เตรียมชมซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในแบบละครเพลงระดับตำนานมูแรง รูจ และเกรทเทสต์โชว์แมน

การแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น ผู้เข้าชมทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิและแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส ต่อเจ้าหน้าที่, ผู้เข้าชมทุกคนต้องสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนไทยชนะ, ผู้เข้าชมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการชมการแสดง โดยมีการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล และระยะห่างระหว่างผู้ชมและผู้แสดง, ผู้เข้าชมสามารถทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทั่วบริเวณโรงละคร ฯลฯ

สำหรับคอนเสิร์ตรายการ “RBSO A9 : Music from Great Musicals" เป็นการบรรเลงบทเพลงจากละครเพลงระดับตำนาน Moulin Rouge และ The Greatest Showman โดยนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย มัชฌิมา มีบำรุง, กุลกรณ์พัชร์ เมอนาร์ด, ณัชชา จิตตานนท์, เบนจามิน ดูลลี, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, ศรัณย์ สืบสันติวงศ์ และศรุต อำนวยเรืองศรี ร่วมขับร้องเพลงกับวงรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช ศิลปินศิลปาธร โดยความสนับสนุนของ บี.กริม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เมืองไทยประกันภัย, บมจ.กรุงเทพ ดุสิตเวชการ (BDMS), กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์,, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย และมูลนิธิ เอสซีจี

ส่วนบทเพลงที่นำมาบรรเลงครั้งนี้ ประกอบด้วยเพลง Prelude to the Moulin Rouge, Nature boy, Lady marmalade, Your song, Listen to your heart, Sparkling Diamonds, One day I’ll fly away และ Come what may จาก Moulin Rouge และเพลง The Greatest show, A million dreams, Come alive, The other side, Never enough, This is me, Rewrite the Stars, Tightrope และ From now on จาก The Greatest Showman แต่ละบทเพลงมีความหลากหลาย มีสีสัน และไพเราะจับใจ ท้าทายฝีมือนักร้องรับเชิญ ผู้อำนวยเพลง และวงออร์เคสตร้าที่พลาดไม่ได้ ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน