นันทมาลี ภิรมย์ภักดี เตรียมโชว์ซูเปอร์คาร์คันล่าสุด

*** ผู้บริหารหญิงเก่งแห่ง คาวาลลิโน มอเตอร์ ซุ่มเตรียมงานใหญ่ให้แฟนๆ ม้าลำพองได้ชื่นชมซูเปอร์คาร์คันล่าสุด เฟอร์รารี่ 296 GTB รถหรูสายพันธุ์สปอร์ต ขุมพลัง V6 ปลั๊ก-อิน ไฮบริดคันแรกของเฟอร์รารี่ ชมถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่านทาง Facebook Official Page: https://www.facebook.com/cavallinoferrarithailand อังคารที่ 5 เม.ย. นี้ เวลา 14.00 น.***

กนกวรรณ วัชระ กรรมการผู้จัดการ บจก.เนรมิตรหนัง ฟิล์ม เตรียมจัดงาน “LINE UP OF MONSTERS’ UNIVERSE 2022” คว้าตัว “กอล์ฟ พิชญะ” นักแสดงนำจาก “LEIO ไลโอโคตรแย้ยักษ์” เปิดตัวภาพยนตร์สัตว์ประหลาดและสยองขวัญรวม 3 เรื่อง ร่วมลุ้นใครแสดงนำ “แสงกระสือ 2” และ “The One Hundred” เผยพร้อมกันครั้งแรก วันที่ 7 เม.ย. 65 บ่าย 2 โมง ณ โรงภาพยนตร์ที่ 13 ชั้น 6 เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน



ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมไปรษณีย์ไทย พร้อมเช็กรูทขนส่งด้วยตัวเอง ณ ศูนย์ควบคุมรถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ และร่วมแคมเปญ “EMS ทุกวัน” ส่งด่วน ที่เปิดให้บริการส่งได้ทุกวันไม่มีวันหยุด งานนี้ท่านแพ็กของส่งเองที่หน้าเคาน์เตอร์ แถมยังกระซิบว่า ไว้จะมาส่งของอีกทีวันอาทิตย์ เพราะมีโปร Sunday ส่ง EMS ราคาถูกพิเศษ