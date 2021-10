บจก.ซีพีแรม ผนึกกำลัง 7-Eleven ต่อยอดโครงการต้องรอด Up for Thai มอบอาหารให้ประชาชนย่านหลักสี่ โดยพนักงานจิตสาธารณะซีพีแรมและ 7-Eleven พร้อมด้วยอาสาโครงการต้องรอด Up for Thai ลงพื้นที่ในชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ ภายใต้แนวคิด “7-Eleven x ซีพีแรม เคียงข้างคนไทย ห่วงใยไม่ห่าง” เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน



สรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ผอ.อาวุโสฝ่ายงานกลยุทธ์แบรนด์ องค์กร บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) เปิดตัว NEIGHBOR SERVICE มาร์เก็ตเพลสสร้างรายได้รูปแบบใหม่ หนึ่งเดียวในไทยที่เป็นศูนย์กลางซื้อ-ขาย สินค้าในรูปแบบของ ‘ความสามารถพิเศษ’ เพื่อคนไทยในทุกไลฟ์สไตล์ใช้งานแพลตฟอร์มได้ฟรี! โดยไม่จำกัดต้องเป็นลูกค้าเอพีเท่านั้น ผ่าน www.apneighborservice.com



ศิริลัคณา เอียดวิจิตร์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาเรติเน่ (RATINE) จัดกิจกรรม เปิดคาราวานรถเมล์เรติเน่ ห่วงใยทุกสายตาคนไทยทั่วประเทศ เปิดตัวโฆษณาบนรถเมล์โดยสารประจำทาง โดยมี พิษณุ แดงประเสริฐ, ดวงมณี ดาราศรีศักดิ์, กันตพร ทิววัฒน์ปกรณ์, แทนคุณ ดาราศรีศักดิ์,สาวิกา ไชยเดช, กรรณาภรณ์ พวงทอง, อมีนา พินิจ ร่วมงาน ณ ขสมก.เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)