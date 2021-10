พัคซอจุน แบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำภูมิภาคของ สเก็ตเชอร์ส คนล่าสุด

พัคซอจุน ได้กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และยินดีมากๆที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับภูมิภาคของ สเก็ตเชอร์ส เพราะรองเท้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับผมอย่างมากที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ผมจึงอยากแนะนำแบรนด์สเก็ตเชอร์สจากใจว่า สเก็ตเชอร์ส ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์เท่านั้น แต่ยังสวมใส่สบายอีกด้วย ผมแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะได้แชร์ลุคโปรดของผมกับสเก็ตเชอร์สในรุ่นต่างๆ แก่ทุกคน และหวังว่าทุกคนจะชอบด้วยเช่นเดียวกันครับ”

พัคซอจุน เดบิวท์ในวงการบันเทิงเกาหลีครั้งแรกในปี 2011 ซึ่งเขาเริ่มต้นผลงานด้วยคลิปวิดีโอซิงเกิ้ลของ บังยองกุก (Bang Yong-guk) เพลง I remember (ไอ รีเมมเบอร์) จากนั้นก็มีผลงานซีรีส์ทางโทรทัศน์ เรื่อยมาซึ่งเป็นที่จดจำจนถึงทุกวันนี้ อาทิ รักวุ่นวาย นายอลเวง (Kill Me, Heal Me) (2015), รักมั้ยนะ เลขาคิม? (What’s Wrong with Secretary Kim) (2018), ธุรกิจปิดเกมแค้น (Itaewon Class) (2020) และ เส้นทางดาว (Record of Youth) (2020) และอีกมากมาย

ในช่วงหลังๆ พัค ซอ จุน ได้ทำให้เห็นถึงฝีมือการที่แสดงที่น่าเหลือเชื่อ และความมุ่งมั่นที่จะรับความท้าทายใหม่ๆ พร้อมทั้งยังพัฒนาฝีมือและทักษะอยู่เสมอ จึงทำให้เขาได้รับบทบาทในซีรีส์และภาพยนตร์ที่โด่งดัง และล่าสุด พัคซอจุน ได้รับเลือกให้ร่วมแสดงในภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่ สัญชาติอเมริกัน “The Marvels” (เดอะ มาเวลส์) ด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ รวมถึงชื่อเสียงที่โด่งดัง ทำให้เขาสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางภาษา อายุ รวมถึงเชื้อชาติ

จากความมีเสน่ห์และใจดีแบบ “ฮุนนัม” (Hoon-Nam) ของ พัคซอจุน รวมถึงการทำงานแบบมืออาชีพ อัธยาศัยดีและเข้าถึงง่าย สอดรับกับภาพลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์สเก็ตเชอร์สที่นำเสนอความสบายอย่างมีสไตล์ ตั้งแต่รองเท้ากีฬาที่เหมาะกับการออกกำลังกายอย่างจริงจัง ไปจนถึงเป็นรองเท้าแตะลำลองที่สวมใส่ในวันสบาย ๆ และรองเท้าคอลเลคชันพิเศษรุ่นคอลลาบอเรชั่นที่จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับ พัคซอจุน โดยสเก็ตเชอร์ส จะนำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ของพัคซอจุน ที่เขาได้ค้นพบความแตกต่างที่เต็มไปด้วยสไตล์และความสบายจากสเก็ตเชอร์ส

มร. เชคดริค แทน ประธานบริหารอาวุโสแบรนด์สเก็ตเชอร์ส ประจำประเทศจีน และภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (Mr Cedrick Tan, Skechers Senior Vice President – Greater China & Southeast Asia / Regional Head Hong Kong) กล่าวว่า “จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสนใจในระยะสั้นขึ้นและหลากหลายขึ้นในปัจจุบัน แบรนด์แอมบาสเดอร์จึงไม่ได้สำคัญเพียงแค่การมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ชื่นชอบเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นแบบอย่างในหลากหลายมิติ ที่สามารถช่วยสร้างแรงแรงผลักดัน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังต้องสามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคของสเก็ตเชอร์สทั้ง 6 ประเทศและภูมิภาคที่แตกต่างกันได้ด้วย ฉะนั้นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราจึงต้องมีเสน่ห์ดึงดูดในวงกว้าง ซึ่งทั้งหมดนี้ พัค ซอ จุน คือคำตอบสำหรับเรา”

