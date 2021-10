ไอเทมความอร่อยใหม่ แป้งโอโคโนมิยากิ GON X After You

บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสร้างโอกาสทางการตลาด กลุ่มธุรกิจอาหาร ฟู้ดแพชชั่นเผยว่า “ครั้งนี้เป็นการจับมือกับอีกหนึ่งพันธมิตรใหม่ใน Category สายเบเกอรี่ อย่างอาฟเตอร์ยู ซึ่งเป็นแบรนด์ Top of mind ที่อยู่ในใจผู้บริโภค สำหรับกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เราตั้งเป้าขยายประเภทสินค้า เพื่อเดินหน้าสู่เข้าตลาดของหวานอย่างจริงจัง โดยได้คิดค้น และพัฒนาสินค้าใหม่ ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค สำหรับอาฟเตอร์ยูมีจุดแข็งของสินค้า และวัตถุดิบประเภทขนมหวานที่มีคุณภาพ เมื่อนำมารวมกับจุดแข็งบาร์บีคิวพลาซ่าซึ่งเป็นผู้นำตลาดปิ้งย่าง บวกกับสองแบรนด์มีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมแล้ว คาดการผนึกกำลังในครั้งนี้จะช่วยสร้าง “แป้งโอโคโนมิยากิ GON X After You” ให้เป็นไอเทมความอร่อยที่พร้อมจะส่งมอบความสุขให้ลูกค้าถึงบ้าน ตามคอนเซ็ปต์ “แพนเค้กแห่งยุค ความสุขของบ้าน” และเพิ่มสีสันการตลาดได้อีกทาง โดยจะมีช่องทางการจัดหน่ายทั้งในแบบหน้าร้าน After You และช่องทางเดลิเวอรี ผ่านทาง LINE@GonGangDelivery และ After you Application”

กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) “สำหรับความร่วมมือกันครั้งนี้อาฟเตอร์ยู และ บาร์บีคิวพลาซ่ามี Shared Value ในทิศทางเดียวกัน คือการเน้นสร้างความสุขให้กับลูกค้า และคาแรคเตอร์ของทั้งสองแบรนด์มีความน่ารัก สนุกสนาน เข้าถึงง่าย ทำให้เรามองว่าน่าจะทำอะไรด้วยกันได้ดี โดยความพิเศษของโปรดักส์ในการทำ Brand Collab ครั้งนี้คือการนำเอาจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์มาแมตช์กัน ทางอาฟเตอร์ยูมีแป้ง Pancake Mix สูตรเฉพาะของเรา ซึ่งถ้านำมาผสมผสานกับความอร่อยของซอสสูตรต้นตำรับจากทางบาร์บีคิวพลาซ่า ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว ต้องเป็นที่ชื่นชอบของแฟน ๆ แน่นอน สำหรับชุดโอโคโนมิยากิ แพนเค้กมิกซ์ หรือในชื่อภาษาไทยคือแพนเค้กแบบญี่ปุ่น หรือพิซซาญี่ปุ่น ลูกค้าสามารถนำแป้ง และซอสไปสร้างสรรค์เป็นเมนูพิซซ่าญี่ปุ่นในรูปแบบที่สามารถทำทานได้เองง่าย ๆ ที่บ้าน ซึ่งลูกค้าสามารถสนุกสนานกับการ customize วัตถุดิบและ topping ตามชอบ และครีเอทออกมาเป็นเมนูใหม่ ๆ ได้ไม่จำกัดอีกด้วย”