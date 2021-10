ศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ. บางมด รับรางวัล HELLO! Beauty Awards

นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด พร้อมด้วย พญ.รสิตา อัศดามงคล รองผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงาม เข้ารับรางวัล HELLO! Beauty Awards 2021 หมวด Celebrities’ Choices สาขา “The Most Trusted New Modern Facelift Innovative” ที่เหล่าเซเลบริตี้คนดัง ดารา นักแสดงให้การยอมรับว่าเป็นนวัตกรรมการดึงหน้าที่ดีที่สุด เเละถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกาศรางวัลด้านความงามระดับประเทศ เเละโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาววราภรณ์ ศิริบุญมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล ณ ชั้น 19 อาคาร เกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต