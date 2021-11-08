Advent Calendar นับถอยหลังสู่เทศกาลคริสต์มาสด้วย ของขวัญชิ้นพิเศษ

เครื่องสำอาง Paul & Joe (พอล แอนด์ โจ) จากประเทศฝรั่งเศส ชวนนับถอยหลังสู่เทศกาลคริสต์มาสด้วย ‘Makeup Collection 2021’ (ลิมิเต็ด เอดิชั่น) เพลิดเพลินไปกับกล่องปฏิทินลวดลายซานต้าแมวเหมียวสุดน่ารัก ราคา 4,500 บาท ที่เต็มไปด้วยไอเทมความงามสุดเซอร์ไพรส์กว่า 24 รายการ
อาทิ Pearl Lipstick 002, Lipstick Limited 009, Lip Treatment Balm Limited 004, Lip Lacquer Limited 001, Eye Color Limited 019, Cream Eye Color 002, Nail Oil Limited 001, Power Blush 012, Sparkling Foundation Primer 001, Foundation Primer Limited 002, Cleansing Gel, Herbal Lotion, Body Oil, Hand Cream เป็นต้น
วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ที่เคาน์เตอร์ Paul & Joe พารากอน ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์ และเซ็นทรัล ชิดลม หรือช้อปออนไลน์ได้ที่ www.lazada.co.th/shop/pauljoe และ https://shop.line.me/@paulandjoe_th