คนดังๆ มีใครบ้างนะที่เคยฟ้องร้องพ่อแม่ตัวเอง!?

โคบี ไบรแอนต์ เคยยื่นฟ้องพ่อแม่ของเขาเอง โจและพาเมลา ไบรแอนต์ ในปี 2013 หลังจากที่พ่อแม่นำเอาเสื้อผ้าที่เขาใส่ตอนอยู่ไฮสกูล รวมทั้งเหรียญที่ระลึกจากการได้แชมป์กับทีมเลเกอร์ส ไปประมูลขายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเขาก่อน

นักบาสเก็ตบอลเอ็นบีเอในตำนาน ยังได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพ่อแม่ เอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตในอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกด้วยว่า ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย

นักแสดงหญิง ลีห์ตัน มีสเตอร์ ที่โด่งดังมาจากบทบาท แบลร์ วอลดอร์ฟ ใน Gossip Girl ซึ่งทีเอ็มซีซ์รายงานว่า เธอจะส่งเงิน 7,500 ดอลลาร์ต่อเดือนให้กับ คอนสแตนซ์ มีสเตอร์ แม่ของเธอ เพื่อใช้ในการดูแลน้องชายที่ป่วย แต่เมื่อ ลีห์ตัน ระแคะระคายว่า แม่ของนำเงินไปใช้ทำศัลยกรรม เธอจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาล และชนะคดีด้วย ในปี 2011

นักแสดงเด็กจาก Stand By Me, The Lost Boys และ The Goonies ซึ่งทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์จากการแสดงเหล่านี้ แต่เงินทั้งหมดมีแม่มาจัดการเก็บเอาไว้ใช้เอง รายงานข่าวว่า พอ คอรีย์ พบว่า ในธนาคารของเขามีเงินอยู่แค่ 4 หมื่นดอลลาร์ เขาก็ออกมาประกาศว่า จะไม่ยอมตกอยู่ในความดูแลของพ่อแม่อีกต่อไป ตอนนี้นเขาอายุเพียง 15 ปี

ลีแอน ไรมส์ เคยเป็นนักร้องคันทรี-ป๊อป ที่โด่งดังมากในยุค 90 แต่พอมาถึงปี 2000 เธอออกมาฟ้องร้องพ่อของตัวเอง วิลเบอร์ ไรมส์ รวมทั้ง อดีตผู้จัดการส่วนตัว ไลล์ วอล์กเกอร์ ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์เธอไปถึง 7 ล้านดอลลาร์ แน่นอนว่า พ่อของเธอฟ้องกลับ ก่อนที่พ่อลูกจะคืนดีกันหลังจากเธอแต่งงานกับ ดีน เชียร์เมต ในปี 2002

ริอันนา ฟ้องพ่อของตัวเอง โรนัลด์ เฟนตี ในปี 2019 หลังจากที่เขานำเอาชื่อเสียงของเธอไปเปิดธุรกิจส่วนตัว เฟนตี เอนเตอร์เทนเมนต์ แถมยังนำชื่อของเธอไปจองทัวร์มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเธอก่อน ริอันนา ยื่นฟ้องบิดา ก่อนที่เขาจะนำชื่อ เฟนตี ไปเปิดธุรกิจโรงแรม แต่การพิจารณาคดียังถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส

มิสชา บาร์ตัน นักแสดงสาวเจ้าของบทบาท มาริสสา คูเปอร์ ใน The O.C. เป็นอีกคนที่ยื่นฟ้องแม่ตัวเอง เพราะว่า นูอาลา บาร์ตัน ชอบฉวยโอกาสจากลูกสาวโดยอาศัยเธอเพื่อหารายได้ และแอบขโมยเงินหลายล้านไป แต่ภายหลังมิสชาออกมาถอนฟ้อง โดยที่ไม่มีใครให้เหตุผล

โด่งดังจาจากการแสดงสมทบในหนังอย่าง Donnie Darko, Stepmom และ The Book of Stars เจนา มาโลน ออกมาฟ้องแม่ของเธอตอนอายุเพียง 14 ปี หลังจากที่พบว่าแม่นำเงินที่เธอได้มาจางานแสดงไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย

สาวสวยจากบทบาทลในซิทคอม Modern Family ซึ่งมีเรื่องราวในครอบครัวตัวเองที่มากสีสันไม่ต่างจากในบทบาทที่ได้รับ ตอนอายุได้ 14 ปี แอเรียล วินเทอร์ ออกมายอมรับว่า เธอถูกล่วงละเมิดทั้งทางอารมณ์และทางร่างกาย ทำให้ต้องยื่นคำร้องต่อศาลขอประกาศอิสระจากการปกครองของพ่อแม่ ซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ต้องรอเวลาอีก 3 ปี

การได้เป็นนักแสดงในซีรีส์แฟรนไชส์ High School Musical กับบทบาท ซีค เบย์เลอร์ ของ คริส วอร์เรน จูเนียร์ นับว่าเป็นโชคดี แต่คริส ต้องออกมาฟ้องร้องพ่อแม่ของเขา ในปี 2013 โดยอ้างว่า พวกเขาใช้รายได้ส่วนใหญ่จาก High School Musical ไปเพื่อการส่วนตัว

ในสมัยที่เป็นนักแสดงเด็ก แกรี โคลแมน สร้างรายได้นับล้านโดยแสดงเป็น อาร์โนลด์ แจ๊กสัน ในโชว์ยอดนิยม Diff'rent Strokes แต่เงินทั้งหมดหายวับไป หลังจากที่พ่อแม่และที่ปรึกษาทางการเงินของเขารายงานว่า จัดการเงินของเขาผิดพลาด บิสิเนส อินไซเดอร์ รายงานว่า ศาลให้พ่อแม่และผู้จัดการชดใช้เงินให้แกรี จำนวน 1.3 ล้านดอลลาร์ โดยหลังจากนั้น เขาก็ตัดสัมพันธ์กับพ่อแม่ไปเลย โดยในปี 2010 ตอนที่แกรี่ เสียชีวิตเมื่ออายุ 42 ปี รายงานข่าวว่า เขาไม่ได้พูดคุยกับพ่อแม่มานานกว่า 20 ปี และไม่ได้ใส่ชื่อทั้ง 2 คนไว้ในผู้รับผลประโยชน์จากพินัยกรรมของเขาด้วย