คนดังนักออกแบบชม 10 แนวคิด ภาพวาด ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’

‘THE IDEAL WORLD’

สรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ผอ.อาวุโส ฝ่ายงานกลยุทธ์แบรนด์องค์กร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า นิทรรศการ THE IDEAL WORLD นี้ ชวนทุกคนเปิดมุมมองชีวิตในโลกใบใหม่ กับ 10 แนวคิดที่จะเป็นไกด์นำพาไปพบกับ ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ แนวคิดที่ชวนปลดล็อกกฎกติกาหรือความเชื่อแบบเก่า แล้วมาค้นหาความหมายใหม่ของชีวิตที่สามารถเลือกได้เอง ด้วยแง่คิดที่ชวนมาปรับสมดุลทางจิตใจ ให้มองเรื่องราวรอบตัวด้วยมิติใหม่ที่ต่างไปจากเดิมๆ เช่น คำว่าความสุข จริงแล้วไม่มีแบบฉบับ ทุกคนสามารถค่อยๆ สร้างชีวิตในแบบของตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องตามวิถีที่สังคมหรือใครกำหนด หรือแนวคิดที่กระตุ้นให้คุณกล้าที่จะยอมรับกับความอ่อนแอของชีวิต เพื่อนำไปสู่ความคุ้มค่าของการใช้ชีวิตในสเต็ปต่อไป หรือการชวนทุกคนตีความว่าแท้จริงแล้วความสมบูรณ์แบบในวันนี้แปลว่าอะไร แต่ท้ายสุดแล้วจุดมุ่งหมายสำคัญของนิทรรศการ THE IDEAL WORLD คือการส่งสารออกไปยังทุกคนในสังคมให้รับรู้ว่า สิ่งที่คุณกำลังทำหรือสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่ในวันนี้ ถ้าสิ่งนั้นคุณเลือกเอง...นั่นแหละคือ ชีวิตดีๆ ที่คุณต้องการ

สัมผัสประสบการณ์พิเศษ กับ 10 โซนที่ออกแบบอย่างพิเศษสุด ผ่าน 10 แนวคิดบนโลกใบใหม่ อาทิ HAPPINESS HAS NO BLUEPRINTS คำว่าความสุข ไม่มีแบบฉบับ, WEALTH COMES IN MANY FORMS ความรวยในบริบทใหม่หน้าตาเป็นอย่างไร, INDIVIDUALLY TOGETHER อยู่ร่วมกันบนพื้นที่ที่สาม, LIVE YOUR HERO'S JOURNEY มองความมืดให้เป็นแสงสว่าง และ LIVE YOUR OWN PURPOSE วันนี้คุณอยู่เพื่ออะไร เป็นต้น