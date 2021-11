"เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ" พระราชทานรางวัล ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทาน

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประกวดลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" มาถึงรอบตัดสิน ซึ่งตลอดระยะเพียง 8 เดือนที่มีการเริ่มดำเนินโครงการมีผู้ประกอบการ ช่างทอผ้าส่งผ้าเข้าประกวดใน 15 ประเภทรวม 3,214 ผืน และมีผ้าที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 11 ประเภท รวม 50 ผืนจากผู้เข้าประกวด 46 คน โดยภายในงานยังได้จัด นิทรรศการผ้าชนะการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และนิทรรศการเหรียญพระราชทาน สำหรับผู้ชนะการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ในส่วนของ นิทรรศการเหรียญพระราชทานฯ ประกอบด้วย เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ศิลปินและประติมากร ผู้มีชื่อเสียงด้านการวาดภาพบุคคล ออกแบบเหรียญสำหรับพระราชทาน

กุลวิทย์ เลาสุขศรี กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เผยว่า ภายในงานยังได้จัดแฟชั่นโชว์ผลงานของ 12 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง ได้แก่ SIRIVANNAVARI Couture, HOOK'S by PRAPAKAS, THEATRE, ISSUE, WISHARAWISH, IRADA, TIRAPAN, ASAVA, SANSHAI, VATIT ITTHI, ARCHIVE026, SSAP โดยนำผ้าทอของผู้เข้าประกวดมาตัดเย็บเป็นชุดที่มีดีไซน์ทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สะท้อนมุมมองของผ้าไทยในอีกมิติหนึ่งและเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ เสน่ห์ของความเป็นไทยไว้

ในการนี้พระราชทานรางวัลเหรียญทองพร้อมของรางวัลแก่ มีชัย แต้สุจริยา บ้านคําปุน จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับรางวัล The Best of The Best จาก ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ พระราชทานรางวัลเหรียญทองให้แก่ ธงชัย พันธุ์สง่า จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับ รางวัลสีเทรนด์บุ๊ก จากประเภทผ้ายกเล็ก และพระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดลายผ้าพระราชทาน ประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ, ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป, ผ้าขิด, ผ้าจกทั้งผืน, ผ้ายกเล็ก, ผ้าแพรวา, ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์, ผ้าบาติก-ผ้ามัดย้อม และ ประเภทผ้าเทคนิคสร้างสรรค์