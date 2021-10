พัฒนา พิลึกฤาเดช เปิดตัว ไฮบรารี่ ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กร

“J Food on The Street 2021” ชวนทุกคนอิ่มบุญ สุขใจไปกับเทศกาลอาหารเจกว่า 50 รายการ ทั้งอาหารคาว หวาน และเมนูมงคล ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ต.ค. 64 บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่



*** เดอะ สตรีท รัชดา จัดงานชวนทุกคนอิ่มบุญ สุขใจไปกับเทศกาลอาหารเจกว่า 50 รายการ ทั้งอาหารคาว หวาน และเมนูมงคล ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ต.ค. 64 บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thestreetratchada.com , www.facebook.com/TheStreetRatchada***

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงานเทศกาลเจใจกลางเมือง MBK J To Go วันที่ 9-14 ต.ค. 64 ณ ชั้น G โซน A มีการออกร้านจำหน่ายอาหารเจ อาหารเพื่อสุขภาพจากร้านอาหารชั้นนำ ร้านชาวเล ซีฟู้ดส์ ร้าน Too Fast Foods ร้านก๋วยจั๋บดำเนิน ร้านหอยทอดผัดไทยแม่กลอง และร้านดังระดับตำนาน “ระเบียงบุญ”เตรียมเมนูเจจานเด็ดมาร่วมงาน พร้อมเมนูเจเลิศรสจากโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส



***

จิราพร สำเร็จกิจเจริญ ผจก.ฝ่ายการตลาด บจก.ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จัดแคมเปญ “Triumph Together” ให้ลูกค้าไทรอัมพ์ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยไทรอัมพ์สมทบทุน 500 บาท ต่อหนึ่งครั้งของการทดลองขี่มอเตอร์ไซค์ที่โชว์รูมไทรอัมพ์ ทำให้จัดทำ Triumph Together Set ได้ 1,000 ชุด และได้ลงพื้นที่ 15 จุดทั่วกรุงเทพฯ ส่งมอบให้แก่เหล่าไรเดอร์ที่ใช้จักรยานยนต์ประกอบอาชีพ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19