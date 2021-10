ส่อง 6 ไอเทมเด็ด จากแบรนด์ดังระดับเวิลด์คลาส บน Shopee Premium ที่มาพร้อมข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟเกินห้ามใจ ในโอกาสต้อนรับมหกรรมแห่งการชอปกับ Shopee 10.10 Brands Festival

>>ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการชอปออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด หลังประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นจากการเปิดตัวช้อปปี้ มอลล์ (Shopee Mall) เดินหน้าจัดแคมเปญเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ในระดับภูมิภาค พร้อมเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการสำหรับ ช้อปปี้ พรีเมียม (Shopee Premium) ที่พร้อมมอบประสบการณ์การชอปออนไลน์เหนือระดับกับที่สุดของแบรนด์ลักซูรีชั้นนำระดับเวิลด์คลาสที่ถูกคัดสรรมาสารพัดหมวดหมู่ ทั้ง สินค้าแฟชั่น ความงาม และไลฟ์สไตล์ ส่งตรงจากแบรนด์และตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ มั่นใจว่าได้ชอปของแท้ 100%



สำหรับในช่วงมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival นักช้อปจะได้พบกับไอเทมสุดพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ THREE, Elizabeth Arden, Biotherm, Sulwhasoo, Dyson, Calvin Klein ที่มาพร้อมกับข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 ตุลาคม 2564 เฉพาะที่ Shopee Premium เท่านั้น วันนี้เราจะยกตัวอย่าง ของมันต้องมี ไอเทมเด็ด 6 ชิ้น จากแบรนด์ดังระดับเวิลด์คลาส ที่คุณไม่ควรพลาดจับจองจากแคมเปญสุดพิเศษนี้

THREE Special Balancing Set & Balancing Lotion Mask



สำหรับสกินแคร์เลิฟเวอร์ ต้องพบกับ THREE สุดยอดแบรนด์ความงามจากญี่ปุ่น ที่โดดเด่นด้วยการนำเสนอแนวคิดการดูแลแบบองค์รวม (Holistic Care) เพื่อสร้างความสมดุลของจิตใจ ร่างกาย และผิวพรรณ พร้อมเผยความงามอันเป็นธรรมชาติในตัวคุณออกมา กับเซ็ทสุดคุ้มที่รวมไลน์ Balancing อันโด่งดังที่มุ่งเน้นการปรับสมดุลอย่างยั่งยืน ถึง 10 ชิ้นด้วยกันในราคาส่วนลดถึง 50% เพียง 3,500 บาท (จากปกติ 6,950 บาท) และในโอกาสเฉลิมฉลองร่วมกับ Shopee Premium นักชอปเตรียมพบกับเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคชั่นที่มีที่ช้อปปี้ที่เดียวเท่านั้น กับ Balancing Lotion Mask 6 ชิ้นในราคาพิเศษที่ 900 บาท (จากปกติ 2,800 บาท) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

Elizabeth Arden New Retinol Ceramide Line Erasing Eye Cream



ต่อด้วย Elizabeth Arden แบรนด์เครื่องสำอาง น้ำหอม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวระดับพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกา ที่มีความเชื่อที่ว่า “ความสวยและความเป็นธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องมี” โดยเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์เตรียมชอปผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนใครที่ช้อปปี้เป็นที่แรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กับ Retinol Ceramide Line Erasing Eye Cream ครีมบำรุงรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของเรตินอล เปปไทด์ ไนอาซินาไมด์ และเซราไมด์ ช่วยผิวรอบดวงตาให้เรียบเนียน กระจ่างใส ลดอาการบวมรอบดวงตาและช่วยให้บริเวณรอบดวงตาชุ่มชื้น พร้อมรับส่วนลดถึง 10% และของขวัญฟรีอีก 3 ชิ้น

Biotherm LIFE PLANKTON™ ELIXIR



ด้าน Biotherm แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสที่มาพร้อมความเชี่ยวชาญในด้านจากการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมายาวนานเกือบ 70 ปี ที่มีซิกเนเจอร์ของแบรนด์เป็นไลฟ์แพลงตอน (Life Plankton™) ที่มีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ 100% ที่เป็นส่วนผสมเฉพาะในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ LIFE PLANKTON™ ELIXIR “ไลฟ์ แพลงตอน อีลิเซียร์” ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแรงของผิว ช่วยดูแลการร่วงโรย ทั้งยังช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ กระจ่างใส กระชับ และเรียบเนียนขึ้นหลังจากใช้ต่อเนื่อง 8 วัน ก็จัดให้คุณได้รับสินค้าสมนาคุณสุดคุ้มมูลค่ารวม 3,420 บาท เมื่อชอปสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,500 บาท (สินค้าสมนาคุณมีจำนวนจำกัด)

Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Cream EX Classic



สำหรับ Sulwhasoo แบรนด์สกินแคร์อันดับหนึ่งจากเกาหลีที่มีส่วนประกอบสำคัญอย่างโสมจากเกาหลี โดยไอเทมตัวเด็ด อย่าง Concentrated Ginseng Renewing Cream EX Classic ครีมลดเลือนริ้วรอยอันดับหนึ่งของแบรนด์ สูตรปรับปรุงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคย สู่ผลลัพธ์ผิวยืดหยุ่นขึ้นสามเท่า ช่วยเติมเต็ม โอบอุ้ม และเสริมปราการความแข็งแรงสู่ผิว มอบข้อเสนอสุดพิเศษด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 50% และพิเศษเฉพาะในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เตรียมพบกับโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 เมื่อซื้อ Sulwhasoo First Care Activating Serum ขนาด 30 มล. และรับเพิ่ม Sulwhasoo First Care Serum 15 มล. สำหรับทุกการสั่งซื้อโดยไม่มีขั้นต่ำ ระหว่างเวลา 00.00 - 02.00 น. เท่านั้น

Dyson Airwrap™ Hair Styler Complete Nickel/Fuchsia



สำหรับแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังสัญชาติอังกฤษ Dyson ที่โดดเด่นในด้านแนวคิด และนวัตกรรมสุดล้ำ ที่ทำเอาสาว ๆ ทั่วโลกต่างต้องเทใจให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องจัดแต่งทรงผมตัวดังอย่าง Dyson Airwrap™ Hair Styler Complete Nickel/Fuchsia เซ็ตอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม พร้อมกระเป๋าจัดเก็บแบบพกพา ด้วยจุดเด่นที่สามารถจัดแต่งทรงได้หลากหลายลุคด้วยอุปกรณ์เสริมครบเซ็ท ในราคาสุดคุ้มเพียง 18,900 บาท (จากราคาปกติ 21,400 บาท) พร้อมโค้ดลดเพิ่มอีก 1,500 บาท