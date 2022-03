"Cook with an Oven 30 เมนูอบ อร่อยง่ายทันใจ” รวมสูตรเมนูอบ ทำง่าย ในเล่มเดียว

พ็อกเก็ตบุ๊ก “Cook with an Oven 30 เมนูอบ อร่อยง่ายทันใจ” คัดสรรสูตรเมนูอาหารอบไว้ถึง 30 สูตร ไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นเพื่อสุขภาพ อาทิ ดอกกะหล่ำอบแฮมชีส เฟรนช์ฟรายส์ซุกกินี พิซซาไร้แป้งจากเห็ดพอร์โทเบลโล ขนมปังหน้าหมู กุ้งม้วน หรืออาหารจานหลักแบบนานาชาติ อาทิ สเต๊กเนื้อมันอบ หมูอบเครื่องเทศเสิร์ฟคู่กับหมั่นโถว รวมมิตรซีฟู้ดอบซอสมะนาวกระเทียม ไข่อบปลาแซลมอนและผักหลากชนิด และอีกหลากหลายเมนูอร่อย มาพร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและเคล็ดลับดีๆ แบบไม่มีกั๊ก ที่คุณเองก็สามารถทำตามได้ง่ายๆ ที่บ้าน

มามอบความอบอุ่นใจและอิ่มท้องให้กับตัวเองและคนที่คุณรัก ด้วยอาหารจานโปรดที่ยกออกมาจากเตาอบร้อนๆ กันกับ “Cook with an Oven 30 เมนูอบ อร่อยง่ายทันใจ” วางแผงแล้ววันนี้บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ Shopee และในรูปแบบ e-book หรือสั่งซื้อโดยตรงที่ Line my shop: @gourmetandcuisine พร้อมรับส่วนลดพิเศษ และจัดส่งฟรีทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มโทร. 0 2691 4126-30 ต่อฝ่ายสมาชิก 1310, 1313