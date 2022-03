คนดังร่วมสนุกกับ “Playroom Chapter 2”

หลังจากแกรนด์ โอเพนนิงเปิดตัวไปในปี 2020 ก็ได้เวลาที่ “

Playroom

” (เพลย์รูม) สปีคอีซีบาร์หรูย่านเอกมัยของ เจย์-สายนิสา แสงสิงแก้ว จะก้าวไปสู่บทใหม่ที่เข้มข้นกว่าเดิม ซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวและความหลงใหลทั้งหมดผ่านการรังสรรค์ 9 เมนูค็อกเทลใหม่ใน “

Playroom Chapter 2

”

“Playroom” ในคำจำกัดความของสปีคอีซีบาร์เป็นมากกว่าห้องนั่งเล่นธรรมดาทั่วไป เพราะครีเอทให้เป็นห้องนั่งเล่นสุดแสนเพลย์ฟูล โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก มิสเตอร์ เกรย์ (Mr.Grey) ในภาพยนตร์เรื่อง Fifty Shades of Grey เพื่อเติมเต็มประสบการณ์สุดพิเศษ ปลดปล่อยความสนุก ท่ามกลางความเป็นส่วนตัว อัดแน่นด้วยคาแรกเตอร์เซ็กซี่แสนซุกซน ที่ทั้งดูรุ่มรวยและหรูหรา แต่กลับมีความลึกลับ น่าค้นหา ให้บรรยากาศเสมือนกำลังชมฉากโปรดในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ว่าได้ การตกแต่งเลือกใช้มู้ดแอนด์โทนของสีแดง ทอง และดำ มาพร้อมกิมมิคให้เล่นมากมาย ด้วยไอเทมสุดจี๊ดเพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ อาทิ โซ่ แส้ กุญแจมือ อีกทั้งตัวเคาน์เตอร์บาร์ก็ยังชวนให้นึกถึงชุดคอร์เซ็ทตั้งแต่แรกเห็น และพลาดไม่ได้กับมุมไฮไลต์บนผนัง อย่าง “You Are My Favourite Dirty Thought” สโลแกนประจำร้าน ที่เผยให้เห็นถึงความนอทตี้ขี้เล่นผ่านการตีความตัวอักษร บ่งบอกดีเอ็นเอคาแรกเตอร์ของร้านได้แบบชัดเป๊ะ

งานนี้มีเหล่าเซเลบริตี อย่าง ไอริส อินทรโกมาลย์สุต, เฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์, ภีรนีย์ คงไทย, สงกรานต์ เตชะณรงค์, อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ, แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา, ภัคญดา ชุติดนัยกุล ฯลฯ ร่วมงานมากมาย