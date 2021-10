บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส มอบข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ฉลองครบรอบ 20 ปี

ลูกค้าของบีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด จะได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลในทุกๆ เดือนตลอดระยะเวลาของแคมเปญ ประกอบด้วยแพ็คเกจบริการลีมูซีนพร้อมคนขับด้วยรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7 เป็นเวลา 12 ชั่วโมง และประสบการณ์การขับขี่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นคอร์สขับขี่ BMW Driving Experience กิจกรรม MINI John Cooper Works Track Days หรือจะเป็นคอร์สขับขี่มอเตอร์ไซค์ฉบับออฟโร้ดอย่าง BMW Motorrad Rider Training นอกจากนี้ บีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ยังเตรียมมอบรางวัลใหญ่จุใจให้กับลูกค้าผู้โชคดีในช่วงท้ายของแคมเปญในปี 2565 ได้แก่รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 2 Gran Coupe รถยนต์ไฟฟ้าล้วน The New All-Electric MINI และมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู C 400 GT

มร. บียอร์น แอนทอนส์สัน ประธานกรรมการบริหาร บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ยังคงมีความมุ่งมั่นในการมอบโซลูชันทางการเงินที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในการเป็นเจ้าของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ในฝัน สำหรับโอกาสครบรอบสุดพิเศษครั้งนี้ ผมจึงขอขอบคุณลูกค้าของเราสำหรับความไว้วางใจในบริการของเรา ด้วยการตอกย้ำปรัชญา “Power of Choice” ผ่านแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเติมเต็มให้ก้าวย่างสำคัญนี้เป็นประสบการณ์พิเศษสุดสำหรับลูกค้า พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบบริการระดับพรีเมียมเพื่อเติมเต็มที่สุดของประสบการณ์ในแบรนด์ต่าง ๆ ของบีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ปอย่างเต็มเปี่ยม”

และเพื่อแบ่งปันช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส มอบแคมเปญพิเศษตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น สำหรับลูกค้าบีเอ็มดับเบิลยูที่ทำสัญญาทางการเงิน ‘BMW Freedom Choice’ รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง BMW Protect สูงสุด 3 ปี และพิเศษสำหรับบีเอ็มดับเบิลยู X1 และ X3 รับเพิ่ม ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 ปีและบัตรเติมน้ามันสูงสุด 30,000 บาท สำหรับลูกค้า The new All-electric MINI รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง MINI Protect 1 ปี พร้อม MINI Wallcharge MSI 4 ปี และ voucher โรงแรมภายใต้สัญญาทางการเงิน ‘MINI Freedom Choice’ และสำหรับลูกค้าบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดที่ทำสัญญาทางการเงิน ‘3ASY RIDE’ จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอดาวน์เริ่มต้น 0% ดอกเบี้ยพีเศษสูงสุด 5 ปี ประกันนานสูงสุด 1 ปี และได้รับ BMSI 3 ปี เฉพาะรุ่นที่กำหนด