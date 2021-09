BMW iX3 เท่ ล้ำ โดดเด่น สมกับเป็นยานพาหนะที่ฮีโร่เลือกใช้คู่กาย

นอกจากจะได้ BMW iX3 มาเข้าฉากรับบทเด่นแล้ว ในเรื่องนี้ก็ยังมีรถ BMW M8 สี Melbourne Red ออกมาโฉบเฉี่ยวให้ยลโฉมด้วยเช่นกัน ถือเป็นการตามรอยเท้ารถรุ่นพี่ๆ อย่าง BMW X3 และ BMW 2 Series Gran Coupe ที่เคยออกโรงในหนัง Marvel เรื่องก่อนอย่าง Black Widow มาแล้วเช่นกัน

เตรียมไปพิสูจน์ความเท่ ความแกร่ง และความลุยของรถ BMW และแอ็กชั่นมันส์ของซุปเปอร์ฮีโร่เชื้อสายเอเชียจาก Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings กันได้ ในโรงภาพยนตร์เร็วๆ นี้