โฉบชมสวนคนดังระดับโลก แต่ละหลังไม่ธรรมดา!

สวนหลังบ้านข้างสระว่ายน้ำของนักแสดงนำจาก This Is Us ในแคลิฟอร์เนีย เรียบๆ ง่ายๆ แบบไม่มากไม่น้อยไป นั่นเป็นเหตุผลที่ แมนดี มัวร์ รักบ้านรหลังนี้ตั้งแต่แรกเห็น และเธอก็ไม่ลังเลที่จะจ่าย 2.56 ล้านดอลลาร์ซื้อมาในปี 2017 แล้วย้ายเข้ามาอยู่อย่างจริงจัง

หลังจากย้ายข้ามประเทศ จากนิวยอร์ก ซิตี มายังแอลเอ ไลฟ์สไตล์ของนักธุรกิจสาวก็เปลี่ยนจากเมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า มาสู่เมืองที่อาคารบ้านเรือนอยูเคียงทะเลสาบแทน ด้วยความที่อยู่ใเมืองมานาน ทำให้โหยหาธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่สวนหลังบ้านที่ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นคนเมือง

นักแสดงสาวรุ่นใหญ่บอกว่า เธอมีความฝันจะมีบ้านบนต้นไม้เสมอมา และความฝันนั้นก็เข้มข้นขึ้นอีกเมื่อมีลูกๆ สองคน แม้ว่าจะไม่อาจทำบ้านต้นไม้ได้ในบ้านที่แคลิฟอร์เนีย แต่เธอก็พยายามแต่งสวนบนพื้นราบให้ได้บรรยากาศราวบ้านบนต้นไม้

นักแสดงเรียลิตี และนักลงทุนสาวชาวนิวยอร์กเกอร์ ออกแบบสวนหลังบ้านในบริดจ์แฮมตัน นิวยอร์ก ของเธอเองด้วยหลักการ “ใส่ทุกสิ่งที่ใช่ ใช้ทุกสิ่งที่ชอบ” ประโคมใส่เข้าไปแล้วจะดีเอง

นักแสดงชาวอังกฤษโชคดีที่มีภรรยาเป็นนักออกแบบแลนด์สเคป พวกเขาเลยออกแบบสวนสวยหลังบ้านในกรุงลอนดอนได้ดังใจ นอกจากไม้ต้นที่มีอยู่ในพื้นที่เดิม อย่างต้นแพร์คู่แล้ว พวกเขาออกแบบให้เป็น “สวนกินได้” โดยปลูกผักเคลและรูบาร์บ พร้อมเพิ่มความสวยงามด้วยไม้ดอกไว้สำหรันำมาประดับโต๊ะอาหาร