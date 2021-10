พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดนิทรรศการผ้าบาติกออนไลน์เนื่องในวันปิยมหาราช

· วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ชมงานเปิดตัว “นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา ครั้งที่ ๓” ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ทางเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายรัคมัต บูดีมัน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และนางปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน จากนั้นนางสาวศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ จะนำชมนิทรรศการและกิจกรรมตอบคำถาม ลุ้นรับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ (E-ticket) ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๒ ใบ

· วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ติดตามเบื้องหลังเบื้องลึกการติดตั้งวัตถุจัดแสดงรอบที่ ๓ ของนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา พร้อมสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อให้ผู้ชมได้ทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดในการติดตั้งนิทรรศการว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

· วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม เปิดช็อปให้ซื้อสินค้าออนไลน์ ในกิจกรรม Shop from Home with QSMT: New Batik Collection สินค้าคอลเลกชันใหม่จากนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา และโปรโมชันเมื่อซื้อสินค้าบาติกจากคอลเลกชันเก่าและคอลเลกชันใหม่รวมกัน พร้อมมอบส่วนส่วนลด ๕% ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดจำหน่ายผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ทางเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