“สุวิมล” ถ่ายทอดสีสันจาก 3 เมืองแฟชั่น ลงบนกระเป๋าหนังงู Limited Rainbow PYTHON

กระเป๋าหนังงู Limited Rainbow PYTHON Collection มีทั้งหมด 3 สี ได้แก่ Limited New York Rainbow ที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องฟ้าที่กำลังลับขอบฟ้าในโทนสีส้มอ่อน สีม่วงอ่อน และสีชมพู ของมหานครนิวยอร์ก

Limited Paris Rainbow แรงบันดาลใจจากสีท้องฟ้าในโทนสีเหลืองอ่อน สีมิ้นต์ และสีฟ้า ในช่วงเวลาแสนโรแมนติกของกรุงปารีส

Limited Tokyo Rainbow กับการถ่ายทอดความงดงามของท้องฟ้าในโทนสีฟ้าสด สีชมพูอ่อน และสีเทอร์ควอยซ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของโตเกียว ผสานเทคนิคการฟอกหนังงูที่อิมพอร์ตส่งตรงมาจากโรงฟอกที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กอปรกับความชำนาญของช่างฝีมือในการย้อมสีหนังงูทั้งผืนด้วยการสเปรย์ 3 เฉดสี เพื่อทำให้สีของหนังไล่สีออกมาเป็นสีรุ้งโทนพาสเทลได้สวยนวลละมุน และถูกใจสาวแฟชั่นแน่นอน

สำหรับคอลเลกชันนี้ มีให้เลือกหลากหลายแบบ เหมาะกับสาวๆ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าถือรุ่น Mini Madison, Mini Sweet Box, กระเป๋าสะพาย Envelope Bag, กระเป๋าจิ๋วทรงเหลี่ยม Baby Mail To Me, กระเป๋าทรงหัวใจ My Lucky Heart และ Tiny Heart Bag รวมถึงกระเป๋าใส่นามบัตรอีกด้วย เลือกชมได้ที่ S’uvimol Flagship Store ชั้น 1 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ ชั้น M สยามพารากอน, www.suvimol.com Line Official @suvimolbkk, IG : suvimolbkk