ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล เยี่ยมชมความคืบหน้าในการก่อสร้าง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กก.ผจก.บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ต้อนรับคณะผู้จัดงานจากทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา จากสมาคมวิชาชีพ บริษัทรับจัดการบริหารสมาคม และบริษัทรับจัดงานประชุม ที่ให้ความสนใจในการจัดงานในประเทศไทย พร้อมพาเยี่ยมชมความคืบหน้าในการก่อสร้าง ซึ่งแล้วเสร็จไปกว่า 80% พร้อมเปิดให้บริการภายในกันยายนนี้





***

วิทูร ศิลาอ่อน นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย สานต่อกิจกรรม Global Days of Service กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันทั่วโลก รณรงค์ให้สมาชิกสมาคมพร้อมคนไทยทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ในงาน "Boston U Blood Drive 2022” โดยมี ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ, มณีสุดา ศิลาอ่อน และคณะนางสาวไทย ประจำปี 2565 ร่วมงาน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย



***

พิชัย จิราธิวัฒน์ กก.บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ จตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเด็กด้านกีฬาในสถานรองรับ ภายใต้ โครงการเพชรน้ำหนึ่ง โดยมี จุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี





***

พาราไดซ์ พาร์ค ชวนย้อนวันวาน เพลิดเพลินกับความสุข ความสุนทรีย์ เคล้าเสียงเพลงรัก กับบทเพลงสุนทราภรณ์อันไพเราะ กับ งาน “Paradise Park บางกอก 2500 เพลงรักจากใจ สุนทราภรณ์ 2565” ขับกล่อมผ่านน้ำเสียงคุณภาพของกับศิลปินชื่อดังระดับตำนาน รวมทั้งศิลปินคลื่นลูกใหม่ดีกรีแชมป์ระดับประเทศ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. – 17.00 น. พบกับ “แบ๋ม สิริรัตน์” และ “โก๊ะตุลย์ พันธนนท์” ศิลปินจากรายการเพลงเอก ซีซั่น 2 วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. พบกับ “อลิศ ธนัชลักษณ์” รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากรายการ The Golden Song ซีซั่น2 และมินิคอนเสิร์ตจาก วงดนตรีอมตะ “สุนทราภรณ์” และวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.-17.00 น. พบกับ “รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส” ศิลปินแห่งชาติ และ “ธัช กิตติธัช” นักร้องเสียงคุณภาพ แชมป์จากรายการเพลงเอก ซีซั่น 1 นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรม ตามหานางฟ้าจำแลง ในดวงใจ ชวนให้ผู้มาร่วมงานแต่งกายย้อนยุค ลุ้นรับรางวัลพิเศษจากศูนย์การค้าฯ หรือเดินช้อปสินค้าย้อนยุค อย่าง ผ้าไทยและเครื่องประดับ แผ่นเสียง แผ่นเพลงสุนทราภรณ์ รวมทั้งชมโชว์ขับร้องจากนักร้องโรงเรียนสุนทราภรณ์ อีกด้วย

พิเศษ สมาชิก MBK PLUS รับฟรี! บัตรที่นั่ง VIP ZONE 2 ใบ และลุ้นรับของที่ระลึกจากศิลปินเมื่อช้อปสินค้าภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 4,000 บาท พร้อมแสดงใบเสร็จและกดรับสิทธิ์ผ่าน MBK PLUS (จำกัดจำนวน 20 สิทธิ์ / รวม 40 ที่นั่ง) ตั้งแต่วันนี้ – 24 เมษายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม





***

ตอกย้ำการเป็นพื้นที่ผจญภัยอย่างสร้างสรรค์ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 นำกองทัพสัตว์เลี้ยงน่ารัก และเกมส์สุดหรรษา มาให้น้องๆ ได้เล่นและเรียนรู้ต้อนรับปิดเทอม ในงาน " THE NINE MINI ZOO & HAPPY PARK FOR KIDS" เนรมิตบรรยากาศฟาร์มแสนสนุก จำลองกิจกรรม อาทิ เติมนมให้เต็มขวด แยกไข่ไก่ ตกปลา ถ่ายรูปป้อนอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น แกะ แพะ ไก่ซิลกี้ ไก่มินิโคชิน พร้อมชมการแสดงสนุกๆ อีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. - 19.00 น. บริเวณ ลานไนน์ สแควร์ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

พิเศษ! เพียงถ่ายภาพกิจกรรมลงโพสในช่องทางออนไลน์ของตัวเอง โชว์บัตรสถาบันการศึกษาภายในศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 หรือ ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สามารถเข้ารวมผจญภัยในฟาร์มแสนสนุกได้ ฟรีทันที!





***