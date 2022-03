ม่ายสาวร้อยเสน่ห์ “โสด สวย รวย สตรอง” แบบไม่ต้องพึ่งสามี

วันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันสตรีสากล ซึ่งเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรี และการให้ความเสมอภาคกับผู้หญิง ความเสมอภาคทางเพศ โดยแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากในสมัยก่อน ที่เพศหญิงมักจะโดนด้อยค่า และไม่ค่อยได้รับความสำคัญสักเท่าไหร่ ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานแล้ว ก็ยิ่งโดนสังคมมองกดเข้าไปอีก ทำให้หลายคนต้องทนมีชีวิตคู่ที่ไม่มีความสุข เพียงเพราะไม่อยากตกอยู่ในสถานะ

มาในยุคสมัยนี้ ที่สังคมมองว่าผู้ชายกับผู้หญิงเท่าเทียมกัน ทำให้การหย่าร้างถูกมองเป็นเรื่องปกติ เป็นการตัดสินใจร่วมกันของคนสองคน ที่เมื่อความสัมพันธ์มันไปด้วยกันไม่รอด ก็เแยกทางกัน เหมือนอย่างแม่หม้ายสาว 5 คนนี้ ที่ทั้งโสด สวย และสตรอง มีความสุขในชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งชายใด

เริ่มที่ข่าวการเลิกกับสามีของสาวคนนี้ ซึ่งทำเอาหลายคนตกใจ เพราะ “มัดหมี่–พิมดาว พานิชสมัย” กับอดีตคนรู้ใจ “สัว-ศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย” นักธุรกิจหนุ่มมาดดี ถือได้ว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมและรักกันหวานชื่นมาหลายปี จนผู้คนอิจฉา แม้จะเคยผ่านมรสุมพัวพันกับข่าวกอสซิปตัวย่อเรื่องความรัก ดารา–ไฮโซมาบ้าง แต่ก็ไม่มีใครคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะจบลง ดังนั้น เมื่อฝ่ายหญิงออกมาโพสต์ประกาศการลดสถานะมาเป็นพี่น้อง เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็ทำเอาหลายคนตกใจ

มัดหมี่ชี้แจงว่าเป็นการเลิกรากันด้วยดี และแม้ความรัก ความสัมพันธ์แบบสามี-ภรรยาได้จบลง แต่ความรัก ความปรารถนาดีในฐานะพี่น้อง และคนในครอบครัวจะคงอยู่ตลอดไป

สาเหตุการเลิกราก็มาจากความสัมพันธ์ที่อิ่มตัว ซึ่งเธอและสามีได้พูดคุยถึงเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้ว พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้วเรียบร้อย และถึงแม้ชีวิตคู่ครั้งนี้จะจบลง แต่สาวมัดหมี่ก็ไม่เคยปิดใจ ปิดกั้นความรัก และหลังจากยุติความสัมพันธ์ไปแล้ว ก็มีคนเข้ามาคุยๆ ด้วยอยู่บ้าง แต่ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้า

เรียกได้ว่าพร้อมมูฟออน ซึ่งเราก็ได้เห็นเธอสนุกสนานกับชีวิตโสด ทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนฝูงและครอบครัว และยังคงเป็นมิตรสหายอันดีกับอดีตสามี รวมไปถึงครอบครัวอดีตสามีของเธอด้วย

ถัดมาที่เซเลบริตีสาวสวย “บูบี–วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์” ที่ก็แถลงข่าวช็อกผ่านไอจีเช่นเดียวกับสาวมัดหมี่ เรื่องการอัปเดตสถานะของเธอกับอดีตสามี “บูม–ชาคริต เอื้อวิศาลสิน” เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งคู่นี้ต้องเรียกได้ว่าไม่มีข่าวอะไรให้ระแคะระคายเลย จนกระทั่ง สาวบูบีออกมาประกาศว่าได้สิ้นสุดความสัมพันธ์กันแบบสายฟ้าแลบ หลังผ่านชีวิตคู่มาได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น

