เพ็ญชาติ” ก็เช่นกัน ขอเว้นวรรคงานพิธีกร งานบริหารแบรนด์ PAVA งานดูแลธุรกิจนำเข้ากระเบื้องของคุณพ่อ และงานสอนนักศึกษาไว้ชั่วคราว เพื่อควงหวานใจไปท่องดินแดนแห่งสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันสวยงาม อย่าง บาร์เซโลนา ประเทศสเปน ซึ่งแต่ละที่ที่เธอไปล้วนสวยงามจนแทบอยากจะตามรอยสักครั้ง

ทั้ง The Palace of Catalan Music…ซึ่งเธอบรรยายไว้ว่า “เป็นสถาปัตยกรรม Catalan Art Nouveau ที่สวยมากกกกกกก! โดยเฉพาะ เพดานกระจกสีสันละลานตา เป็นโรงละครแห่งเดียวในยุโรปที่ภายในโรงละครข้างบนเป็นกระจกใส ช่วงกลางวันแสงธรรมชาติส่องมาไม่ต้องเปิดไฟเลย!”

แถมอีกภาพที่เธอถ่ายกับหน้ากากนักรบ เธอบอกว่า “เค้าบอกว่าปล่องไฟหน้ากากนักรบ บน Warrior Rooftop ของ Casa Mila (ที่อยู่ด้านซ้าย) เป็นแรงบันดาลใจให้ George Lucus ออกแบบหน้ากาก Darth Vader ใน Starwars แต่ปล่องไฟขาวๆ ข้างหลังไม่รู้คืออะไร แต่ดิฉันว่าเหมือนไอติม เห็นแล้วหิวเลย!”

นอกจากนี้ ยังมีภาพที่เธอถ่ายกับ The first masterpiece of Antoni Gaudi!! ซึ่งเธอเล่าว่า “เป็นบ้านหลังแรกที่ Gaudi ออกแบบตั้งแต่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆ มีความ Oriental นิดๆ เก๋มาก ใครสายสถาปัตยกรรมแบบดิฉัน มาเที่ยว Barcelona ห้ามพลาด”

เพราะเธอเต็มอิ่มกับเหล่าสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ เธอจึงบอกว่า “มาสเปนทริปนี้ไม่ชอปอะไรเลยซักชิ้นเดียว มัวแต่ชื่นชมแต่สถาปัตยกรรมและประวัติศาตร์ แต่มาตายสนิทที่ร้าน Jamon Iberico ที่เค้าว่าดังของสเปน เดินเลือกซื้อของฝากและของตัวเองอยู่แป๊บเดียว หมดไปหลายหมื่น! สมคำร่ำลือว่าเป็นแฮมที่ดีสุดและแพงที่สุดในโลกจริงอะไรจริง เอากลับมาเมืองไทยจนบัดนี้ยังไม่กล้ากินจนราจะขึ้นแร้น!”

นี่เป็นเพียงส่วนน้อยนิดที่สาวแหวนแหวนเธอเอามาโพสต์ให้ชมนะเจ้าคะ ถ้าลงทั้งหมดที่เธอได้ไปเที่ยวชม มีหวังเราได้ดูกันแบบจุกๆ ไม่ต้องไปเองกันเลยทีเดียว เจ้าตัวบอกว่าภาพเหล่านี้ “เพื่อเก็บตกทริปสเปน รีบล้างสต๊อกรูปก่อนไปกรีซต่อเดือนหน้า!” รอตั้งตาชมกันแบบไม่ต้องบินไปเองกันดีกว่า

Cr.Whanpavarisa

#celebonline #celeb #gossip #ปวริศาเพ็ญชาติ #แหวนแหวน #สเปน #บาร์เซโลนา