“สเก็ตเชอร์ส รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับ พัคซอจุน ในระดับภูมิภาค นับว่าเป็นโอกาสอันดีซึ่งไม่ใช่แค่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่สวมใส่สบายของรองเท้าสเก็ตเชอร์ส ดีไซน์และสไตล์ของรองเท้าและเครื่องแต่งกาย ผ่านไลฟ์สไตล์และบุคลิกตัวตนของพัคซอจุนเท่านั้น แต่ยังช่วยเป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อไปยังลูกค้าของเราพบกับคอมฟอร์ทโซน (Comfort Zone) และได้ค้นหาสไตล์ในแบบฉบับของตัวเองด้วยแบรนด์สเก็ตเชอร์ส ซึ่งตอกย้ำการเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Athleisure หรือลุคสปอร์ตแบบลำลองของภูมิภาคนี้” มร. เชคดริค แทน กล่าวสรุป

ที่ผ่านมา แบรนด์แอมบาสเดอร์สัญชาติเกาเหลีใต้ของสเก็ตเชอร์ส ได้แก่ เอ็กโซ (EXO) ศิลปินบอยแบรนด์,ซิสตาร์ (Sistar) วงเกิร์ลกรุ๊ปที่เพิ่งประกาศยุติวง และแร็ปเปอร์ จีโค่ (Zico) นอกจากนี้ยังมี อู๋จุน (Wu Zun) นักร้องและนักแสดงหนุ่มสัญชาติบรูไน ที่เพิ่งมาร่วมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วย

วิดีโอแคมเปญแรกที่นำแสดงโดย พัคซอจุน ในฐานะสเก็ตเชอร์สแบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำภูมิภาคคนล่าสุด มีชื่อว่า “ร่วมค้นหาพื้นที่คอมฟอร์ทโซนกับสเก็ตเชอร์ส” (Find Your New Comfort Zone with Skechers) เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่พร้อมจะหลุดพ้นจากกรอบที่น่าเบื่อ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าและแฟนคลับแบรนด์สเก็ตเชอร์ส ให้กล้าที่ก้าวข้ามขีดจำกัดออกไปผจญภัยเปิดรับสิ่งใหม่ๆ โดยมีรองเท้าสเก็ตเชอร์สที่มีไตล์ ดีไซน์สวยและสวมใส่สบายเป็นเพื่อนเคียงข้าง

โดยวิดีโอเล่าเรื่องด้วยภาพที่กระฉับกระเฉง และมีพลัง เปิดด้วยพัคซอจุน ในลุคผู้บริหารหล่อเท่ในชุดสูท ท่ามกลางบรรยากาศรอบตัวเป็นสีขาวดำ และการก้าวข้ามขอบเขตเดิมๆ ด้วยรองเท้าสเก็ตเชอร์ส ดีไลท์ 4.0 ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุด

เมื่อฉากเปลี่ยนไปจากบรรยากาศสีขาวดำกลายเป็นมีสีสัน พัคซอจุน ได้ออกสเต็ปโชว์ความคล่องตัว พร้อมพลังที่เข็มแข็ง รวดเร็ว ด้วยการกระโดดสูงแล้วลงสู่พื้นด้วยท่าสุดเท่ด้วยรองเท้าสเก็ตเชอร์สรุ่น Stamina Airy แนวสปอร์ต และสวมเสื้อสเวตเตอร์สแนวสปอร์ตของสเก็ตเชอร์สที่ช่วยระบายความร้อนและเหงื่อ ขณะที่เขาเคลื่อนที่ไปตามกราฟิกรูปทรงต่าง ๆ จากนั้นบรรยากาศก็เปลี่ยนกลับเข้าสู่โทนขาวดำ และปิดด้วยภาพรองเท้าสเก็ตเชอร์สรุ่น ดีไลท์ 4.0

แคมเปญนี้จะเปิดตัวพร้อมกันทั้ง 6 ประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่อและแพลตฟอร์มการตลาดที่หลากหลาย ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์, โซเชียลมีเดีย รวมถึงสื่อภายในร้านค้า และสื่อกลางแจ้ง