ความรักครั้งนี้ของเธอจบลงเพราะไปด้วยกันไม่ได้ หลังจากพยายามปรับแก้กันมาพักใหญ่แล้ว ก็เลยตัดสินใจยุติชีวิตคู่ลง ซึ่งกว่าจะก้าวผ่านการตัดสินใจนี้ได้ ก็ทำเอาเธอเสียศูนย์ไปไม่น้อย ถึงขนาดเป็นซึมเศร้า แต่ด้วยความช่วยเหลือของครอบครัวและเพื่อนฝูง ทำให้เธอหลุดจากห้วงเวลาอันเลวร้ายนั้นมาได้ พร้อมมองย้อนกลับไปว่าเป็นบทเรียน ที่ทำให้เธอเติบโตและเข้มแข็งขึ้น

แต่ถึงกระนั้น เธอก็ไม่เคยรู้สึกเข็ดขยาด หรือกลัวที่จะมีรักครั้งใหม่ “ความรักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบี บีเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริง ยังเชื่อในความรักอยู่ ครั้งนี้เราอาจจะไม่โชคดี มันไม่ประสบความสำเร็จ แต่ในอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ บีอาจจะไปเจอคู่แท้ตอนแก่แล้วก็ได้(หัวเราะ) เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอค่ะ”

จากนั้นสาวบูบีก็ใช้ชีวิตโสดได้แบบสุดตรอง เต็มที่กับการทำธุรกิจเสื้อผ้าของเธอ ที่ตอนนี้มุ่งเน้นกับการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวหลังจากหลายๆ ที่ผ่อนคลายการปิดประเทศลง พร้อมทั้งยังเป็นไอดอลให้กับสาวๆ ยุคใหม่ ที่แม้จะผ่านอุปสรรคเรื่องความรัก แต่ก็ไม่ทำให้ชีวิตต้องสะดุดหยุดชะงัก พร้อมเดินหน้ามีความสุขกับการใช้ชีวิตต่อไป

มาถึงดีไซเนอร์สาวสุดตรอง “แพง-ขวัญข้าว เศวตวิมล” เจ้าของแบรนด์ Kwankao ที่ก็เลิกรากับ “โก้-วรนัยน์ วาณิชกะ” อดีตสามีไปแบบเงียบๆ ชนิดที่ไม่มีข่าวใดๆ หลุดออกมาเลย จนกระทั่ง ในภายหลังฝ่ายชายเปิดตัวภรรยาใหม่ซึ่งเป็นสาวฝรั่งเศส ก็เลยทำเอาผู้คนพากันแปลกใจว่า ทั้งคู่สวมคอนเวิร์สทางใครทางมันตั้งแต่เมื่อไหร่

สาวแพงจึงได้ออกมาให้รายละเอียดภายหลังว่า เลิกรากันมาพักใหญ่แล้ว ตั้งแต่ช่วงเกิดโควิด-19 แรกๆ ก็เลยคิดว่าเป็นช่วงเวลาไม่เหมาะสมที่ออกจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ โดยเลิกรากันไปเพราะทัศนคติไม่ตรงกัน ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ได้พูดคุยตกลงจากกันด้วยดี

เธอได้บทเรียนจากความรักครั้งนี้ว่า ทัศนคติมีส่วนสำคัญมากต่อการใช้ชีวิตคู่ และในปัจจุบันนี้ที่ผู้หญิงเราเป็นเวิร์กกิงวูแมน การที่ทำงานกันทั้งผู้ชาย และผู้หญิง ต่างพึ่งพาตัวเองได้ มีมุมมองของตัวเองเป็นใหญ่ ทำให้มีความคิดที่แตกต่างกัน เป็นหนึ่งในสาเหตุการเลิกรากันของคู่แต่งงานในยุคนี้

