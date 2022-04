SHADERS เผยคอลเลคชั่นแว่นตาสุดชิค เติมความสดใส กล้า ท้า แดด

เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้ว หลายคนกำลังมองหาไอเทมใหม่ สำหรับมิกซ์แอนด์แมทซ์ ลุคสุดปังรับหน้าร้อน ล่าสุด

SHADERS

แบรนด์แว่นตาดีไซน์ใหม่ที่ตอบโจทย์ยุค New Normal กับ SHIELDS รอบด้านที่ช่วยปกป้องดวงตาจากเชื้อโรค สิ่งสกปรก และฝุ่นละออง ด้วยคอนเซปต์ ‘LIFE EYEWEAR’ แว่นที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ฟังก์ชั่นล้ำสมัยและดีไซน์ใหม่ๆ ที่แบรนด์ SHADERS ตั้งใจรังสรรค์แว่นทุกชิ้นให้ เป็นมากกว่าแว่นตา ล่าสุดปล่อยคอลเลคชั่นใหม่ “NEW SHADE OF SHADERS” มิติใหม่แห่งฤดูกาลซัมเมอร์ ด้วยแว่น 2 สีใหม่ที่ได้รับแรงบันดาล ใจมาจากสีสันของธรรมชาติผสานความแฟชั่นได้อย่างลงตัว มาพร้อม 9 ฟีเจอร์ ปกป้องดวงตาตามแบบฉบับของ SHADERS ให้คุณพร้อมออกไปเที่ยว รับ แสงแดด เปิดประสบการณ์ช่วงหน้าร้อนนี้อย่างมั่นใจ

คอลเลคชั่น NEW SHADE OF SHADERS มาพร้อมแรงบันดาลใจจากการเริ่ม ต้นใหม่ที่มาพร้อมกับฤดูร้อนอันอบอุ่นผ่าน 2 สีใหม่ AMBER WOOD และ ROSÉ ที่สะท้อนมนต์เสน่ห์แห่งซัมเมอร์ แต่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์ใช้สอยและดีไซน์ เอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ที่ให้ความเรียบง่ายเหนือกาลเวลา เหมาะกับการสวม ใส่ในชีวิตประจำวันมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ UV400 Resistant Frame เติมเต็มการป้องกันรังสี UV ได้อย่างครอบคลุมที่สุด

เติมความจัดจ้านให้ชีวิตพร้อม Mix & Match ออกไปท้ารับลมแดด ที่จะทำให้ ซัมเมอร์นี้สดใสร้อนแรงกว่าที่เคยได้ทุกวัน ด้วย 2 สีใหม่จาก SHADERS

สี AMBER WOOD พลังแห่งธรรมชาติ จากสีเปลือกไม้ในป่าลึก ช่วยเสริม ใบหน้าให้ดูเด่นชัด สไตล์แฟชั่นนิสต้าที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังอันน่าหลงใหล

สี ROSÉ หวานสุดกว่าใคร ด้วยสีที่สกัดจากดอกกุหลาบ เสริมบุคลิกให้ดู หวานละมุนเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ดูอบอุ่นและสดใสในเวลาเดียวกัน

เปิดประสบการณ์ใหม่กับแว่นที่มี 9 ฟีเจอร์ในหนึ่งเดียวช่วยปกป้องดวงตารอบ ด้าน ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบของ SHADERS ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างที่ไม่ เคยเป็นมาก่อน

Panoramic Shields - ปกป้องดวงตาจากเชื้อโรคและฝุ่น pm2.5 ด้วย การดีไซน์ Shield ให้รอบด้านเพื่อปกป้องดวงตาได้อย่างครอบคลุมและ โปร่งใส เพื่อทัศนวิสัยที่ดีต่อการใช้งาน

