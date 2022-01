ยกระดับศูนย์ฯ สิริกิติ์ด้วยกลิ่นพิเศษ พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนกันยายนนี้

สุทธิชัย บัณทิตวรภูมิ รอง กก.ผจก.บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ ยกระดับศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยร่วมกับ วสุ สุรัติอันตรา หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง “ปัญญ์ปุริ” พัฒนากลิ่นพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะศูนย์ฯ สิริกิติ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Feel the Scent of the New QSNCC” พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนกันยายนนี้





***

สเตฟาน จูเบิร์ท Head of Marketing–Brand Communication บมจ.โรบินสัน และกมลทิพย์ สรวยสุวรรณ Head of Marketing Strategy&Property Research ศูนย์การค้าโรบินสัน จัดแคมปญ “Robinson/Robinson Lifestyle The Great Chinese New Year” พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ และของที่ระลึกลิมิเต็ดจากอาร์ติสต์ชื่อดัง “Cuscus The Cuckoos” ณ โรบินสัน พระราม 9



***

บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ขยายพื้นที่ โครงการ “Solar Roof โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ประหยัดพลังงาน” เฟส 2 พร้อมติดตั้งห้อง Smart Inverter สำหรับแปลงพลังงานในการผลิตเบเกอรี่รักษ์โลก โดยมี กำธร ศิลาอ่อน, สมจิตร กิติธีระกุล, มณีสุดา ศิลาอ่อน, สาธิมน ตะวันเที่ยง และนฤดม วิรัชดำรงค์ ร่วมเปิดโครงการ ณ เอสแอนด์พี สายการผลิตเบเกอรี่ บางนา-ตราดกม.23.5



***

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ จัดงาน Emporium EmQuartier Chinese New Year 2022 - THE GENESIS OF DRAGON KINGDOM พบกับเทพมังกรฟ้าประทานพร สูงกว่า 10 ม. ชมโชว์พิเศษของวงออร์เคสตราไทย–จีน และการแสดงแสง สี สุดตระการตา วันที่ 28-ม.ค.-1 ก.พ. 65 บริเวณ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น M ด้านหน้า ดิ เอ็มควอเทียร์ พร้อมอาหารมงคล 27 ม.ค.–6 ก.พ. 65





***

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในกิจกรรมลงนามความร่วมมือ “Framework Document on Co-Creation for Innovative and Sustainable Growth” ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การสร้างขีดความสามารถในด้านแรงงาน อุตสาหกรรม และกระตุ้นการเติบโตให้กับ SMEs ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยมี ฮากิอูดะ โคอิจิ รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น, ทาเคทานิ อัทสึชิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้า และพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผอ.สถาบันยานยนต์ ประเทศไทย ร่วมงาน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ





***

เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ “Cellreturn LED Mask” จากเกาหลี เอาใจสาวก “ลีมินโฮ” ด้วย “Cellreturn LED Mask” พร้อมลายเซ็นต์จริงจาก “ลีมินโฮ” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพียง 10 เครื่องในไทย! (มูลค่า 200,000 บาท ต่อเครื่อง) เมื่อชอปผ่าน Line Official ที่ @CellreturnbyCMG และ Central Personal Shopper On Demand โทร.1425 ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.-28 ก.พ. 65