สาวแพงที่เป็นโสดมาพักใหญ่แล้ว ก็มุ่งมั่นทำงาน ออกเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ มีโปรเจกต์กับแบรนด์ดัง รวมทั้งสนุกสนานกับการใช้ชีวิต ไม่ปิดกั้นความรักครั้งใหม่ มองหาคนที่รักและเข้าใจ พร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันต่อไปในอนาคต

มาถึงม่ายสาวหน้าหวานพิมพ์เกาหลี ที่หลายคนชอบแซวว่าหน้าเธอเหมือน “โกมุนยอง” นางเอกซีรีส์เรื่อง It's Okay to Not Be Okay อย่าง “หลุยส์ เตชะอุบล” ถึงแม้ภาพของเธอจะชัดเจนในความเป็นเวิร์กกิงวูแมน สายลงทุน ผู้กุมบังเหียนองค์กรด้านพลังงาน อย่าง “ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน” ในมาดของสาวสตรองเรื่องงานที่ไม่แพ้ความสตรองในเรื่องชีวิตครอบครัว

ด้านครอบครัวนั้นเธอได้หย่าขาดกับสามี (ม.ล. ศานติดิศ ดิศกุล) มานานแล้ว แต่ต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ในบทบาทพ่อ-แม่ของลูก 3 คนอย่างลงตัว โดยแบ่งเวลากันเลี้ยงดูทั้งคู่ ซึ่งการที่เจอเรื่องหนักๆ อย่าง ปัญหาครอบครัวกลับทำให้เธอเข้าใจชีวิตมากขึ้น เข้าใจความเปลี่ยนแปลง และเห็นความสำคัญของโอกาสที่เข้ามา โชคดีที่โดยนิสัยส่วนตัวแล้วเป็นคนง่ายๆ ปล่อยวางเร็ว จึงทำให้ผ่านปัญหานี้มาได้แบบชิลๆ

หลังจากพักเบรกเรื่องความรัก หันมาโฟกัสเรื่องงานมาสักพัก ระยะนี้เหมือนเธอกำลังจะหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้ง กับเซียนหุ้นคนดัง อย่าง “แมกซ์-จักรพันธุ์ วชิรพงศ์” เพื่อนหนุ่มคนสนิทที่ดูจะมีไลฟ์สไตล์เข้ากันหลายอย่าง ทั้งการปรึกษาเรื่องงาน การพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเข้ากันกับลูกของเธอได้เป็นอย่างดี

ปิดท้ายด้วยม่ายสาวที่อยู่ๆ คนก็รู้จักเธอทั้งบ้านทั้งเมือง เพราะอดีตสามีของเธอดันเป็นข่าวกับนางแบบสาวชื่อดัง แม้ข่าวจะถาโถมเข้ามาแต่ “น้ำผึ้ง-จารุวรรณ โชติเทวัญ” ทายาทสหฟาร์มก็ยังโชว์ความสตรอง Don’t care กับข่าวต่างๆ หากแต่ยังเป็นจังหวะที่ดีในการผลักดันสินค้าในบริษัทของเธอ ให้เป็นที่รู้จัก และคนก็ยกนิ้วให้กับความเป็นเวิร์กกิงวูแมน ซิงเกิลมัมของเธอ

ที่ผ่านมา หลังจากหย่าขาดจากสามี (ฟลุ๊ค-ชลัคร ชีวะเกษมสุข) น้ำผึ้งก็ทำหน้าที่ซิงเกิลมัมอย่างดี โดยเลี้ยงดูลูกสาวคนเดียวจนเติบโตเป็นสาวน้อยน่ารัก แถมนับวันออร่าความสวยของเธอก็ยิ่งดูสวย แซ่บ เป๊ะปังมากขึ้น เพราะดูแลตัวเองเป็นอย่างดี เรียกว่า ไม่มีใครมาพรากความสุขของเธอไปได้ เพราะชีวิตเป็นของเธอ ไม่มีสามีก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายๆ