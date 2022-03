เช็กอินหรือยัง!? บาร์ลอยฟ้าใจกลางกรุง “Cocoa XO” แห่งใหม่ของแบ็งคอก

ว่ากันว่าสกายไลน์ยามค่ำคืนของมหานครกรุงเทพสวยงามน่าประทับใจไม่แพ้ที่ใดในโลก ยิ่งถ้าได้นั่งทอดอารมณ์พร้อมจิบเครื่องดื่มแก้วโปรดและลิ้มรสจานอร่อย เคล้าเพลงชิลชมทิวทัศน์มุมสูงแบบ 360 องศาบนยอดตึกใจกลางกรุงด้วยแล้ว ถือเป็นกำไรชีวิตสุดๆ

และเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ดังกล่าว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จึงร่วมกับ มาร์แตล คอนยัค(Martell Cognac ) บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด รังสรรค์แหล่งแฮงเอาต์ใหม่ “โคโค่ เอ็กซ์โอ” (Cocoa XO) บาร์สุดชิคบนชั้น 57 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Cognac and Chocolate sky high” ที่จะมาช่วยเติมเต็มรสชาติและสีสันไนท์ไลฟ์

พร้อมกันนี้ยังถือเป็นจัดงานเปิดตัว โคโค่ เอ็กซ์โอ อย่างเป็นทางการไปในตัว ท่ามกลางแขกคนพิเศษและเซเลบริตี้ที่ให้เกียรติร่วมงานอย่างคึกคัก อาทิ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา, เอ็มมานูเอล ดูเคลาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เชษฐพล หล่อบรรจงสุข หัวหน้าฝ่ายขายบริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด, พิทวัส พฤกษกิจ, ปิยะวัฒน์ เข็มเพ็ชร์, ดร.ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ, ชาติชาย งามสรรพ์, ปฏิญญา เกี่ยวข้อง, จงจินต์ จึงสุระ, ดานิเอล เบล็สซิ่ง, จิรัฎฐ์ อุ่นแก้ว, ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, ศิวกร - ศุภาพิชญ์ พิทยานุกุล เป็นต้น

สำหรับเครื่องดื่ม โคโค่ เอ็กซ์โอ จัดเต็มแบบฟูลบาร์เพื่อชาวแฮงเอาต์ โดยเฉพาะแก้วโปรดซิกเนเจอร์ ที่เต็มไปด้วยสีสันและความซาบซ่า อย่างค็อกเทลที่มีส่วนผสมของคอนยัคมีให้เลือกดื่มด่ำครบครัน อาทิ A Plus Tard มีส่วนผสมของราสเบอร์รี่ลิเคียว และบิทเทอร์ลิเคียวที่หอมละมุนจากสมุนไพรและเครื่องเทศ หรือจะเป็น Swift Fix สีโอรสอ่อนๆ ลงตัวด้วยส่วนผสมของ ลิเคียว, น้ำสับปะรด และโซดา ถ้าชอบความเปรี้ยวซาบซ่า ต้อง L’affection มีส่วนผสมของ Havana Club บ่ม 7 ปี, ลิเคียว, ออเรนจ์ คูราโซ, น้ำมะนาว และโซดา รวมถึงเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ Je T'Aime ที่มีโลโก้สวยๆ ของแบรนด์อย่างนกแอ่นสีทองบนฟองนุ่มๆ ก็ซาบซ่าไม่น้อย เป็นต้น