เตียงปรับระดับไฟฟ้า ที่เปรียบดั่งมีวิถีแห่ง Wellness Lifestyle

ในยุคสมัยที่ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และต่อสู้กับวิกฤตอยู่ตลอดเวลา ไม่แปลกเลยที่เทรนด์เรื่องสุขภาพจะเป็นปรากฏการณ์ที่กำเนิดจากความตระหนักรู้ส่วนบุคคลก่อนขยายวงกว้างไปสู่สังคมรอบตัว โซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือโลกออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมารักสุขภาพทั้งตนเองและคนข้างกายขึ้นกว่าแต่ก่อน .. Wellness Lifestyle จึงเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น

Wellness Lifestyle คือความสุขสมบูรณ์ หรือสุขภาวะที่ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสภาพแวดล้อม พฤติกรรม และสังคม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการมีชีวิตประจำวันที่เปี่ยมไปด้วยการพักผ่อนอันสมบูรณ์แบบ เปรียบเสมือนการสร้างสุขภาพที่ดีก่อนเกิดอาการป่วยไข้ ถือเป็นวิถีใหม่อันเป็นทางออกสู่การมีสุขอนามัยที่เพรียบพร้อม

ที่นอนโลตัสเล็งเห็นความสำคัญของการนอนหลับที่มีคุณภาพ จึงได้คิดค้นนวัตรกรรมเตียงปรับระดับไฟฟ้ารุ่น LOTUS® SlimFlex III เตียงปรับระดับไฟฟ้าที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัย จัดเต็มไปด้วยคุณสมบัติเพื่อศาสตร์แห่งการพักผ่อนที่มุ่งหวังให้คุณได้รับการนอนหลับที่ดีนำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรงในแบบ Wellness Lifestyle

SlimFlex III เตียงปรับระดับไฟฟ้าอัจฉริยะได้รับการต่อยอดทางนวัตกรรมจาก SlimFlex II ให้มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การพักผ่อนได้สมบูรณ์แบบ ด้วยระบบการทำงานอัจฉริยะของมอเตอร์ที่รับคำสั่งได้แม่นยำ ทำงานได้เงียบยิ่งกว่า เร็วยิ่งกว่า มีแอปพลิเคชันที่ติดตั้งง่ายใช้งานได้กับฐานเตียง Lotus SlimFlex III โดยสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Lotus SlimFlex III ผ่านระบบ IOS และ Android

เข้าถึงวิถีแห่ง Wellness Lifestyle สู่การพักผ่อนอันสมบูรณ์แบบด้วย Zero Gravity Position (Zero-G) ตำแหน่งที่ยกแนวขาขึ้นเหนือหัวใจเล็กน้อย เป็นท่านอนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีในชีวิต ซึ่งช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับศักยภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ ช่วยลดโอกาสของโรคกรดไหลย้อน อาการนอนกรน หรือแม้กระทั่งออฟฟิศซินโดม

LOTUS® SlimFlex III ยังมอบความผ่อนคลายอันแสนอ่อนโยนให้คุณด้วยระบบนวดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดยการนวดมีระดับความสบายถึง 3 ระดับ โดยสามารถตั้งเวลานวดได้ 10-30 นาที ให้คุณลืมความเหนื่อยล้าและเต็มอิ่มไปกับช่วงเวลาแห่งสุนทรียศาสตร์

ซึ่งนอกจากสัมผัสผ่อนคลายแล้ว ยังสร้างสรรค์บรรยากาศแสนพิเศษในทุกวันได้ด้วยดีไซน์ที่กำเนิดจากแนวคิดศิลปะแบบโมเดินท์ร่วมสมัย ที่ดึงจุดเด่นของความเรียบง่ายคลาสสิคผสานความหรูหราแห่งยุคใหม่จนฉายภาพลักษณ์ที่ลุ่มลึก มีเสน่ห์ที่ราวกับเชื้อเชิญให้คุณเข้าภายในภวังค์แห่งการพักผ่อน

เตียงปรับระดับไฟฟ้า LOTUS รุ่น Slim flex III ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สะดวกสบาย ผ่อนคลาย โดยนิยามที่ว่า “ Perfect Rest is Natural Battery of Life and Soul ! ” ยกระดับชีวิตการพักผ่อนที่ดีกว่า เติมเต็มความสดชื่น ฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงโดยคำนึงถึงสุขภาพในแบบ Wellness Lifestyle เพียงแค่คุณมีความสุขไปกับการพักผ่อนในพื้นที่ของตัวเอง