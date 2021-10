"อะเดล" รอบนี้ปังทั้งเสียงและสไตล์ที่สุดของความเป็นดีว่า

อะเดล ให้สัมภาษณ์โว้กว่า นั่นคือบทเพลงแรกที่เธอเขียนในอัลบั้มใหม่ล่าสุด เชื่อว่าจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างพร่างพรู เพราะเธอไม่อาจจะเขียนเพลงอื่นต่อได้อีกหลังจากนั้นถึง 6 เดือน

สำหรับชื่ออัลบั้ม “30” ก็บ่งบอกเรื่องราวในชีวิตของอะเดลได้ทุกอย่าง “ฉันจะต้องไปตั้งชื่ออย่างอื่นทำไม่ ก็ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากตัวฉันทั้งนั้น” อะเดลยังตอบคำถามด้วยว่า แม้จะเป็นอัลบั้มที่ออกหลังจาการหย่าร้าง “แต่ฉันคงไม่ออกอัลบั้มชื่อ การหย่า หรอกค่ะ ชีวิตของฉันมีอะไรมากกว่านั้น” นักร้องสาวยังบอกกับโว้ก ยูเค ว่านอกจากดนตรีของเธอจะเป็นบันทึกเกี่ยวกับเรื่องแย่ๆ ในชีวิตแล้ว อีกด้านหนึ่งก็ได้สะท้อนสิ่งที่ดีๆ ด้วยเช่นกัน รวมทั้ง การประคับประคองชีวิตให้ยังกลับมาดำเนินต่อไป

อะเดล สารภาพว่า เธอรักอัลบั้มนี้มากที่สุด เผลอๆ อาจจะมากกว่าทุกๆ อัลบั้มที่ผ่านมา เพราะเธอรู้สึกว่า ทุกสิ่งออกมาจากตัวตนของเธอเองจริงๆ “19, 21, 25 ล้วนผ่านไปแล้ว ตอนนี้ฉันอยู่กับปัจจุบัน คือ 30 และคิดว่าจะอยู่ด้วยกันอีกนาน

ตอนนี้ อะเดล อายุ 33 เธอคิดว่า การขึ้นเลข 3 นั้นเป็นเรื่องใหญ่มากของชีวิต ย้อนมองไปในปี 2019 “การที่อายุขึ้นเลข 3 นั้นไม่ใช่ง่ายๆ ตอนนั้นเป็นช่วงที่ฉันพยายามอย่างหนักจะลดน้ำหนักให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งฉันก็เปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงสองสามปีให้หลัง แต่ก็ไม่รู้ว่า จะคงอยู่แบบนี้ได้นานสักแค่ไหน ตอนนี้ก็รูปร่างก็ขึ้นๆ ลงๆ ไม่มาก ซึ่งโอเค”

อะเดล ตั้งใจจะให้ Easy on Me เตะหูแฟนๆ เหมือกันที่เพลง Hello ในอัลบั้มก่อนหน้านี้เคยเป็น เธอบอกว่า ได้แรงบันดาลใจจากเพลง What’s Goin On ของมาร์วิน เกย์ รวมทั้งซาวนด์แบบที่ได้ยินในหนัง Breakfast at Tiffany’s และเดอะ ครีเอเตอร์ ที่สร้างสรรค์เสียงท้ายวอยซ์เมลโดยสเคปตาและไทเลอร์

หลังการรอคอยกันมาถึง 5 ปีเต็ม สัปดาห์นี้จะได้ฟังกันปังๆ แล้ว