Anti Fog - ลดอัตราการเกิดฝ้าในขณะสวมใส่แมสก์ในยุค New Normal

Light Responsive - เลนส์ที่ไม่ว่าจะ indoor หรือ outdoor ก็สามารถ ใส่ไปได้ทุกที่ เพราะเลนส์จะเปลี่ยนสีตามความเข้มของแสง

Blue Blocking - ช่วยกรองแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุก ประเภท ที่เป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพดวงตา

100% UV Protection Lens - ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็หมดห่วง เพราะเลนส์ ของ SHADERS สามารถกรองรังสี UV ได้ถึง 100%

UV400 Resistant Frame - มากกว่าแค่เลนส์ที่กรองรังสี UV ด้วย นวัตกรรมแห่งอนาคตจากวัสดุ Polycarbonate เติมเต็มการป้องกัน อย่างไร้กังวลแบบ Full Protection มอบกรอบที่มีคุณสมบัติกรองรังสี UV ได้ถึง 100%

ANSI Z87.1 - มั่นใจได้จริงว่า SHADERS ยังเป็นแว่นนิรภัยสำหรับ ป้องกันดวงตา โดยได้รับการรับรองจาก ANSI Z87.1

Self - Adjustment Frame - SHADERS สามารถดัดขาแว่นให้เข้า กับใบหน้าของแต่ละบุคคลได้อย่างลงตัว

Rx friendly - ด้วย Features ทั้งหมดนี้ สามารถนำไปตัดเป็นแว่น สายตาได้

DESIGN YOUR DESIRE เพื่อให้การแต่งตัวกลายเป็นเรื่องสนุกสนาน ผสาน ความเป็นแฟชั่นได้อย่างโดดเด่นในแบบที่เป็นตัวเอง จากฟีเจอร์ปกป้องดวงตาอัน เป็นเอกลักษณ์ของ SHADERS ทั้งหมดนี้ ยังสามารถเลือกรูปทรง 2 สไตล์ที่ต่าง กันทั้ง SHADE ทรงกลม และ SHADOW ทรงเหลี่ยม และมีสีให้เลือกถึง 6 สีให้ เลือกแมตช์ไม่ว่าจะเป็น Sea Blue สีฟ้าน้ำทะเลช่วยเพิ่มความสดใสในทุกวัน Pepper Mint สีเขียวมิ้นให้ความรู้สึกสดชื่น สบายตา มีชีวิตชีวา และทำให้แฟชั่นดูสนุกสนานยิ่งกว่าที่เคยด้วย Smoke สีเทาเข้มให้ความรู้สึกมั่นใจ เต็มเปี่ยมด้วยพลัง Clear Crystal สีขาวใสสะอาดตา ให้ความรู้สึกสวยเรียบหรู ดูมีสไตล์ สุดคลาสสิก RosÉ สีชมพู ช่วยเพิ่มเสน่ห์น่าดึงดูดพร้อมเพิ่มความสนุกในการแต่งตัวทุกครั้งเมื่อสวมใส่ และ Amber wood สีโทนส้มน้ำตาลสดใส เต็มไปด้วยความมีชีวิต ชีวา ร่าเริงสดใส สนุกสนานพร้อมให้ความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม

ซัมเมอร์นี้อย่าปล่อยให้การปกป้องดวงตาคู่สวยเป็นเรื่องน่าเบื่อ มาปลุกพลัง แฟชั่นนิสต้ากับ SHADERS แว่นที่ออกแบบมาเพื่อยุค New Normal สามารถสวมใส่ได้ทุกวัน วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ ROAV VISION STORE พร้อมบริการวัดสายตา สาขา Siam Paragon (1st floor), Central Plaza Pinklao (2nd floor) และ Fashion Island (1st floor) หรือที่ ROAV Booths สาขา The Mall Ngamwongwan (2nd floor), The Mall Thapra (G floor), The Emquartier (1st floor) และ Don Mueung Airport (Terminal 2) รวมถึงร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง เป็นทางการทุกสาขา