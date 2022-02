แม่ก็คือแม่ Marry Me! การหวนคืนจอเงินของ "เจนนิเฟอร์ โลเปซ"

เรื่องราวความรักของคุณครูหนุ่ม กับสาวนักร้องซูเปอร์สตาร์ เป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ Marry Me เห็นต่างว่า ความรักในยุคสมัยใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ ท่ามกลางแสงแห่งสปอตไลต์ งานวิวาห์ และโซเชียลมีเดีย

ภาพยนตร์เล่าเรื่องของ แคต วัลเดซ ดีว่าสาวลาติน และพูดถึงความสัมพันธ์ของเธอกับ บาสเตียน แฟนหนุ่มนักร้องที่ในเรื่องจะร้องเพลง Marry Me คู่กัน ขณะที่เพลงฮิตติดชาร์ตไปทั่วโลก ความสัมพันธ์ของพวกเขากลับแย่ลงเรื่อยๆ

โลกของนักร้องระดับโลก กับคุณครูคณิตศาสตร์ ไม่น่าจะมาบรรจบกันได้ โอเวน วิลสัน กล่าวในวันแถลงข่าวว่า “เรื่องราวที่งดงามเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ การเข้ามาของคุณครูชาร์ลี จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตของดีว่าสาวให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

“หลายๆ คน ติดอยู่ในโลกของชื่อเสียง เงินตรา แต่พวกเขาไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริง หนังเรื่องนี้จะบอกว่า ชีวิตเรียบง่ายมันก็มีความสุขดีนะ หลังจากซูเปอร์สตาร์ได้พบเจอกับคุณครูหนุ่ม เธอก็รู้สึกว่า ชีวิตนี้เริ่มมีความหวัง มันน่าจะเป็นไปได้ น่าจะเป็นรักแท้ และความหวังที่เป็นจริงในอนาคต”

ขณะที่ เจ-โล บอกว่า มีความเหมือนมากระหว่างตัวตนจริงๆ ของเธอ กับคาแรคเตอร์ แคต ในเรื่องนี้ “ฉันไม่ต้องศึกษาอะไรมากเลย ฉันคิดว่า ส่วนที่ยากที่สุดในเรื่องนี้ คือการนำเสนอความคิดที่ว่า เวลาที่เราไม่ได้ดังใจ อกหักรักคุด โลกทั้งใบก็พร้อมจะถล่มลงมา และในฐานะที่คุณเป็นซูเปอร์สตาร์ สื่อก็จะมารุมทึ้ง มันไม่มีอะไรดีเลย จนกระทั่งมีคาแรคเตอร์ของ โอเว่น เข้ามาทำให้คำว่าชื่อเสียงไม่มีความหมาย พร้อมที่จะสละทุกอย่าง”

สำหรับหนังใหม่ของเจ-โล เรื่องนี้ นอกจากจะแสดงนำแล้ว เธอยังเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ คนที่ควรให้เครดิต นอกเหนือจาก โอเว่น ที่แสดงเป็นคนธรรมดาที่จะมาแต่งงานกับซุป’ตาร์แล้ว ต้องพูดถึงผู้ที่มารับบท บาสเตียน ซึ่งจะมาทำให้เพลงธีมของเรื่อง อย่าง Marry Meโด่งดังไปทั่วโลก

นักร้องดังชาวโคลัมเบีย มาลูมา คือ ผู้มารับบท บาสเตียน หนุ่มหล่อผมเกรียน เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของ เจนนิเฟอร์ โลเปซ ซึ่งมาลูมาบอกว่า “ผมไม่ชอบสิ่งที่คาแรคเตอร์บาสเตียน ทำกับแคตในเรื่องเลย เขาเป็นไอ้ห่วยแตก เขาโคตรเลวเลย”

ถึงกระนั้นก็ตามนักร้องหนุ่มชาวโคลัมเบียบอกว่า การทำงานในกองถ่ายนับเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลง โดยเฉพาะการได้ร้องเพลงฟีเจอร์ริงกับดีว่าระดับโลกถึง 2 เพลงด้วยกันในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับ เจ-โล ที่บอกว่า ประทับใจที่ได้ทำผลงานเพลงดีๆ ร่วมกับซูเปอร์สตาร์ชาวโคลัมเบียหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จสิ้นไปแล้วต่ออีก 2 เพลง ที่จะมาขึ้นตอนเอ็นเครดิตด้วย

ไหนๆ ก็ได้นักร้องดังจากโคลัมเบียมาฟีเจอร์ริ่งแล้ว เจนนิเฟอร์ โลเปซ ก็เลยถือโอกาสออกอัลบั้มซาวน์แทร็กของหนังเรื่องนี้ไปพร้อมกันด้วยเลย เรียกว่าขายรวดทั้งแฟนหนัง แฟนเพลง

“ฉันคิดว่า ฉันมักจะมองหาโอกาสที่จะทำงานหนังและเพลงพร้อมกันแบบนี้มานานแล้ว หนังที่มีกลิ่นอายของเสน่ห์ดนตรีลาติน Marry Me เป็นเพลงคู่ที่ฉันชอบมาก ร้องได้แบบไม่เบื่อเลย ตอนนี้ยังอยากร้องอีกเรื่อยๆ”

หนังสร้างจากนิยายกราฟฟิกของ บ๊อบบี้ ครอสบี กำกับโดย แคต คัวโร ที่เคยกำกับ It’s Always Sunny in Philadelphia และ Dead to Me